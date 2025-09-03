Aprueban millonaria construcción del nuevo penal El Frontón: “Es una decisión histórica”, asegura Juan José Santiváñez

Construcción de penal El Frontón fue aprobada. | Minjus

La construcción de un nuevo penal de máxima seguridad en El Frontón, destinado exclusivamente a jefes y cabecillas de organizaciones criminales violentas, fue aprobada por unanimidad, durante la 28.ª sesión del Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC). Así lo informó este lunes el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) a través de sus canales oficiales.

La decisión fue respaldada por representantes de instituciones clave, entre ellas el Poder Judicial, Ministerio Público, Poder Ejecutivo, Congreso de la República, Ministerio del Interior, Policía Nacional, universidades públicas y privadas, la Defensoría del Pueblo y gobiernos regionales.

De acuerdo al anuncio difundido por el MINJUSDH, se optó por desarrollar el proyecto mediante la modalidad de obras por impuestos, mecanismo con el que se estima que la colocación de la primera piedra sea en junio de 2026. El titular del sector, Juan José Santiváñez, expresó su aprobación ante la decisión adoptada y subrayó su importancia en el contexto nacional. “Es una decisión histórica que permitirá al país enfrentar con firmeza la criminalidad organizada”, declaró.

Mandataria y ministros supervisa el área destinada a la construcción del penal El Frontón.| Presidencia

Así será el nuevo penal de El Frontón: inversión, diseño y características técnicas

En la víspera, Juan José Santiváñez mencionó que el costo de la construcción se estima en 500 millones de soles. La etapa inicial, relacionada con el movimiento de tierras, involucrará al Ejército y las Fuerzas Armadas, gracias a un convenio interministerial cuya firma está prevista para el 3 de septiembre.

“Es una mentira lo que nos han vendido durante años... ya están los estudios técnicos que han determinado que el costo aproximadamente de la construcción del Frontón es de 500 millones de soles”, expresó en entrevista con RPP.

El diseño contempla una infraestructura de soporte moderno, dotando al centro penitenciario de planta desalinizadora, sistema de tratamiento de aguas residuales, gestión de residuos sólidos y una red mixta para generación de energía, integrando fuentes fotovoltaicas, eólicas y diésel. Se incluye también la construcción de un muelle logístico, fundamental para el transporte de materiales y operaciones debido a la ubicación insular.

La isla El Frontón, conocida también como San Juan Bautista, se ubica a 7 kilómetros de la costa limeña, equivalente a una hora de trayecto en bote. De sus 57 hectáreas de superficie, solo cerca de 12 se consideran aptas para el desarrollo del recinto, dadas las condiciones topográficas del terreno.

Ministro se refirió a la reapertura del penal El Frontón. | Minjus

El cronograma presentado indica que la colocación de la primera piedra podría realizarse en julio de 2026, siempre que el proceso avance bajo el esquema de obras por impuestos.