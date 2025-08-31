Belinda se arrodilló ante Shakira para agradecer que la invitó a cantar con ella en Ciudad de México: “Cumplí un sueño”

Shakira continúa invitando al escenario a las colegas que la apoyaron durante el estreno de 'Soltera', esta vez, el turno fue para Belinda - crédito @quiencom y @shakira/Instagram

La noche del 30 de agosto en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México estuvo marcada por un momento inesperado y emotivo: Shakira sorprendió a los miles de asistentes al invitar al escenario a Belinda, una de las figuras más reconocidas del pop latino mexicano, para interpretar juntas la balada Día de enero.

La colaboración, inédita hasta ese momento, se convirtió en uno de los instantes más comentados de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour y selló una velada de reconocimiento y admiración mutua entre ambas artistas. La cantante mexicana sorprendió al inclinarse ante “la Loba” al terminar su interpretación.

Belinda fue la sorpresa de la noche del 30 de agosto en el concierto de Shakira en Ciudad de México - crédito @quiencom/Instagram

El encuentro sobre el escenario se desarrolló en un ambiente de complicidad y entusiasmo. Shakira, quien celebraba su onceavo concierto en la capital mexicana como parte de su gira mundial, presentó a su invitada con palabras de elogio.

“Es un verdadero ejemplo de trabajo, perseverancia, talento y belleza: con ustedes, Belinda”. La cantante y actriz mexicana apareció vestida con un pantalón blanco adornado con plumas y un top plateado brillante, mientras la colombiana lucía un enterizo cubierto de pedrería. Juntas compartieron micrófono y emoción al interpretar uno de los temas más emblemáticos del repertorio de Shakira, cuyo estribillo resonó entre el público: “Ya vas a ver / Cómo van sanando poco a poco tus heridas / Ya vas a ver / Cómo va la misma vida a decantar la sal / Que sobra en el mar”.

Al concluir la interpretación, la reacción de Belinda acaparó la atención de los presentes. Visiblemente conmovida, la artista mexicana se arrodilló ante Shakira, que se inclinó para corresponder el gesto. En ese instante, Belinda expresó su admiración y gratitud: “Te amo”, declaró, y añadió: “Gracias por esta oportunidad. Te amamos. Eres una gran mujer, eres increíble”. El público respondió con una ovación, subrayando la intensidad del momento y la conexión entre ambas intérpretes.

La atmósfera en el Estadio GNP Seguros reflejó la magnitud del evento. Shakira, acostumbrada a sorprender a sus seguidores con invitados especiales, eligió a Belinda para una de las noches más significativas de su gira en México. La presentación conjunta no solo destacó por la calidad vocal y la puesta en escena,también por el reconocimiento público que la colombiana brindó a su colega mexicana, consolidando un mensaje de apoyo y admiración entre mujeres en la industria musical.

Belinda recibió aplausos tras arrodillarse ante Shakira en uno de los conciertos de 'la Loba' en Ciudad de México - crédito @quiencom/Instagram

El concierto formó parte de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que representó un hito en la carrera de Shakira en México. Con 12 presentaciones en Ciudad de México y un total de 26 en el país, la artista se convirtió en la primera mujer en alcanzar tal número de fechas en el Estadio GNP Seguros. Este logro refuerza su posición como una de las figuras más influyentes de la música latina y subraya la relevancia de su paso por territorio mexicano.

Belinda reveló que cumplió un sueño al cantar con Shakira en vivo ante el público mexicano

A lo largo de la gira, Shakira ha compartido escenario con otros artistas destacados. En fechas anteriores, invitó a Danna Paola para interpretar Soltera en agosto, y en otras ciudades colaboró con figuras como Maluma, Alejandro Sanz, Bizarrap y Grupo Frontera. Estas colaboraciones han aportado variedad y frescura a cada presentación, convirtiendo cada concierto en una experiencia única para los asistentes.

Belinda aseguró que cumplió un sueño al cantar en vivo con Shakira el tema 'Día de enero' - crédito @belindapop/Instagram

La participación de Belinda en el concierto fue anticipada por la propia artista a través de sus redes sociales. Horas antes del evento, compartió con sus seguidores la emoción que sentía:

“Demasiado emocionada con lo que estoy a punto de vivir!!! Un sueño hecho realidad para miiii, pero todavía no lo puedo decir”, escribió en sus historias de Instagram, generando expectativa entre sus fans. Al llegar al Estadio GNP Seguros, Belinda fue recibida en su camerino con un ramo de rosas y una carta que le daba la bienvenida: “Es un sueño para mí tenerte acompañándome esta noche, espero hacerte sentir como la reina que eres”.

Para Belinda, la noche representó mucho más que una colaboración artística; fue la realización de un anhelo personal y profesional que quedará grabado en su memoria.