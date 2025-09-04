Perú

Carlos Galdós revela por qué le negó pagar la universidad a su hija: “No te voy a pagar la carrera, conmigo no cuentes”

El conductor compartió cómo su decisión de no financiar los estudios superiores de su hija los alejó por medio año. El locutor apuesta por la autonomía y el crecimiento personal

Cecilia Arias

Por Cecilia Arias

Carlos Galdós revela por qué negó pagar la universidad a su hija: “No te voy a pagar la carrera, conmigo no cuentes”. Video: TikTok

La decisión de Carlos Galdós de negar el pago de la universidad a su hija marcó un punto de inflexión en su vida familiar y en su visión sobre la paternidad. El conductor peruano relató que, tras comunicarle a su hija que no financiaría sus estudios superiores, la relación entre ambos se fracturó durante medio año.

“Me costó el silencio de mi hija. Me costó un juicio muy incómodo por parte de ella y ciertos sectores de la familia”, reconoció Carlos Galdós en un video difundido en TikTok, donde abordó abiertamente el impacto de esa determinación.

La conversación que desencadenó el distanciamiento ocurrió cuando su hija le solicitó apoyo económico para iniciar la universidad. La respuesta de Carlos Galdós fue categórica: “No te voy a pagar la carrera. Lo siento, conmigo no cuentes”.

Ante la sorpresa de la joven, el conductor de ‘Encendidos’ argumentó que ya le había proporcionado una educación escolar con programa internacional, lo que le permitía postular a becas en el extranjero. “¿Por qué tendría yo que pagarte una carrera si te estoy dando esa herramienta?”, insistió Carlos Galdós.

Hija de Carlos Galdós no le hablo por seis meses

El silencio de su hija se extendió durante seis meses, un periodo que el presentador describió como “ultra incómodo”. A pesar de la tensión familiar, defendió su postura como parte de una filosofía de crianza orientada a la autonomía.

Carlos Galdós revela por qué
Carlos Galdós revela por qué negó pagar la universidad a su hija: “No te voy a pagar la carrera, conmigo no cuentes”.
“¿Por qué tendría yo que abrirte la puerta? Usa la llave, aprende a usarla”, le dijo en aquel momento, convencido de que su rol como padre consiste en entregar herramientas, no en administrar la vida de sus hijos.

Con el paso del tiempo, la hija de Carlos Galdós logró avanzar por sus propios medios, lo que el conductor considera una confirmación de su enfoque. “Cuatro años después, le está ocurriendo que descubrió que podía”, afirmó, subrayando que la experiencia fortaleció la independencia de su hija.

Más allá del episodio puntual, Carlos Galdós aprovechó la ocasión para exponer su visión sobre la paternidad. “Uno trabaja para los hijos. ¿Ah, sí?”, cuestionó, antes de precisar: “Yo como padre les doy las herramientas a mis hijos, pero yo no les tengo que construir ni la casa ni la vida. Así de simple”, sentenció.

La paternidad de Carlos Galdós

En una entrevista previa con Infobae Perú, Carlos Galdós abordó el peso de su propio apellido y la influencia de la ausencia paterna en su vida. “Que no me hubiera querido reconocer, no quita que yo le agradezca que haya sido quien generó mi vida. Ese ser es mi padre. Y yo estoy aquí conversando, existo y vivo por lo que ocurrió entre ese señor y mi madre”, admitió el también locutor de ‘Encendidos’.

La experiencia de crecer sin la presencia de su padre, según Carlos Galdós, lo llevó a convertirse en el progenitor que siempre deseó tener. “Yo soy el padre que soy con mis hijos, y me encanta cómo soy como papá, gracias a estos hechos”, afirmó.

El expresentador de ‘La Noche es Mía’ responde si le gustaría tener hijos con Marita Cornejo, su actual esposa. (Video: Paula Elizalde)

Padre de tres hijos de dos matrimonios distintos, Carlos Galdós define la paternidad como “una aventura retadora”, que le ha permitido comprender el sentido del amor incondicional.

“Tu hijo te puede hacer cualquier cagad*, puede venderte el water de la casa para comprarse pasta básica… pero lo vas a perdonar. Tu amor no baja, no cambia. El amor de padres a hijos es incondicional. Yo siento que los hijos te muestran lo que necesitas afinar en tu vida. No sacan lo peor de ti, sacan lo que necesitas trabajar en ti. Sabes que has sido un buen padre o una buena madre cuando pueden valerse por sí mismos. Entonces, soy el entrenador de la vida para mis hijos”, reconoció Carlos Galdós.

Aunque confiesa que le gustaría tener “un jardín de hijos” porque disfruta generar vida, Carlos Galdós aclaró que, por ahora, no planea ampliar la familia con su actual esposa, María del Carmen Cornejo.

Me gustaría tener hijos con Mari y Mari conmigo, pero en estos momentos no porque necesito poner foco en mis hijos menores, no tengo la disposición para distribuir tiempo en un nuevo ser; además está mi vida profesional y mi vida afectiva, siendo la porción más importante mis hijos. En esa distribución, no corresponde generar más vida”, sentenció Carlos Galdós.

