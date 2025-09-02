Jamila Dahabreh revela que rechazó sentarse en ‘El Valor de la Verdad’: “Quisiera aclarar cosas, pero es exponerme”

Jamila Dahabreh asegura que no asitirá a El Valor de la Verdad.

Jamila Dahabreh reveló haber sido invitada a El Valor de la Verdad, con el fin de aclarar algunos temas, como cuando la vincularon con algunos personajes, que según ella, nunca tuvo vínculo alguno. Para la rubia, es importante mantener su vida en privada fuera de los reflectores, señaló.

“Sí, me han llamado, pero no me gusta hablar de mi vida privada, quizás me gustaría aclarar algunas cosas. Muchos canales me han propuesto ir a sus programas, pero no he ido. Como no soy mucho de hablar, hay cosas que no son ciertas, o me han relacionado con personas, pero nada tienen que ver”, comentó.

Jamila Dahabreh es captada con nuevo amor. (Foto: Instagram)

Dahabreth señaló que siempre fue ajena a los escándalos y líos mediáticos, por ello no quiere ventilar su vida privada en el espacio que conduce Beto Ortiz. “Quisiera aclarar eso en un polígrafo, pero también es exponerme y abrir una puerta que no me gustaría por mi familia. Ahí pasas por un polígrafo, no puedes mentir”, indicó la modelo, quien fue una de las invitadas a la celebración por el Día del estilista, evento organizado por Italian Max Professional.

Jamila Dahabreh dice que tiene mucho que aclarar, pero prefiere mantener su vida privada lejos de la TV.

Sin resentimientos hacia Magaly Medina

De otro lado, Jamila negó tener rencor hacia Magaly Medina, a pesar de sus duras críticas en su programa de espectáculos. Reveló que en varias ocasiones han coincidido en lugares, pero nunca se dirigieron la palabra.

“Todos los programas de espectáculos siempre tienen que vender morbo, a veces me gustaría salir y aclarar muchas cosas, porque ellos tienen que vender noticias. No, no tengo nada contra ella, es más, me la he encontrado en locales donde salgo. ¿Si nos hemos saludado? No, cada una por su lado. No le tengo rencor, no odio a nadie, estoy tranquila, no me meto con nadie”, añadió.

Jamila Dahabreh asegura que no tiene rencor a Magaly Medina.

Jamila Dahabreh y su polémica con Álvaro Paz de la Barra

En 2022, Jamila Dahabreh habló públicamente sobre su supuesto romance con Álvaro Paz de la Barra, exalcalde de La Molina. La modelo ofreció declaraciones en el programa ‘Magaly Tv La Firme’, donde relató que la relación habría comenzado poco después de los problemas legales de Paz de la Barra con su entonces esposa, Sofía Franco. Dahabreh aseguró que él incluso le presentó un documento que anticipaba su separación y que el vínculo se volvió formal al punto de haber presentado a sus respectivas familias.

Jamila Dahabreh le responde a Sofía Franco. (Instagram)

“Hace dos semanas me decía que me amaba”, afirmó Dahabreh, añadiendo que el político le pidió ser su enamorada de rodillas en la playa. Según la rubia, compartieron momentos juntos y desarrollaron una relación que involucraba a su hija, un paso que, según comentó, no había dado antes con ninguna pareja.

Jamila Dahabreh cuenta su historia de amor oculta que tuvo con Álvaro Paz de la Barra. (instagram)

Durante su intervención televisiva, Dahabreh sostuvo que mostró a la periodista fotografías en las que ambos aparecían juntos, aunque no las presentó públicamente. No obstante, mientras ocurría la entrevista, una fuente del entorno familiar de Paz de la Barra comunicó a Magaly Medina que no existió un romance. El mensaje indicaba que Jamila era “más amiga de su hermana” y negó cualquier relación sentimental, enfatizando que el político ha estado solo desde su separación con Franco. El cruce de versiones reflejó la controversia y la atención mediática en su momento.

Jamila Dahabreh fue captada con excandidato político de Álvaro Paz de la Barra | Willax