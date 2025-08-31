Colombia

Belinda se arrodilló ante Shakira para agradecer que la invitó a cantar con ella en Ciudad de México: “Cumplí un sueño”

‘La Loba’ continúa llevando a tarima a las colegas que la apoyaron durante el estreno de su sencillo ‘Soltera’, esta vez el turno fue para la intérprete de ‘Heterocromía’ con la que versionó su clásico ‘Día de enero’

Danny Barros

Por Danny Barros

Guardar
Shakira continúa invitando al escenario
Shakira continúa invitando al escenario a las colegas que la apoyaron durante el estreno de 'Soltera', esta vez, el turno fue para Belinda - crédito @quiencom y @shakira/Instagram

La noche del 30 de agosto en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México estuvo marcada por un momento inesperado y emotivo: Shakira sorprendió a los miles de asistentes al invitar al escenario a Belinda, una de las figuras más reconocidas del pop latino mexicano, para interpretar juntas la balada Día de enero.

La colaboración, inédita hasta ese momento, se convirtió en uno de los instantes más comentados de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour y selló una velada de reconocimiento y admiración mutua entre ambas artistas. La cantante mexicana sorprendió al inclinarse ante “la Loba” al terminar su interpretación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Belinda fue la sorpresa de la noche del 30 de agosto en el concierto de Shakira en Ciudad de México - crédito @quiencom/Instagram

El encuentro sobre el escenario se desarrolló en un ambiente de complicidad y entusiasmo. Shakira, quien celebraba su onceavo concierto en la capital mexicana como parte de su gira mundial, presentó a su invitada con palabras de elogio.

“Es un verdadero ejemplo de trabajo, perseverancia, talento y belleza: con ustedes, Belinda”. La cantante y actriz mexicana apareció vestida con un pantalón blanco adornado con plumas y un top plateado brillante, mientras la colombiana lucía un enterizo cubierto de pedrería. Juntas compartieron micrófono y emoción al interpretar uno de los temas más emblemáticos del repertorio de Shakira, cuyo estribillo resonó entre el público: “Ya vas a ver / Cómo van sanando poco a poco tus heridas / Ya vas a ver / Cómo va la misma vida a decantar la sal / Que sobra en el mar”.

Al concluir la interpretación, la reacción de Belinda acaparó la atención de los presentes. Visiblemente conmovida, la artista mexicana se arrodilló ante Shakira, que se inclinó para corresponder el gesto. En ese instante, Belinda expresó su admiración y gratitud: “Te amo”, declaró, y añadió: “Gracias por esta oportunidad. Te amamos. Eres una gran mujer, eres increíble”. El público respondió con una ovación, subrayando la intensidad del momento y la conexión entre ambas intérpretes.

La atmósfera en el Estadio GNP Seguros reflejó la magnitud del evento. Shakira, acostumbrada a sorprender a sus seguidores con invitados especiales, eligió a Belinda para una de las noches más significativas de su gira en México. La presentación conjunta no solo destacó por la calidad vocal y la puesta en escena,también por el reconocimiento público que la colombiana brindó a su colega mexicana, consolidando un mensaje de apoyo y admiración entre mujeres en la industria musical.

Belinda recibió aplausos tras arrodillarse
Belinda recibió aplausos tras arrodillarse ante Shakira en uno de los conciertos de 'la Loba' en Ciudad de México - crédito @quiencom/Instagram

El concierto formó parte de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que representó un hito en la carrera de Shakira en México. Con 12 presentaciones en Ciudad de México y un total de 26 en el país, la artista se convirtió en la primera mujer en alcanzar tal número de fechas en el Estadio GNP Seguros. Este logro refuerza su posición como una de las figuras más influyentes de la música latina y subraya la relevancia de su paso por territorio mexicano.

Belinda reveló que cumplió un sueño al cantar con Shakira en vivo ante el público mexicano

A lo largo de la gira, Shakira ha compartido escenario con otros artistas destacados. En fechas anteriores, invitó a Danna Paola para interpretar Soltera en agosto, y en otras ciudades colaboró con figuras como Maluma, Alejandro Sanz, Bizarrap y Grupo Frontera. Estas colaboraciones han aportado variedad y frescura a cada presentación, convirtiendo cada concierto en una experiencia única para los asistentes.

Belinda aseguró que cumplió un
Belinda aseguró que cumplió un sueño al cantar en vivo con Shakira el tema 'Día de enero' - crédito @belindapop/Instagram

La participación de Belinda en el concierto fue anticipada por la propia artista a través de sus redes sociales. Horas antes del evento, compartió con sus seguidores la emoción que sentía:

“Demasiado emocionada con lo que estoy a punto de vivir!!! Un sueño hecho realidad para miiii, pero todavía no lo puedo decir”, escribió en sus historias de Instagram, generando expectativa entre sus fans. Al llegar al Estadio GNP Seguros, Belinda fue recibida en su camerino con un ramo de rosas y una carta que le daba la bienvenida: “Es un sueño para mí tenerte acompañándome esta noche, espero hacerte sentir como la reina que eres”.

Para Belinda, la noche representó mucho más que una colaboración artística; fue la realización de un anhelo personal y profesional que quedará grabado en su memoria.

Temas Relacionados

ShakiraBelindaLas Mujeres Ya No Lloran World TourBelinda y ShakiraShakira conciertosShakira Día de eneroColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Etapa 9 de la Vuelta a España EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal, que sufre en el último puerto de montaña

El líder del Ineos Grenadiers buscará en la Estación de Esquí de Valdezcaray su primera victoria en la edición 80 y acercarse al podio de la competencia

Etapa 9 de la Vuelta

Yerson Mosquera inauguró la concentración de la selección Colombia en Barranquilla para los dos últimos partidos de la Eliminatoria

Néstor Lorenzo citó a 26 jugadores para los partidos contra Bolivia y Venezuela en las dos últimas fechas de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Yerson Mosquera inauguró la concentración

Antonio de la Rúa sigue de gira con Shakira: el exnovio de ‘la Loba’ fue visto coreando ‘Día de enero’ en Ciudad de México

Crecen los rumores de reconciliación: esta vez el empresario argentino asistió con su hija Zulu al concierto que la estrella barranquillera dio en el Estadio GNP Seguros en donde cantó el tema que la artista le escribió cuando eran pareja

Antonio de la Rúa sigue

Super Astro Sol y Luna: estos son los números ganadores del sábado 30 de agosto de 2025

Con 500 pesos se tiene la capacidad de obtener miles de millones de pesos en premios con Super Astro

Super Astro Sol y Luna:

Lotería del Cauca resultado sábado 30 de agosto de 2025 sorteo 2574; conoce al ganador de los $8.000 millones

Esta lotería colombiana cuenta con una larga lista de premios que suman miles de millones de pesos

Lotería del Cauca resultado sábado
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN se atribuyó el homicidio

ELN se atribuyó el homicidio de un hombre en Charalá, Santander: apareció con los ojos vendados y baleado

Autoridades reportan la masacre de cuatro personas en La Unión, Antioquia: la identidad de las víctimas no se ha establecido

Infante de Marina muere en Buenaventura tras ataque con dron explosivo atribuido a disidencia de las Farc

Video: Armada Nacional fue atacada con canoa bomba en el río Guaviare; no se reportaron heridos

Ofensiva del Ejército contra el Clan del Golfo en Támesis, Antioquia, dejó un muerto y varios capturados

ENTRETENIMIENTO

Antonio de la Rúa sigue

Antonio de la Rúa sigue de gira con Shakira: el exnovio de ‘la Loba’ fue visto coreando ‘Día de enero’ en Ciudad de México

Ya están abiertas las votaciones en ‘Miss Universe Colombia, el reality’: este es el paso a paso para elegir a su favorita

Festival Estéreo Picnic: estos son los artistas con más presencias en la historia, uno estará en 2026

Ola de criticas a video de Ignacio Baladán y Sebastian Villalobos por comparar su vida de padres: “machistas”

Margarita Ortega confirmó que tiene nueva pareja sentimental: es un colega

Deportes

Etapa 9 de la Vuelta

Etapa 9 de la Vuelta a España EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal, que sufre en el último puerto de montaña

Yerson Mosquera inauguró la concentración de la selección Colombia en Barranquilla para los dos últimos partidos de la Eliminatoria

Esta será la camiseta de Colombia en caso de clasificar a la Copa Mundial de la FIFA 2026: un homenaje a Gabriel García Márquez

La Dimayor se pronunció tras la muerte de hincha arrollado por el bus del Deportivo Cali

América de Cali tendría cerca al reemplazo de Diego Raimondi: dos técnicos extranjeros son candidatos