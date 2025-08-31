Antonio de la Rúa sigue de gira con Shakira: el exnovio de ‘la Loba’ fue visto coreando ‘Día de enero’ en Ciudad de México

Antonio de la Rúa fue captado junto a su hija Zulu cantando 'Día de enero' en concierto en el concierto de Shakira en Ciudad de México - crédito @elaguantedeshakira/Instagram

La aparición de Antonio de la Rúa y su hija Zulu en un reciente concierto de Shakira en Ciudad de México ha reavivado los rumores sobre una posible reconciliación entre la cantante colombiana y su expareja. Un video viral, que muestra a ambos en las gradas del estadio GNP mientras Shakira interpretaba Día de Enero, ha captado la atención de seguidores y medios, alimentando las especulaciones sobre un acercamiento sentimental tras más de veinte años de su separación.

En las imágenes, De la Rúa aparece sentado junto a Zulu, intentando pasar inadvertido mientras el público coreaba la canción con sus teléfonos en alto. El empresario argentino, exmánager de la artista, se muestra incómodo ante la cámara de una fan, llevándose la mano a la barbilla y evitando mirar de frente.

La escena, ampliamente compartida en redes sociales, ha sido interpretada por muchos como un gesto cargado de simbolismo, dado el significado personal de la canción para la pareja.

Día de Enero ocupa un lugar especial en la historia de Shakira y De la Rúa. La artista compuso este tema durante su relación con el argentino, y su inclusión en el repertorio del concierto en México no pasó desapercibida para los asistentes. La letra, asociada a los años que compartieron, ha sido vista por los seguidores como una posible señal de reconciliación, especialmente al coincidir con la presencia de De la Rúa y su hija en el evento.

Durante las últimas semanas, Antonio de la Rúa ha sido visto en varias ocasiones junto a Shakira, tanto en entornos públicos como privados. En la gira internacional de la cantante por Estados Unidos y Canadá, el empresario se desplazó con naturalidad entre el equipo técnico y los familiares cercanos de la artista, portando acreditaciones que lo identificaban como parte del staff.

Además, testigos relataron un encuentro en un restaurante de Miami, donde Shakira y De la Rúa compartieron una comida en compañía de Milan y Sasha, los hijos de la cantante con Gerard Piqué, en un ambiente relajado y sin presencia de cámaras.

La participación de Zulu en los conciertos de Shakira ha sido otro elemento que ha llamado la atención. En marzo, la joven formó parte del grupo de fanáticos que acompañó a la cantante durante su presentación en Buenos Aires.

Aquella noche, también estuvieron presentes Aíto de la Rúa, Calu Rivero y Agustina de la Rúa, quien compartió imágenes del evento en sus redes sociales. Las adolescentes, incluidas Zulu y dos hijas de Agustina, ocuparon un lugar destacado junto a la artista, reforzando la percepción de cercanía entre ambas familias.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Mensajes como “La hijastra feliz cantando la canción que le pertenece a su papi, tan bella”, “La mirada lo dice todo..” y “Sería lo máximo que estén juntos por siempre” reflejan el entusiasmo y la nostalgia de los seguidores ante la posibilidad de una segunda oportunidad para la pareja.

La viralidad de los videos y fotografías ha mantenido el tema en tendencia, mientras los fans analizan cada gesto y aparición pública de los protagonistas.

La historia entre Shakira y Antonio de la Rúa se remonta a principios de los años 2000, cuando formaron una de las parejas más mediáticas del espectáculo latinoamericano. Durante una década, De la Rúa desempeñó un papel importante en la proyección internacional de la cantante, gestionando su imagen y participando en la toma de decisiones clave para su carrera. La ruptura en 2010 marcó el final de una etapa, y desde entonces ambos evitaron declaraciones polémicas, limitando sus encuentros a asuntos legales y comerciales.

A pesar de la creciente atención mediática y la insistencia de los seguidores, ni Shakira ni De la Rúa han confirmado o desmentido oficialmente los rumores de reconciliación. La reiterada presencia del empresario argentino en el entorno de la artista y la naturalidad con la que ambos comparten espacios públicos sugieren que, al menos por ahora, no buscan ocultar su cercanía ante el público.