La carrera 6K que celebra la valentía de los Bomberos Voluntarios del Perú

El circuito de 6 kilómetros recorrerá espacios interiores y exteriores del campus universitario con la participación de estudiantes, egresados y público general. (PUCP)

El próximo domingo 21 de septiembre, el campus de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) se convertirá en escenario de un evento deportivo y solidario que ya es tradición. Se trata de la novena edición de “Corre Corazón PUCP”, una carrera organizada por la Asociación de Egresados y Graduados (AEG) que este año busca rendir homenaje a los Bomberos Voluntarios del Perú, hombres y mujeres que arriesgan su vida día a día por la seguridad de todos.

La jornada comenzará a las 8:00 de la mañana con una sesión de calentamiento grupal y continuará con un circuito de 6 kilómetros que atravesará diversos espacios interiores y exteriores del campus universitario. Corredores de todas las edades participarán en un evento en el que cada kilómetro tendrá un propósito especial: visibilizar la entrega y sacrificio de los bomberos voluntarios.

El encuentro está abierto no solo a la comunidad universitaria —alumnos, egresados, docentes y personal administrativo— sino también al público general, consolidándose como una cita inclusiva y de compromiso social.

Categorías y premios

Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el 14 de septiembre a través del formulario en línea disponible en la web de la AEG PUCP. (PUCP)

La competencia se dividirá en dos categorías adultas: General (18 a 49 años) y Máster (50 años a más). En ambas, se premiará con una sorpresa al egresado o egresada que cruce primero la meta, reforzando así el vínculo entre los antiguos alumnos de la universidad y su alma máter.

Además, la carrera tendrá un espacio especial para los más pequeños con la modalidad kids, que se iniciará a las 9:30 a.m. y contará con distancias adaptadas a la edad de los participantes. Este componente busca fomentar la actividad física desde la infancia y cultivar el espíritu deportivo en las nuevas generaciones.

Cómo participar en la carrera

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 14 de septiembre y se realizan a través de un formulario en línea en la página de la AEG PUCP. Los interesados deben completar una declaración jurada de participación, requisito indispensable para adultos y niños.

La carrera infantil contará con distancias adaptadas según la edad para promover el deporte y la vida saludable desde la niñez. (PUCP)

También es posible resolver dudas y obtener detalles adicionales a través del correo diadeportivo@pucp.edu.pe o del WhatsApp 945041697.

Bomberos Voluntarios: héroes sin descanso

El evento busca resaltar la importancia de los Bomberos Voluntarios del Perú, un cuerpo conformado por más de 15 mil integrantes a nivel nacional que trabajan de manera altruista y sin percibir un sueldo. Su labor resulta fundamental en un país que enfrenta con frecuencia incendios, accidentes de tránsito, desastres naturales y emergencias médicas.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), los bomberos realizan miles de atenciones cada año, muchas de ellas en condiciones adversas, poniendo en riesgo su vida para proteger a la población. Sin embargo, enfrentan limitaciones de recursos e infraestructura, lo que hace aún más necesario que la sociedad valore y apoye su esfuerzo.

El deporte como herramienta de unión y conciencia

La iniciativa Corre Corazón PUCP demuestra cómo el deporte puede ser un medio para promover no solo la salud física, sino también la solidaridad y el reconocimiento social. Correr con un propósito se convierte en una manera simbólica de multiplicar los esfuerzos individuales en beneficio de una causa colectiva.

La categoría Máster de Corre Corazón PUCP reconocerá a los egresados mayores de 50 años que crucen la meta en primer lugar. (PUCP)

En ediciones anteriores, la carrera ha estado vinculada a causas sociales y de salud pública. Este 2025, su foco en los bomberos responde a la necesidad de sensibilizar sobre el rol de estos héroes anónimos, que en muchas ocasiones trabajan con recursos limitados y poniendo en riesgo su integridad.

Consejos para los corredores

Los organizadores recomiendan a los participantes prepararse con anticipación para el evento. Entre las recomendaciones destacan:

Mantener una hidratación adecuada antes, durante y después de la carrera.

Realizar ejercicios de calentamiento y estiramiento para prevenir lesiones.

Portar ropa y calzado adecuados para un recorrido de 6K.

Escuchar a su propio cuerpo y no sobreexigirse en el trayecto.

De esta manera, la experiencia se convierte en un momento de disfrute y seguridad tanto para corredores experimentados como para quienes participan por primera vez.

Correr con el corazón

Más allá de la competencia, la carrera es una invitación a correr con el corazón, a mostrar gratitud hacia quienes siempre están listos para ayudar. El evento refleja la convicción de que, unidos, la sociedad puede transformar la energía de cada paso en esperanza para miles de personas.

Con la novena edición de Corre Corazón PUCP, la universidad y su comunidad no solo celebran el deporte, sino también el compromiso con causas que fortalecen el tejido social del país.