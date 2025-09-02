Perú

Juan José Santiváñez asegura que construcción de penal El Frontón costará S/ 500 millones: estos son los detalles del diseño

Aunque evitó confirmar si estaría listo antes de entregar el gobierno, de acuerdo al expediente, la colocación de la primera piedra se proyecta para julio de 2026 o mediados de junio de 2027

Camila Calderón

Por Camila Calderón

Ministro se refirió a la
Ministro se refirió a la reapertura del penal El Frontón. | Minjus

El titular del Ministerio de Justicia, Juan José Santiváñez, anunció oficialmente el plan para construir un nuevo centro penitenciario en la isla El Frontón, frente a la bahía del Callao, con el objetivo de mitigar la crisis de hacinamiento en el sistema carcelario nacional. El proyecto, justificado como una acción urgente ante la sobrepoblación penitenciaria, prevé una inversión aproximada de 500 millones de soles.

El ministro detalló en entrevista con RPP que los estudios técnicos ya evaluados establecieron el costo del proyecto y desestimó cifras previas que calculaban hasta en S/ 5.000 millones. “Es una mentira lo que nos han vendido durante años... ya están los estudios técnicos que han determinado que el costo aproximadamente de la construcción del Frontón es de 500 millones de soles”, explicó.

Asimismo, confirmó que este miércoles 3 de setiembre se realizará la firma de un convenio entre los ministerios de Vivienda, Defensa y Justicia para coordinar la participación del Ejército y las Fuerzas Armadas en el movimiento de tierras, fase inicial que duraría entre dos y tres meses.

Además, señaló que una vez iniciado el proceso, la construcción del penal empezaría de forma inmediata, para lo cual el Ministerio de Vivienda prestará asesoría técnica y se emitirá un Decreto Supremo que habilite el inicio de la obra, previniendo el uso de procedimientos modernos de construcción en bloques. No obstante, el ministro no precisó si el nuevo penal será entregado durante la actual gestión de la presidenta Dina Boluarte o en la siguiente administración. “Lo importante es tomar la decisión de hacerlo. Durante años nos han engañado diciendo que no se puede”, resaltó.

Mandataria y ministros supervisa el
Mandataria y ministros supervisa el área destinada a la eventual construcción del penal El Frontón.| Presidencia

Al respecto, de acuerdo al expediente del proyecto al que accedió Perú21, la inauguración del penal correspondería al gobierno siguiente a partir de dos alternativas planteadas: la primera mediante la modalidad de obras por impuestos, donde la colocación de la primera piedra se proyecta para julio de 2026; la segunda a través de contratación pública, con inicio previsto a mediados de junio de 2027.

El diseño propuesto para el penal de El Frontón incluye distintas infraestructuras de soporte, como una planta desalinizadora, una planta de tratamiento de aguas residuales, sistemas de gestión de residuos sólidos y una red mixta para generar energía (fotovoltaica, eólica y diésel). Se planifica también la construcción de un muelle logístico, fundamental para el traslado de materiales y personal, dada la ubicación insular.

La isla, conocida también como penal San Juan Bautista, se encuentra a unos 7 kilómetros de la costa, equivalentes a casi una hora de viaje en bote a motor. Aunque su extensión total supera las 57 hectáreas, solo cerca de 12 hectáreas se consideran aptas para la edificación, debido a las complejidades topográficas de la zona.

Las autoridades insisten en que, aunque este proyecto no resuelve por completo el hacinamiento carcelario, representa un avance concreto. Asimismo, indicaron que no será el único centro penitenciario para el que se desembolsarán fondos. “También está el penal de Arequipa, en la selva y la ampliación del penal de Ica”, sentenció el titular del MinjusDH.

