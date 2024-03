Carlos Galdós revela por qué se negó a ser parte de ‘El Gran Chef Famosos’: “Mucho tiempo por esa plata”

Carlos Galdós revela que rechazó ser parte de ‘El Gran Chef Famosos’ | YouTube

Carlos Galdós es uno de los conductores de televisión que ganó gran popularidad por su paso por el programa ‘La Noche es Mía’. El presentador ponía el toque de humor todas las noches por Latina y su espacio fue muy sintonizado. Aunque muchos esperan que en algún momento pueda volver a la pantalla chica, el también actor se ha encargado de descartarlo.

Actualmente, diversos formatos de televisión se han convertido en los favoritos del público y entre ellos indudablemente está ‘El Gran Chef Famosos’, espacio que logró traer de regreso a varias figuras públicas que, por los años, habían quedado solo en la memoria de sus seguidores.

Recientemente, Carlos Galdós conversó con Giancarlo Granda en su canal de YouTube ‘Tiempo Muerto’ y habló sobre la posibilidad de volver a la televisión. En específico, el conductor fue consultado si le gustaría participar del reality de cocina de Latina. El animador sorprendió al mencionar que sí le ha llegado la propuesta, pero prefirió rechazarla. De paso, mencionó la razón de su negativa.

“He tenido conversaciones. Les agradecí mucho, me sentí muy halagado por la invitación, pero ¿qué me ocurrió? Entiendo que demanda muchas horas, de 8 a 10 horas que están en el estudio y yo la verdad, ese tiempo no lo tengo y por esa plata menos, la verdad”, comentó al inicio.

Por otro lado, explicó que puede que la propuesta económica suene bastante atractiva para algunos, pero considera que para la etapa en la que está y por lo que viene compartiendo en su vida personal, el costo monetario sería muy alto. Por esa razón, no tendría sentido para él.

“Aunque no lo creas, también hay una ecuación. Yo lo único que tengo, como todos, es tiempo y para mí el tiempo es sagrado. El costo para mí de estar en un espacio tan sintonizado, tan bien hecho, la verdad, con mucha gente simpática que conozco y admiro, eso está bueno; pero el costo que yo pagaría es muy alto. Significa dejar de estar muchas tardes con mis hijos, eso podría tal vez reemplazarlo con un dinero muy alto sería un sinsentido”, acotó.

Finalmente, resaltó que lo que ahorita prioriza en su vida solo es su familia, por ello no está dispuesto a ocupar mucha cantidad de tiempo lejos de ellos. Considera que las grabaciones le harían perder mucho tiempo con sus hijos o su esposa.

Galdós fue medicado cuando conducía ‘La Noche es Mía’

En conversación con La Linares, Galdós confesó que tuvo una etapa dura durante su estancia en el programa nocturno. Llegó a un punto en el que sentía muy triste y sentía que seguía cayendo. “Fue una época en que estaba sumamente triste, no estaba bien, no me sentía bien, no estaba en medio de un matrimonio que caminara bien. Mi herida [tenían un] volumen 10. Muchas cosas cayéndome en la cabeza”, comentó hace un tiempo.

Su proceso fue complicándose cuando tuvo que ser medicado y las pastillas lo que hacían era borrar sus emociones, pero prefería llegar a eso. “No puedo deprimirme, porque si yo me deprimo me arruino. Ahí me dan un químico X que tenía la hermosa particularidad de borrarte la emoción. Fue durísimo, pero era lo que yo pedí, mi terapeuta coincidió con mi requerimiento. Mi pedido era que no quería deprimirme”, sentenció.