Quién es la tercera esposa del irreverente conductor de televisión, Carlos Galdós

Carlos Galdós: Quién es la tercera esposa del irreverente conductor de televisión. Instagram.

Carlos Enrique Galdos Irribarren, más conocido como Carlos Galdós, sorprendió a más de uno al casarse por tercera vez en una ceremonia pequeña con María del Carmen Cornejo el pasado viernes 3 de febrero en San Isidro.

Marita Cornejo y Carlos Galdós se conocieron en el 2020 mediante la aplicación de citas Tinder, antes de que empiece la pandemia del coronavirus. Ellos decidieron convivir en los tiempos de confinamiento y hasta compartieron los gastos.

A pesar de la diferencia de edad por 15 años, ellos se llevan muy bien. El showman tiene 48 años y ella 33 primaveras, pero esto no ha sido impedimento para que decidan unir sus vidas.

El locutor de radio envió un mensaje de amor a su nueva esposa en sus redes sociales, reafirmando el amor que siente por ella. “Es una validación de nuestra relación, me reafirmo que siempre creeré en el amor, el amor propio de buscar cada uno, su felicidad y el amor con el ser que amas”, dijo emocionado el conductor de televisión al iniciar una nueva etapa en su vida.

Carlos Galdós se casó en San Isidro.

¿Quién es Marita Cornejo?

De acuerdo a sus redes sociales, es una diseñadora, empresaria textil que tiene su propia marca de tejidos naturales donde vende diversas prendas como chompas, chalinas y casacas de fibras de alta calidad.

Ella cuenta con una página web con su marca llamada ‘Marita Cornejo’. En dicho sitio web muestra diferentes diseños para la venta de ropa al por mayor y menor. Además, enseña sus colecciones mediante su cuenta de Instagram, en el que ella misma los luce.

Marita Cornejo. Instagram

Sus preferencias

Es una mujer con un alto sentido de la responsabilidad social, ya que en el 2020 hizo un viaje a Tarapoto a impartir clases de nivel primario a los niños de un pueblo recóndito de la selva peruana.

“Fui un par de semanas a hacer algo de trabajo social en medio de la selva, sin señal de teléfono o internet. Un viaje que sin duda me cambio la vida! Qué hermoso es estar fuera de la zona de confort”, publicó junto a varias postales de su travesía en esa parte del Perú.

Marita Cornejo. Instagram

Redes Sociales

En su cuenta de Instagram, tiene más de 3 mil seguidores y comparte algunos viajes que ha hecho con el comediante Carlos Galdós. Le gusta el campo y la playa porque varias de sus postales son en diferentes paradisiacas playas.

Marita Cornejo. Instagram

Carlos Galdós se refirió a su diferencia de edad

En una ocasión, el presentador de televisión contó que no tenía problemas con la diferencia de edad de su actual pareja. “Llegó hace tres años más o menos y está aquí conmigo, en mi vida. Llegó en un momento en que me he replanteado muchas cosas en mi vida”.

El comediante resaltó que no le molestaba las bromas pesadas que le hacían, pues muchos lo tildaban de ‘suggar daddy’. “Me hacen mucho esa broma, porque mi pareja tiene 16 años menos que yo. Es la broma de moda, digamos. No me ofende, en lo absoluto. ¿Por qué me tendría que ofender si es un chiste? Yo no me ofendo. ¡Imagínate! Comediante que se ofende, se muere”, concluyó.