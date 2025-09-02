Joven lleva casi un mes desaparecido tras salir con amigos en Puno: evidencias apuntan a posible homicidio

Buscan a joven que desapareció tras salir con sus amigos en Puno: Tres fueron detenidos | América TV

Un joven minero lleva casi un mes desaparecido en Puno, específicamente en la ciudad de Juliaca, y las únicas pistas que se han hallado apuntan a que habría sido asesinado. Royer Paul Huallpa Mamani, de 25 años, salió de su hogar para reunirse con amigos y nunca regresó. La preocupación se incrementó al hallar rastros de sangre en la vivienda de uno de los jóvenes que compartieron bebidas alcohólicas esa tarde.

Royer Paul, exestudiante de Senati, había llegado recientemente de trabajar en la mina La Rinconada. Su familia asegura que no tenía problemas ni razones para ausentarse prolongadamente. Desde el 7 de agosto, se desconoce su paradero, lo que ha generado múltiples interrogantes entre sus seres queridos.

La ausencia del joven ha generado múltiples interrogantes. Sus padres, desesperados, empezaron a investigar por cuenta propia y encontraron indicios que apuntan a un posible delito. La combinación de testimonios confusos y evidencias de sangre ha incrementado la hipótesis de un homicidio, mientras las autoridades continúan con la investigación.

Familiares de Royer Paul Huallpa Mamani realizan la búsqueda en Juliaca, preocupados por su desaparición desde el 7 de agosto. foto: Notisur

Royer Paul continúa desaparecido luego de más de tres semanas

El jueves 7 de agosto, aproximadamente a las 13:40 horas, Royer Paul salió de su vivienda ubicada en el jirón Moquegua para reunirse con sus amigos Brayan Huancapaza C. y Guido Larico M. en una casa cercana al río Torococha, donde habrían ingerido bebidas alcohólicas.

“Mi hijo había salido para encontrarse con sus amigos. Salió cuando estaba solo con su mamá y nunca más supimos de él. No pudo desaparecer así nomás, encontramos sangre en la casa de uno de los jóvenes donde se reunieron. Ellos son los principales responsables, y también una chica que es enamorada del dueño de la casa”, contó su padre, Roger Huallpa Huayhua a medios locales.

Al buscarlo, la familia visitó la casa de Guido, quien afirmó no recordar la hora en que sus amigos se retiraron. Según los testimonios recabados, Brayan aseguró haberse retirado antes, mientras que Gino, otro joven presente, afirmó haberse quedado dormido junto a su pareja y no saber cuándo Paul se marchó.

La familia halló rastros de sangre en el domicilio, lo que reforzó la sospecha de un crimen. Los padres de Royer creen que los amigos presentes el día de su desaparición son responsables de lo ocurrido, y mencionan incluso a una joven vinculada sentimentalmente con uno de ellos. La angustia crece día a día, mientras el tiempo sin noticias de Royer se prolonga.

Familia de Royer Paul exige prisión preventiva para los jóvenes liberados mientras continúa la investigación por su desaparición. foto: Radio Excelente 91.3 ILAVE

Evidencia en casa de sospechosos refuerza hipótesis de homicidio

La policía recogió pruebas en la vivienda de los jóvenes, donde se encontraron restos de sangre en varias áreas de la casa, incluidas paredes y techos. Estos hallazgos podrían relacionar directamente a los implicados con la desaparición de Royer Paul. El padre del joven aseguró que la cantidad de sangre encontrada era considerable, señalando la gravedad del hecho.

Gino y su pareja señalaron que se percataron del charco de sangre al despertar, atribuyéndolo a un corte en la mano de Paul. Sin embargo, las inconsistencias en sus versiones han generado dudas sobre su responsabilidad y complicidad. Las autoridades continúan evaluando la evidencia para determinar el verdadero alcance de los hechos.

Los indicios recogidos hasta ahora sugieren un posible homicidio, pero aún no hay confirmación oficial. Mientras tanto, la familia mantiene la presión sobre los implicados y exige respuestas claras sobre el paradero de Royer. La investigación sigue abierta, y las autoridades buscan reconstruir los hechos de aquella tarde.

Familia exige prisión preventiva tras liberación de implicados

La fiscal adjunta Elizabeth Pamela Espezúa Miraval dispuso la liberación de Gino Víctor Larico Miranda (23) y Lorena Lucero Altamirano (24), tras cumplirse los cinco días de detención preliminar. Ambos fueron señalados inicialmente como presuntos responsables de la desaparición del joven.

La Policía del Areincri PNP Juliaca continúa con la investigación tras la liberación de dos jóvenes vinculados al caso. foto: Aqp Mas Noticias

La pareja declaró que no recuerda lo ocurrido aquel día debido al consumo de alcohol. Según medios locales, Brayan René Huancapaza Canaza (25) habría abandonado Juliaca tras la desaparición de Royer. La familia, visiblemente afectada, exige prisión preventiva para los liberados mientras continúan las investigaciones.

La Policía del Areincri PNP Juliaca presentó el informe por presunto homicidio calificado a la Fiscalía. La decisión final de liberar a los detenidos generó indignación entre los familiares, quienes insisten en que los investigados deben colaborar y revelar el paradero del joven. La búsqueda continúa con esperanza y angustia, mientras la comunidad sigue pendiente de cada novedad del caso.