Milena Zárate revela que Yordy Reyna la invitó a Alemania y ofreció pagar todo: “Yo le dije que si iba, sería con mi hija y costeando mis gastos”

La cantante colombiana sorprendió al revelar que el futbolista Yordy Reyna le propuso viajar a Europa con todos los gastos pagados, pero ella prefirió mantenerse fiel a sus principios y no aceptó la oferta (El Valor de la Verdad)

Milena Zárate sorprendió con revelaciones sobre una antigua interacción con Yordy Reyna durante su paso por el programa “El valor de la verdad”. La artista relató que la comunicación con el futbolista comenzó hace varios años a través de Messenger, cuando él aún jugaba en el RB Leipzig de la Bundesliga alemana.

Las charlas, al inicio casuales y esporádicas, tomaron otro rumbo cuando Reyna la invitó a ese país europeo y le propuso cubrir absolutamente todos los gastos. Sin embargo, la cantante dejó claro que no aceptó, pues, según explicó, ella viaja únicamente con su hija y prefiere costear sus propios pasajes. Además, remarcó que nunca llegaron a conocerse en persona, pese a que él intentó contactarla cuando visitó Lima.

Conversaciones virtuales con Yordy Reyna

Zárate afirmó que Yordy la contactó por redes y, aunque hablaron por un tiempo, no hubo encuentros personales. Asegura que ignoraba sus controversias y solo charlaban ocasionalmente. (El Valor de la Verdad)

Milena Zárate contó que conoció a Yordy Reyna por Messenger, cuando él todavía jugaba en Europa. Según su relato, la primera interacción surgió por iniciativa del futbolista. “Él me escribió, no recuerdo exactamente cómo empezó la conversación, pero me saludaba y hasta me dio un consejo por un problema que yo tenía en ese momento”, señaló.

La artista indicó que, en aquella época, desconocía detalles sobre la vida personal del jugador y que nunca buscó información sobre él. “No lo Googleé, ¿para qué te miento? Solo conversábamos ahí. No sabía nada de sus historias”, afirmó.

La cantante también aclaró que las charlas no eran constantes, aunque sí mantenían cierto nivel de contacto. “Hablábamos una vez al día o cada dos días. Él me contaba sobre su entrenamiento, la comida y cómo era vivir allá”, expresó durante la entrevista.

La invitación a Alemania y el ofrecimiento económico

Según la artista, Yordy insistió en invitarla a Alemania con todos los gastos cubiertos, pero ella se negó rotundamente. Aclaró que no aceptaría viajar sin su pequeña. (El Valor de la Verdad)

Con el paso del tiempo, la conversación con Yordy Reyna cambió de tono. Zárate reveló que el jugador le propuso visitarlo en Alemania, donde entonces desarrollaba su carrera. “Me decía: ‘Cuando quieras, vienes, te quedas en mi departamento y yo te pago todo’”, relató la artista.

Frente a esa invitación, Zárate aseguró que puso límites claros. “Le respondí: ‘No, mi amor, yo tengo para pagarme un pasaje’. Yo viajo cuando quiero y, si voy, es con mi hija. Mi hija es mi maleta para todos lados”, explicó.

La cantante detalló que, a partir de ese momento, la conversación se enfrió. “Cuando me habló en ese plan, como que él me iba a llevar y traer porque podía, eso me molestó y no le volví a contestar”, comentó.

Incluso, durante la entrevista, se mencionó que la actitud del futbolista podía interpretarse como la de un “sugar”, insinuación que Zárate no desmintió. “Sí, yo creo que sí. Era como: tú eres pobre, yo te pago todo… y yo le dije que no”, agregó.

Nunca se conocieron en persona

La bailarina indicó que, aunque conversaron durante un tiempo, jamás aceptó encontrarse con Yordy. Sostuvo que no estaba interesada en generar un vínculo más cercano. (El Valor de la Verdad)

Pese a los meses de intercambio virtual, Milena Zárate aseguró que nunca llegó a encontrarse con Yordy Reyna. “Nunca nos conocimos, nunca, nunca jamás”, enfatizó.

La artista recordó que, en alguna ocasión, el futbolista le escribió desde Lima para proponerle verse, pero ella decidió no responder. “Creo que una vez vino y me dijo que estaba aquí, pero lo dejé en visto. No me interesaba”, reveló.

Zárate explicó que lo que más valora en una persona es su capacidad de superar las dificultades con esfuerzo propio. “Algo que rescato de alguien es cómo sale adelante, cómo se forja una vida gracias a su esfuerzo, sobre todo cuando viene de situaciones duras”, manifestó.

La intérprete recalcó que, aunque la conversación con Reyna quedó en el pasado, mantiene una postura firme sobre el respeto hacia sí misma y las prioridades en su vida. Para ella, su hija es el centro y cualquier decisión personal gira en torno a ello.