Perú vs. Chile en el Mundial de Desayunos de Ibai tiene nuevos componentes: café pasado y sopaipillas

La fase más esperada del torneo virtual de Ibai Llanos enfrenta a dos propuestas renovadas, donde el desayuno peruano y el chileno suman nuevas tradiciones culinarias para captar la preferencia de los seguidores

Carlos Espinoza

Por Carlos Espinoza

El streamer Ibai Llanos impulsó una nueva etapa en su evento virtual este miércoles 3 de agosto, cuando presentó la semifinal entre Perú y Chile en el conocido Mundial de Desayunos. El creador español ha denominado este enfrentamiento como uno de los “más históricos” hasta el momento, al incorporar nuevos elementos tradicionales a los desayunos de ambos países y abrir la votación para sus millones de seguidores.

La semifinal se difundió a través de las redes sociales de Ibai Llanos, quien detalló que tanto el equipo peruano como el chileno sumaron platillos emblemáticos a sus propuestas para representar una versión más fiel de sus desayunos típicos. La competencia busca que la audiencia decida cuál de las selecciones avanzará a la final.

El desayuno peruano: pan con chicharrón, tamal y café pasado

El desayuno de Perú presentó variantes respecto a etapas anteriores, ya que a los ya conocidos pan con chicharrón y tamal se añadió una taza de café pasado. Este tipo de café goza de una fuerte presencia en la gastronomía peruana, por su preparación artesanal. Tradicionalmente, se sirve en tazas pequeñas o medianas, acompañado de dulces o pan, y se vincula con las costumbres familiares de los fines de semana.

Ibai Llanos subrayó en su presentación: “He querido añadir café pasado, ¿vale? Me lo habéis pedido mucho, que añada el cafecito al desayuno de Perú”. Esta inclusión amplió la carta nacional, refiriendo costumbres que suelen acompañar el pan con chicharrón, que mezcla pan francés, chicharrón de cerdo, camote frito y salsa criolla. Por otro lado, el tamal peruano, hecho a base de maíz molido, carne de cerdo y especias, dio continuidad a la propuesta luego de superar las etapas previas del torneo.

Desayuno chileno: marraqueta, sopaipillas, pebre y té

Por Chile se introdujo la marraqueta como elemento base, un pan de miga suave y corteza crujiente que se consume ampliamente en el país con diversos rellenos. A la preparación clásica, acompañada de palta (aguacate) y huevo, la producción agregó dos nuevos componentes: sopaipillas y pebre, junto con una taza de té.

Las sopaipillas, elaboradas con una masa de harina de trigo y zapallo, resultan un complemento habitual en los desayunos y meriendas en distintos hogares chilenos. Por su parte, el pebre consiste en una mezcla de cebolla, cilantro, ají y tomate picados, consumido como aderezo. La adición del té responde a las preferencias de los comensales chilenos, que suelen alternar esta bebida con café.

Uno de los momentos destacados del video fue cuando Ibai Llanos señaló: “Me lo habéis pedido mucho, las sopaipillas, creo que está bien dicho, sopaipillas con pebre. También te digo, chilenos, vaya desayuno hacéis”.

Cómo votar en la semifinal del Mundial de Desayunos

La votación para elegir el desayuno que avanzará a la final del Mundial de Desayunos de Ibai Llanos se realiza de manera virtual. Los usuarios pueden participar accediendo a las publicaciones hechas propio creador en sus redes sociales y espacios oficiales. En los comentarios se despliega la opción para seleccionar entre la propuesta peruana y la chilena dando likes.

El desayuno que reciba la mayor cantidad de votos obtendrá el pase a la última ronda, donde enfrentará al ganador de la otra semifinal entre Venezuela y Bolivia. Los seguidores también pueden compartir sus preferencias y argumentarlas en los comentarios del video de presentación.

Aquí los LINKs para votar:

TikTok: https://www.tiktok.com/@ibaillanos/video/7545908100889316630

Instagram: https://www.instagram.com/reel/DOJcwO-DOnC

Youtube: https://www.youtube.com/shorts/vUADB2TmIo4

