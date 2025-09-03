Cerca de 20 mil docentes ganarán más, tras desembolso de S/94 millones: estas regiones serán las beneficiadas

Los profesores pueden ascender a cargos directivos a partir de la tercera escala magisterial - - crédito Andina

Un total de 19,925 profesores en todo el país recibirán un incremento en sus salarios gracias a la reciente transferencia de más de S/94 millones aprobada por el Gobierno, que busca reconocer los ascensos recientes de la escala magisterial de marzo pasado.

La medida, oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 174-2025-EF, impacta especialmente en regiones donde el avance en la carrera ha sido más notorio.

Según reporte del Ministerio de Educación (Minedu), este desembolso extraordinario permitirá que los beneficiarios perciban la remuneración correspondiente a la nueva escala magisterial alcanzada desde marzo de 2025 en adelante.

El mecanismo consiste en transferir los fondos directamente a los gobiernos regionales, quienes administrarán los pagos a los docentes incluidos en este proceso.

Las regiones con mayor número de maestros promovidos son Cajamarca (1,937), Puno (1,565), La Libertad (1,550), Piura (1,405), Cusco (1,392) y Junín (1,234). Otras jurisdicciones también se suman al reparto, aunque con menores volúmenes de beneficiarios.

La distribución del financiamiento obedece a los resultados del último proceso de ascenso en la Carrera Pública Magisterial, realizado en el primer trimestre del año.

Del total de ascendidos, aproximadamente el 7 % logró pasar a la segunda escala, mientras que un 56 % obtuvo la tercera. La cuarta y quinta escalas abarcan al 29 % de los docentes ascendidos y un 7 % accedió a la sexta y séptima. Esta categorización determina el monto del incremento salarial para cada profesional educativo.

De acuerdo con el Minedu, los docentes que alcanzaron la tercera escala o superiores ahora pueden acceder a procesos para cubrir cargos directivos en sus respectivas instituciones. Se señala que este incentivo representa un avance en la estrategia de profesionalización de la docencia, cuyo objetivo apunta a mejorar la calidad educativa a nivel nacional.

En el caso de Lima Metropolitana, el desembolso seguirá un procedimiento especial mediante una Resolución de Secretaría General, que al 3 de septiembre de 2025 permanece en trámite, de acuerdo con información ofrecida por Andina.

De esta manera, se busca asegurar que todos los maestros reconocidos por su méritos profesionales reciban el pago diferencial que corresponde a su nuevo rango en la escala salarial.

La inversión en ascensos no constituye la única política salarial adoptada en el último periodo. De marzo de 2025 a la fecha, el Gobierno nacional también destinó 307.2 millones de soles al pago de bonos extraordinarios para el magisterio, según registros oficiales.

Además, más de 32,000 docentes incorporados en el tercio superior de la Carrera Pública Magisterial accedieron este año al bono de atracción, con un desembolso adicional de 194 millones de soles, conforme a lo divulgado por el Minedu.

Un aspecto destacado del paquete de políticas es la asignación de 1,600 millones de soles destinada exclusivamente al pago de la deuda social con miles de maestros, producto de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada.

Esta cifra supera ampliamente asignaciones otorgadas en gestiones previas y, de acuerdo a la cartera de educación, responde al compromiso de atender reivindicaciones históricas del magisterio.

El Ministerio de Educación afirma que la suma total de S/94 millones transferidos para el pago de remuneraciones diferenciales garantiza la sostenibilidad y reconocimiento del esfuerzo docente en las regiones más activas en el concurso de ascensos. Así, el incremento salarial se convierte en un aliciente para cerca de 20 mil educadores que han superado los requisitos establecidos y ahora reciben la retribución ajustada a la escala alcanzada.

El esquema de financiamiento y reconocimiento opera en sintonía con otras medidas de fortalecimiento del personal docente implementadas en el país. Especialistas del sector en el Minedu insisten en que asegurar el cumplimiento de las tablas salariales consolida la carrera magisterial y contribuye al clima de estabilidad en las instituciones educativas públicas.

La implementación de la transferencia y su desarrollo en cada región deberán ser monitoreados hasta completarse, mientras los docentes esperan el abono efectivo en sus planillas de los próximos meses.