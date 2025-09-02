PJ dispone fin de investigación a Pedro Pablo Kuczynski e inicio del juicio oral: Fiscalía pide 35 años contra PPK

El expresidente de la República Pedro Pablo Kuczynski enfrentará un juicio oral por el presunto delito de lavado de activos, luego de que la Corte Superior Nacional dispusiera el pase del caso a un Juzgado Penal Colegiado. Esta decisión, que también involucra a diversas empresas vinculadas al exmandatario y a su socio Gerardo Sepúlveda, supone el cierre de la investigación que fue iniciada a fines de 2017 y la apertura de una nueva etapa procesal.

De acuerdo con la resolución firmada por el juez Chávez Tamariz, el proceso judicial admitió un total de 2.577 medios probatorios. Estos incluyen documentos, declaraciones e informes que serán evaluados en la etapa de juicio, instancia en la que tanto la fiscalía como la defensa presentarán sus argumentos y evidencias.

La fiscalía solicitó una condena de 35 años de prisión para Pedro Pablo Kuczynski; Gerardo Sepúlveda, empresario chileno involucrado en las operaciones financieras bajo sospecha, así como la imposición de consecuencias jurídicas a las empresas Westfield Capital Limited, First Capital Inversiones y Asesorías Limitada, Latin American Enterprise Managers y Dorado Asset Management Limitada. En el caso concreto de Dorado Asset Management Limitada, la pretensión fiscal incluye la disolución de la firma. Además, el Ministerio Público ha solicitado una reparación civil que asciende a US$ 46.682.264,96 en perjuicio del Estado peruano.

En el expediente, la fiscalía alega que Kuczynski gestionó e integró negocios a través de estas compañías para facilitar el presunto lavado de activos. La acusación abarca cuatro hechos principales relacionados con grandes proyectos públicos y pagos realizados por empresas constructoras, fundamentalmente ODEBRECHT y Transportadora del Gas del Perú (TGP), hacia las empresas de consultoría vinculadas a Kuczynski. Los hechos imputados son los siguientes:

Hecho 2: TGP (Transportadora del Gas del Perú) - Proyecto Gas de Camisea (2003-2005)

Hecho 4: Odebrecht - Proyecto Olmos (2004-2007)

Hecho 5: Odebrecht - Proyecto IIRSA Sur tramos 2 y 3 (2005-2012)

Hecho 6: Odebrecht - Proyecto Vías Nuevas de Lima SAC (2010-2014)

Las investigaciones se impulsaron a partir de los presuntos vínculos comerciales y financieros entre Kuczynski y empresas brasileñas, especialmente Odebrecht, según los pagos que recibió Westfield Capital, First Capital y Latin America Enterprise mientras Kuczynski ocupaba cargos públicos como Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Economía y Finanzas. También comprende transferencias de empresas como TRG Allocational Off Shore LTD., Ternium S.A y TRG Management LP. hacia cuentas bancarias de Kuczynski entre los años 2007 y 2015, periodo durante el cual postuló a la presidencia en dos ocasiones.

Por estos hechos, el Ministerio Público solicita no sólo la condena contra los acusados y las empresas, sino también la disolución de Dorado Asset Management Limitada. Actualmente, el expresidente es procesado en libertad, aunque mantiene un impedimento de salida del país por otra causa entre las siete investigaciones en su contra. Entre 2019 y 2022, Kuczynski cumplió arresto domiciliario vinculado a esta investigación.

El caso será revisado en juicio oral bajo la conducción de un Juzgado Penal Colegiado, que evaluará tanto las pruebas del Ministerio Público sobre operaciones financieras supuestamente ilícitas como la defensa de PPK y los demás imputados, en un proceso que busca esclarecer el alcance de los pagos y transferencias, así como la eventual responsabilidad penal de los acusados y las consecuencias patrimoniales requeridas.