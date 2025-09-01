Proclaman ‘santa’ a Shakira tras “milagro” que ocurrió en uno de sus conciertos: mujer se levantó de su silla de ruedas

Video de mujer que asistió a concierto de Shakira en silla de ruedas para luego pararse encima de esta generó inconformidad en redes sociales - crédito @shakira y @enfoquecampeche/Instagram

Uno de los conciertos de Shakira en el Estadio GNP de Ciudad de México se convirtió en tema de debate nacional tras la difusión de un video viral en el que una mujer fue captada utilizando una silla de ruedas como plataforma para observar mejor el espectáculo.

La escena, registrada por un asistente y compartida en Tiktok, superó rápidamente el millón de reproducciones y generó indignación entre los presentes y en redes sociales, donde se intensificó la discusión sobre el respeto y la empatía en eventos masivos.

Durante la presentación de la artista colombiana en el marco de la gira Las mujeres ya no lloran, miles de personas se dieron cita para disfrutar del espectáculo.

Critican a mujer que entró al concierto de Shakira en silla de ruedas y la usó de plataforma; video se viraliza en TikTok - crédito @enfoquecampeche/Instagram

Entre ese público estaba una mujer llegó al recinto en silla de ruedas acompañada de un grupo de amigas.

Conforme avanzó el concierto, fue captada levantándose y subiéndose sobre la silla, lo que le permitió tener una mejor vista del escenario, pero al mismo tiempo bloqueó la visión de quienes se encontraban detrás de ella.

El video, publicado por un usuario de la red social, incluía el mensaje: “Santa Shakira haciendo milagros, hace caminar a las personas con discapacidad. Por favor nunca sean esta señora en un concierto”.

La reacción de los asistentes fue inmediata. Varios espectadores reclamaron a la mujer y a su grupo por impedirles disfrutar del show.

Un testimonio recogido en los comentarios del video relató: “No podía ver nada, ella me tapaba por completo y cuando le pedí que se bajara, sus amigas me gritaron”.

A pesar de los reclamos, el grupo defendió la actitud de su acompañante y continuó bailando y grabando el espectáculo.

Mujer que usó silla de ruedas para tener acceso privilegiado a concierto de Shakira generó debate sobre el uso de las zonas para discapacitados en espectáculos masivos - crédito @enfoquecampeche/Instagram

En redes sociales, el episodio generó un intenso debate sobre la ética y el comportamiento en espacios públicos y el correcto uso de las zonas habilitadas para personas con alguna condición física.

Algunos usuarios criticaron duramente la acción, con frases como “Con eso no se juega… se pasó la seño”, mientras que otros intentaron matizar la situación señalando que “las personas que usan silla a veces sí caminan, mal o se cansan rápido y por eso ocupan la silla, ¿no? … o solo uso la silla para tener acceso rápido”.

También surgieron comentarios que cuestionaban si la mujer realmente necesitaba la silla o si la utilizó únicamente para obtener una mejor ubicación, aunque otros recordaron que existen diferentes grados de discapacidad y que no todas las personas que emplean sillas de ruedas están imposibilitadas de caminar.

De acuerdo con varios comentarios en la publicación original, el grupo de amigas habría protagonizado una riña para defender a la mujer ante la presión de otros seguidores de la cantante. Finalmente, la intervención del personal de seguridad del estadio habría derivado en el retiro del grupo del recinto, en respuesta a la tensión generada entre los asistentes.

Shakira rindió emotivo tributo a Javier Solís con mariachi y se declaró una mexicana más: así sonó el clásico ‘Sombras’ en su voz

La estrella colombiana ofreció un tributo a la memoria de Javier Solís, uno de los máximos exponentes de la música tradicional mexicana, y dedicó la canción a su padre, William Mebarak, quien enfrenta un delicado estado de salud. Shakira rindió homenaje a su progenitor, fortaleciendo así su vínculo con el público mexicano y la herencia de una de las figuras más representativas de México.

La cantante sorprendió a miles de asistentes durante un concierto de su gira “Las mujeres ya no lloran” en el estadio GNP Seguros en Ciudad de México - crédito: @shakiracarla/X

El homenaje incluyó una dedicatoria especial a William Mebarak, quien en los últimos meses ha atravesado complicaciones de salud derivadas de un diagnóstico de Alzheimer. El padre de la artista también fue intervenido previamente para colocarle una válvula cerebral a causa de hidrocefalia.

El entorno familiar de la cantante barranquillera subrayó que ella se encuentra profundamente comprometida con el bienestar de su padre, a pesar de la exigente agenda internacional. La colombiana ha señalado múltiples veces la inspiración que representa su padre en lo personal y artístico.

La interpretación de Sombras se ha posicionado entre los momentos más comentados de la gira internacional de Shakira, recibiendo ovaciones de pie y provocando lágrimas en numerosos asistentes. Portando un vestido tradicional y sombrero de ala, la artista dio voz a este reconocido tema, acompañada por un conjunto de mariachi en vivo.

