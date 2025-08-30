Perú

Crimen en Carabayllo: mototaxista es asesinado por sicarios por negarse a pagar cupo

Hace tres días la empresa recibió una nota amenazante firmada por “Cabezón Tito”. El crimen sería una represalia directa

Analí Espinoza

Analí Espinoza

Falso pasajero acabó con la vida de mototaxista en Carabayllo | Video: Exitosa Noticia

Un mototaxista identificado como Freny Ramos Santos (28) fue asesinado de un disparo en la cabeza por un falso pasajero en los límites de Carabayllo y Puente Piedra, alrededor de las 9:50 p.m. del viernes. La víctima había retomado hace un mes su trabajo en una unidad alquilada de la empresa de mototaxis Rosaluz Naranja S.A., pese a que anteriormente había renunciado debido a constantes amenazas extorsivas.

Según relató Maribel Asencio Montesinos, su esposa, quien lo seguía en otra mototaxi, Ramos le avisó por WhatsApp que llevaría a un último pasajero hasta la Asociación Arboleda, pero nunca regresó. “Justicia pido, porque él no era un borracho, era un joven trabajador, estudiaba enfermería y nunca tuvo problemas con nadie”, declaró entre lágrimas.

Los conductores de la empresa confirmaron que vienen siendo extorsionados desde hace más de un año. Inicialmente pagaron S/10,000 para evitar ataques, pero tras negarse a seguir cancelando, recibieron una nueva amenaza hace tres días. El crimen sería una represalia.

Asesinan a un mototaxista en
Asesinan a un mototaxista en Carabayllo | Foto captura: RPP Noticias

“Si no se comunican desde mañana, los empiezo a matar. Ya están advertidos”, se lee en la amenaza, firmada por un delincuente que se hace llamar ‘Cabezón Tito’.

La Policía y el Ministerio Público recogieron cámaras de seguridad para identificar a los sicarios, mientras los mototaxistas anunciaron un paro de más de 160 unidades. “Aquí no hacen nada, ni alcalde ni autoridades. Estamos desprotegidos”, denunciaron.

Extorsión en el sector de transporte público

De acuerdo con cifras de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas y la Cámara Internacional de Transporte (CIT), en lo que va del 2025 ya son 31 transportistas asesinados en el país por negarse a pagar cupos.

Además, las extorsiones contra los transportistas no solo se han incrementado en los últimos años, sino que también se han diversificado en sus formas. Según la CIT, antes una sola organización criminal solía presionar a una empresa, pero hoy en día pueden actuar hasta tres bandas diferentes de manera simultánea.

“Cada una exige, por ejemplo, diez soles por cada frecuencia de vehículo. Si una compañía opera con 500 unidades, la suma es enorme. Algunas terminan pagando a tres grupos y, aun así, aparece un cuarto que vuelve a amenazarlas. ¿Quién puede trabajar en esas condiciones? Nadie”, señaló Martín Ojeda, director del CIT.

Líneas de emergencia

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata. Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a los siguientes números:

  • Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.
  • Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.
  • Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.

Otros números de emergencia:

  • Bomberos Voluntarios del Perú – Incendios, rescates, accidentes graves: 116
  • SAMU (Sistema de Atención Móvil de Urgencias) – Atención médica de urgencia: 106
  • Línea 113 Salud – Información médica general, en coordinación con Minsa: 113

