Perú

Jamila Dahabreh revela que rechazó sentarse en ‘El Valor de la Verdad’: “Quisiera aclarar cosas, pero es exponerme”

La modelo explicó que prefiere mantener en reserva los detalles personales ante la presión mediática, pese a recibir constantes invitaciones a programas de televisión.

Ana Morocho

Por Ana Morocho

Guardar
Jamila Dahabreh asegura que no
Jamila Dahabreh asegura que no asitirá a El Valor de la Verdad.

Jamila Dahabreh reveló haber sido invitada a El Valor de la Verdad, con el fin de aclarar algunos temas, como cuando la vincularon con algunos personajes, que según ella, nunca tuvo vínculo alguno. Para la rubia, es importante mantener su vida en privada fuera de los reflectores, señaló.

“Sí, me han llamado, pero no me gusta hablar de mi vida privada, quizás me gustaría aclarar algunas cosas. Muchos canales me han propuesto ir a sus programas, pero no he ido. Como no soy mucho de hablar, hay cosas que no son ciertas, o me han relacionado con personas, pero nada tienen que ver”, comentó.

Jamila Dahabreh es captada con
Jamila Dahabreh es captada con nuevo amor. (Foto: Instagram)

Dahabreth señaló que siempre fue ajena a los escándalos y líos mediáticos, por ello no quiere ventilar su vida privada en el espacio que conduce Beto Ortiz. “Quisiera aclarar eso en un polígrafo, pero también es exponerme y abrir una puerta que no me gustaría por mi familia. Ahí pasas por un polígrafo, no puedes mentir”, indicó la modelo, quien fue una de las invitadas a la celebración por el Día del estilista, evento organizado por Italian Max Professional.

Jamila Dahabreh dice que tiene
Jamila Dahabreh dice que tiene mucho que aclarar, pero prefiere mantener su vida privada lejos de la TV.

Sin resentimientos hacia Magaly Medina

De otro lado, Jamila negó tener rencor hacia Magaly Medina, a pesar de sus duras críticas en su programa de espectáculos. Reveló que en varias ocasiones han coincidido en lugares, pero nunca se dirigieron la palabra.

Todos los programas de espectáculos siempre tienen que vender morbo, a veces me gustaría salir y aclarar muchas cosas, porque ellos tienen que vender noticias. No, no tengo nada contra ella, es más, me la he encontrado en locales donde salgo. ¿Si nos hemos saludado? No, cada una por su lado. No le tengo rencor, no odio a nadie, estoy tranquila, no me meto con nadie”, añadió.

Jamila Dahabreh asegura que no
Jamila Dahabreh asegura que no tiene rencor a Magaly Medina.

Jamila Dahabreh y su polémica con Álvaro Paz de la Barra

En 2022, Jamila Dahabreh habló públicamente sobre su supuesto romance con Álvaro Paz de la Barra, exalcalde de La Molina. La modelo ofreció declaraciones en el programa ‘Magaly Tv La Firme’, donde relató que la relación habría comenzado poco después de los problemas legales de Paz de la Barra con su entonces esposa, Sofía Franco. Dahabreh aseguró que él incluso le presentó un documento que anticipaba su separación y que el vínculo se volvió formal al punto de haber presentado a sus respectivas familias.

Jamila Dahabreh le responde a
Jamila Dahabreh le responde a Sofía Franco. (Instagram)

“Hace dos semanas me decía que me amaba”, afirmó Dahabreh, añadiendo que el político le pidió ser su enamorada de rodillas en la playa. Según la rubia, compartieron momentos juntos y desarrollaron una relación que involucraba a su hija, un paso que, según comentó, no había dado antes con ninguna pareja.

Jamila Dahabreh cuenta su historia
Jamila Dahabreh cuenta su historia de amor oculta que tuvo con Álvaro Paz de la Barra. (instagram)

Durante su intervención televisiva, Dahabreh sostuvo que mostró a la periodista fotografías en las que ambos aparecían juntos, aunque no las presentó públicamente. No obstante, mientras ocurría la entrevista, una fuente del entorno familiar de Paz de la Barra comunicó a Magaly Medina que no existió un romance. El mensaje indicaba que Jamila era “más amiga de su hermana” y negó cualquier relación sentimental, enfatizando que el político ha estado solo desde su separación con Franco. El cruce de versiones reflejó la controversia y la atención mediática en su momento.

Jamila Dahabreh fue captada con excandidato político de Álvaro Paz de la Barra | Willax

Temas Relacionados

Jamila Dahabrehperu-entretenimientoBeto OrtizEl Valor de la Verdad

Últimas Noticias

Furrey regresó a ‘Habla Good’ tras su fuerte accidente y emociona a fans con su testimonio

El streamer Antonio Crespo volvió al programa después de más de dos meses internado y relató cómo superó el difícil proceso de recuperación.

Furrey regresó a ‘Habla Good’

Fiscal de la Nación denuncia a Juan José Santiváñez por presunta negociación incompatible

Medida interpuesta por la fiscal Delia Espinoza ante el Congreso de la República tiene que ver con hechos durante su paso como titular del Ministerio del Interior

Fiscal de la Nación denuncia

Asesinan a balazos a diplomático de la Embajada de Indonesia en Perú en frontis de su departamento de Lince

Miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentra en la zona investigando el crimen. Sospechan de un ajuste de cuentas

Asesinan a balazos a diplomático

Pamela López presenta nuevo abogado después que Rosario Sasieta dejara su defensa ad honorem

Tras avances clave en el proceso familiar, la esposa de Christian Cueva agradeció el apoyo de la excongresista y anunció a su nuevo defensor, experto en litigios de familia y derecho civil

Pamela López presenta nuevo abogado

Christian Cueva regresó a Lima y vivió un emotivo reencuentro con sus hijos tras acuerdo con Pamela López

El jugador del Emelec solicitó permiso a su club para estar junto a sus hijos en Lima, aprovechando el reciente pacto de visitas logrado con Pamela López

Christian Cueva regresó a Lima
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tras la denuncia del Gobierno,

Tras la denuncia del Gobierno, la embajada de Rusia en Argentina negó estar vinculada a la filtración de audios

El chef Gordon Ramsay se sometió a una cirugía por un cáncer de piel: “No olviden su protector solar”

Wado de Pedro y Federico Otermín se reunieron con empresarios en Lomas de Zamora por el Día de la Industria

Brutal pelea entre patovicas y un grupo de jóvenes en un boliche de Bahía Blanca: el agresor quedó en libertad

Electro Fans: cómo comprar en cuotas y con descuentos de hasta 70% en tecnología y electrodomésticos

INFOBAE AMÉRICA
Drones explosivos en Haití: la

Drones explosivos en Haití: la policía intensificó su ofensiva contra pandillas y dejó más de 300 muertos

François Ozon reinventa “El extranjero” y lleva la novela de Albert Camus al cine con una mirada actual

El empleo adecuado en Ecuador creció 3,4% en el primer semestre de 2025

Francia emitió órdenes de arresto contra el ex dictador sirio Bashar al Asad y su cúpula militar por crímenes de guerra

Estados Unidos no avanza con nuevas sanciones a China mientras evalúa más medidas contra Rusia

TELESHOW
Evelyn Botto y Fede Bal

Evelyn Botto y Fede Bal negaron los rumores de romance

Pampita contó el día que un famoso actor le dijo que no: “Lo sigo admirando igual”

La primera salida pública de Roberto Pettinato y su novia Jimena: “Estoy enamorado”

Belu Lucius contó el inesperado episodio de salud que protagonizó su mamá en pleno vuelo: “Hay que saber actuar”

Mauro Icardi mostró por primera vez la lujosa mansión que comparte con la China Suárez en Turquía: “Dulce hogar”