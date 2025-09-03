Madre del hijo menor de ‘Chiquito’ Flores denuncia abandono, reclama la falta de firma y pensión insuficiente

Acusan a Chiquito Flores de no cumplir sus deberes con su hijo más pequeño. Todo se filtra

La madre del hijo menor del exarquero Juan ‘Chiquito’ Flores, Katherine Damián Pinedo, presentó graves acusaciones en su contra durante su participación en el programa ¡Todo se filtra!. Damián aseguró que hasta la fecha Flores se niega a reconocer legalmente al niño, que ya tiene un año y ocho meses, y entrega solo 300 soles mensuales como pensión alimenticia. La denunciante detalló que, pese a los pedidos reiterados a lo largo de más de un año, el exfutbolista de Universitario de Deportes no ha accedido a firmar al niño que tienen en común.

En la entrevista, Katherine Damián relató la dificultad del escenario que enfrenta como madre. Mencionó que la suma que Juan ‘Chiquito’ Flores aporta mensualmente resulta insuficiente para cubrir tanto los gastos básicos como las necesidades de salud del menor, quien presenta problemas médicos que requieren atención y recursos adicionales.

Damián también indicó que, debido al bloqueo de su número en la aplicación de mensajería, debe recurrir a teléfonos de terceros para insistirle a Flores el pago de la pensión alimentaria. Esta situación, de acuerdo con su testimonio, complica aún más la comunicación y la posibilidad de establecer un acuerdo estable por el bienestar del niño.

“Me bloquea, lo llamo de distintos números para que sepa que él tiene una responsabilidad. No conoce al bebé”, afirmó la denunciante, que no dudó en mostrar una serie de mensajes donde le reclama y pide que le haga el depósito correspondiente, y él le responde con lisuras. “Cuando lo llamo para pedirle la manutención, me dice ya no jo...”, agregó.

El menor es el séptimo hijo reconocido públicamente de Juan ‘Chiquito’ Flores, quien ha protagonizado otras controversias familiares a lo largo de su vida pública. De acuerdo con el relato de Katherine Damián Pinedo, la negativa del exarquero para registrar oficialmente al menor se suma a antecedentes de episodios legales no resueltos con otras madres de sus hijos.

Durante la emisión, se recordó que Flores demoró varios años en reconocer a otra de sus hijas. En 2011, firmó a la niña que tuvo con Patricia Cabrera cuando la menor ya tenía siete años de edad, hecho documentado por medios de prensa deportivos y del espectáculo. Además, en el pasado, el exarquero ha sido denunciado por presuntos actos de agresión bajo la acusación de mujeres como Natalie Cotrina Sánchez.

La cifra que el exfutbolista destina como pensión ha sido objeto de crítica por parte de la madre y del panel del programa, quienes sostuvieron que el monto resulta insuficiente frente al costo actual de la vida y las prestaciones médicas requeridas por el menor en Perú.

“Por favor, reconoce a tu hijo. Sé un papá presente porque él te necesita”, indicó Damián, resaltando la falta de cumplimiento de responsabilidades paternas por parte del exintegrante de Universitario.

Hasta el momento, Juan ‘Chiquito’ Flores no ha emitido ningún tipo de respuesta pública a las acusaciones presentadas por Katherine Damián en el programa emitido esta semana. Tampoco existen registros recientes de acciones legales emprendidas por el futbolista para regularizar la situación de su hijo menor, ni comunicados a través de representantes o abogados sobre el reclamo de la madre.

La denuncia de Katherine Damián Pinedo se suma a una serie de episodios en los que el exarquero ha sido mencionado por controversias judiciales o reclamos por el incumplimiento de deberes familiares. A lo largo de los años, los litigios por reconocimientos de filiación, casos de agresión y conflictos financieros han acompañado la vida pública de Chiquito Flores, figura polémica tanto en el deporte nacional como en la farándula.

Por ahora, Katherine Damián continúa su reclamo en busca de que el exarquero firme finalmente al menor y cumpla con una pensión adecuada.

Juan 'Chiquito' Flores tuvo una larga trayectoria en el fútbol peruano, pero también ha sido protagonista de escándalos mediáticos. | Captura Movistar Deportes