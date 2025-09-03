Shakira en Lima: Regreso de colombia genera expectativa por un invitado sorpresa en el cierre de su gira

Productora no descarta invitado sorpresa en el concierto de Shakira en Lima.

El regreso de Shakira a los escenarios peruanos, programado para noviembre en el Estadio Nacional de Lima, ha despertado gran expectativa entre sus seguidores ante la posibilidad de un invitado sorpresa para la última fecha que viene preparando.

Fuentes cercanas a la organización del evento revelaron que la artista colombiana y su equipo barajan opciones para compartir escenario con un músico especial, aunque mantienen total hermetismo sobre la identidad del acompañante. La noticia ha impulsado especulaciones en redes sociales y preparativos que anticipan un cierre de gira inédito en territorio peruano, la cual está pactado para el 18 de noviembre.

La posibilidad de que Shakira invite a un artista para una presentación conjunta se vuelve aún más plausible considerando el formato de su actual gira “Las mujeres ya no lloran”, caracterizada por la presencia de sorpresas y colaboraciones especiales.

Shakira se consolida como la artista del momento.

Recientemente, la cantante deslumbró al público mexicano en la Ciudad de México, donde compartió escenario con Belinda, interpretando “Día de enero”. Durante esas fechas, también rindió homenaje al legendario Javier Solís al incluir “Sombras” en el repertorio, dedicada a su padre. La gira, que recorrerá Latinoamérica y Estados Unidos, suma paradas en Nueva York, Colombia, Argentina y luego nuestro país, y sigue posicionando a Shakira como una de las artistas de mayor impacto de 2025.

Productora se pronuncia

En Lima, la expectativa no solo se alimenta de los shows, que han agotado localidades para las primeras dos fechas y mantienen pocas entradas disponibles para la última, sino también del misterio que rodea la posible presencia de un invitado.

Masterlive, productora que trae a la barranquillera al Perú, no descarta una participación especial. “Shakira ha sorprendido con innumerables artistas de talla mundial en sus presentaciones. No se ha descartado nada y existe grandes posibilidades que lo mismo suceda en Perú pues la producción prepara sorpresas para cada presentación de la estrella colombiana”, señaló.

Shakira regresa a Lima tras brindar conciertos sold outs.

El fenómeno de los invitados sorpresa no es ajeno al repertorio de la cantante barranquillera. A lo largo de su trayectoria, Shakira ha sorprendido a sus seguidores con colaboraciones junto a intérpretes de talla mundial como Maluma, Alejandro Sanz, Gustavo Cerati, Wyclef Jean, y bandas internacionales como Maná. En cada país, el equipo de producción se asegura de crear momentos únicos, ajustando repertorios y sumando talentos locales o figuras con las que la artista mantiene vínculos profesionales o personales.

Además, este tipo de alianzas artísticas ha contribuido a la expansión de su base de seguidores, generando momentos que trascienden la música y pasan a la memoria colectiva. La reciente colaboración con Bizarrap en el BZRP Music Sessions #53 es muestra del impacto que tiene sumarse a nombres actuales de la escena internacional.

Shakira brindará su último concierto de la gira el 18 de noviembre.

¿Cuándo serán los tres conciertos de Shakira en Lima?

Shakira batió récords en Perú y confirmó el cariño incondicional de sus seguidores. Tras agotar en pocas horas las entradas para los shows del 15 y 16 de noviembre, la estrella colombiana anunció una tercera y última fecha en Lima: el 18 de noviembre de 2025 en el Estadio Nacional, como parte de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

De esta manera, la artista regresa para presentar tres conciertos, cuya última fecha aún cuenta con pocas entradas disponibles y puedes adquirirlas a través de Teleticket.

Shakira presentará 3 conciertos en Lima. - crédito @shakira/Instagram

¿Cuánto cuestas las entradas?

Los precios para el concierto varían según zonas y modalidades.

Campo A Izquierda Dscto Interbank: S/ 644.00 Venta Interbank: S/ 795.00 Regular: S/ 795.00 Club Movistar: S/ 795.00

Campo A Derecha Dscto Interbank: S/ 644.00 Venta Interbank: S/ 795.00 Regular: S/ 795.00 Club Movistar: S/ 795.00

Campo B Dscto Interbank: S/ 460.20 Venta Interbank: S/ 568.00 Regular: S/ 568.00 Club Movistar: S/ 568.00



Tribuna Occidente Dscto Interbank: S/ 562.20 Venta Interbank: S/ 694.00 Regular: S/ 694.00 Club Movistar: S/ 694.00 Conadis: S/ 555.00

Tribuna Oriente Dscto Interbank: S/ 562.20 Venta Interbank: S/ 694.00 Regular: S/ 694.00 Club Movistar: S/ 694.00

Tribuna Norte Agotado en todas las modalidades.

