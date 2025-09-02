Perú

Dina Boluarte anuncia reapertura de El Frontón, pero Megapenal de Ica se encuentra paralizado desde hace 5 años

Las obras del prometido centro penitenciario de Santiago permanecen paralizadas desde 2020, mientras los costos se disparan y persisten dudas sobre la viabilidad del proyecto para aliviar el hacinamiento carcelario en Perú

Ricardo Mc Cubbin

Por Ricardo Mc Cubbin

Guardar
Construcción de megapenal en Ica se encuentra paralizada desde hace 5 años | América TV

Mientras la presidenta Dina Boluarte anuncia la reapertura de la cárcel El Frontón, el megapenal de Ica, otro proyecto que se tenía en carpeta, sigue paralizado hace cinco años.

La obra inició en el 2018, en el distrito de Santiago. En un principio, fue concebida para albergar a 3.200 internos y reducir el grave problema de hacinamiento en las cárceles peruanas. Sin embargo, los trabajos continúan suspendidos y el complejo suma materiales deteriorados y un presupuesto que ya no responde a la inversión original.

“Es un penal que empezó su construcción en el año 2018 y se paralizó el 2020 por problemas ya de orden contractual entre el consorcio ganador y el Ministerio de Justicia. Por lo tanto, hay un perjuicio...“, declaró Luis Vila González, presidente de la Cámara de Comercio de Ica, en entrevista para Latina.

De acuerdo al medio, la falta de avances visibles y de servicios básicos como energía eléctrica, agua y desagüe, agudiza el panorama de un proyecto estancado, cuyo costo estimado se ha elevado de 380 a 640 millones de soles.

El Megapenal de Ica sigue
El Megapenal de Ica sigue estancado hace cinco años. Foto: La Lupa

Demora prolongada e incertidumbre sobre servicios básicos

La paralización del megapenal de Ica responde a un litigio contractual entre el Ministerio de Justicia y el consorcio encargado del proyecto. Para Luis Vila González, el deterioro de materiales y la ausencia de servicios básicos agravan aún más la situación.

“Hasta donde sabemos no hay energía eléctrica, no hay agua, no hay desagüe. No sé cómo lo van a solucionar dado la rapidez que se requiere, en este caso, para habilitar el penal”, expresó.

Los recursos iniciales, que ascendían a 380 millones de soles, ya no serán suficientes para concluir la obra. Con los años de postergación y abandono, ahora se calcula que el presupuesto necesario ha crecido a 640 millones, reflejando el impacto del retraso y el deterioro de la infraestructura. El estado de abandono no solo agrava el problema del hacinamiento penitenciario, sino que genera incertidumbre para las autoridades locales y nacionales encargadas de la gestión carcelaria.

Juan Alcántara confirmó la solicitud
Juan Alcántara confirmó la solicitud de extradición de Iván Noguera. | Minjus

El Minjusdh promete reanudar obras, pero el plazo se alarga

En mayo de este año, el entonces titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Juan Enrique Alcántara, aseguró que el expediente técnico del saldo de obra ya está listo y anticipó una posible reanudación de la construcción. “Este penal ya cuenta con un expediente técnico de saldo de obra y esperamos que a más tardar en julio podamos lanzar la convocatoria y así culminar, en el plazo aproximado de dos años, con la construcción de este penal y entregarlo al INPE”, informó durante una conferencia de prensa tras una sesión del Consejo de Ministros.

Alcántara destacó que existen planes para otros establecimientos penitenciarios, como los de Arequipa y Pucallpa, cuyas obras permitirán añadir 920 y 1.300 unidades de albergue, respectivamente. Pero enfatizó la urgencia de avanzar con la infraestructura penitenciaria ante la sobrepoblación. “La capacidad de los penales peruanos ronda aproximadamente 40 mil unidades de albergue; sin embargo, tenemos a más de 100 mil personas detenidas y es probable que este número siga aumentando por las acciones que viene realizando la Policía”, sostuvo.

Temas Relacionados

Penal El FrontónMegapenal de IcaDina BoluarteMinsiterio de Justiciaperu-noticias

Más Noticias

Ministro del Interior sugiere que funcionario de la embajada indonesia fue “centrado” por su propio entorno: “Esto es sicariato”

El ministro Carlos Malaver calificó el asesinato del funcionario de la Embajada de Indonesia en Lima como un homicidio en modalidad de sicariato. Además, señaló que no descarta ninguna hipótesis

Ministro del Interior sugiere que

André Silva responde a rumores de favoritismo por Michelle Alexander y defiende su carrera: “Mi carrera no depende de ser familia”

El actor de ‘Luz de Luna’ afirmó tener más de 22 años de carrera actoral.

André Silva responde a rumores

A qué hora juega Perú vs Uruguay: partido en Montevideo por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

El plantel nacional, a cargo de Óscar Ibáñez, confía en la obtención de un resultado categórico contra Uruguay para seguir soñando con la heroica en el circuito mundialista. Conoce los horarios del choque

A qué hora juega Perú

Reimond Manco aseguró que fue mejor futbolista que Christian Cueva: “Veo mis videos y no sé cómo desperdicié mi talento”

El ‘Rei’ se pronunció sobre las comparaciones con ‘Aladino’, así como otros jugadores y exjugadores como André Carrillo, Edison Flores, ‘Chorri’ Palacios y más

Reimond Manco aseguró que fue

‘Cuto’ Guadalupe niega ser trabajador fantasma: reconoce servicios a la Municipalidad de Ate y no descarta acciones legales

Exjugador aseguró que vínculo laboral fue a través de órdenes de servicio y cumplió “a cabalidad con las funciones para las que fui contratado”

‘Cuto’ Guadalupe niega ser trabajador
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga se opone

Rafael López Aliaga se opone al penal El Frontón y plantea enviar reos peligrosos a la selva: “Ahí están las shushupes”

Denuncian nombramientos vinculados a APP en EsSalud: piden la salida de Segundo Acho

Lima Expresa tendrá la concesión de Línea Amarilla hasta 2055: Así lo ordena arbitraje que perdió la MML

Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, denuncia a Juan José Santiváñez por presunta negociación incompatible

Rafael López Aliaga revela que sus amigos le han sugerido dejar la política: “Me dicen ‘podrías estar en otra parte, descansando’”

ENTRETENIMIENTO

André Silva responde a rumores

André Silva responde a rumores de favoritismo por Michelle Alexander y defiende su carrera: “Mi carrera no depende de ser familia”

Furrey regresó a ‘Habla Good’ tras fuerte accidente y emociona a fans con su testimonio

Pamela López presenta nuevo abogado después que Rosario Sasieta dejara su defensa ad honorem

Christian Cueva regresó a Lima y vivió un emotivo reencuentro con sus hijos tras acuerdo con Pamela López

Abogado de Pamela López se pronuncia y hace aclaración sobre Christian Cueva: “No existía restricción para visitar a sus hijos”

DEPORTES

A qué hora juega Perú

A qué hora juega Perú vs Uruguay: partido en Montevideo por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

Reimond Manco aseguró que fue mejor futbolista que Christian Cueva: “Veo mis videos y no sé cómo desperdicié mi talento”

Con el regreso de Jean Pablo Varillas, Perú presentó a sus cuatro convocados para la serie ante Portugal por Copa Davis

DT de Pumas lanzó firme mensaje sobre la salida de Piero Quispe a Australia: “Se va un poco lejos, es una decisión de él”

Claudio Pizarro, nominado como carta héroe del Bayern Múnich en FC26 junto a míticos Stefan Effenberg y Giovane Élber