Coordinadora de Derechos Humanos rechaza promulgación de Ley de Amnistía y acusa a Dina Boluarte de promover impunidad

El gobierno de Dina Boluarte promulgó la Ley de Amnistía, beneficiando a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y comités de autodefensa involucrados en casos del conflicto armado interno entre 1980 al 2000.

Esta decisión, ha sido recibida con rechazo por la CNDDHH, que emitió un pronunciamiento en oposición. El texto critica la norma por beneficiar a “policías y militares condenados o investigados por graves violaciones a los derechos humanos” y señala que “desconoce las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

La CNDDHH argumenta que esta ley debilita la institucionalidad democrática y promueve la impunidad. El pronunciamiento subraya que “ningún país puede construir democracia sobre la impunidad”, marcando una postura firme frente a la medida gubernamental.

Promulgación ignora a la CIDH

La ley se aprobó pese a resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que había solicitado al Perú abstenerse de aplicarla hasta resolver medidas provisionales. La CNDDHH destaca que el gobierno y el Congreso han impulsado acciones que “debilita la protección del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, incluyendo especulaciones sobre una posible salida de la jurisdicción. Este desafío legal podría generar tensiones internacionales, aunque aún no hay reacciones oficiales de la Corte.

El pronunciamiento también menciona intentos de “copamiento del sistema de justicia” y ataques al Ministerio Público, situando la norma en un contexto de deterioro institucional.

Por su parte, Boluarte enfatizó que la decisión se basa en la Constitución y rechazó “cualquier intromisión interna o externa”, asegurando que el Perú actúa dentro del marco jurídico nacional e internacional, respetando los derechos humanos.

Dina Boluarte defiende la ley en su discurso

En un discurso tras la firma y promulgación, Dina Boluarte defendió la Ley de Amnistía, calificándola como “un día histórico para nuestra patria” y un reconocimiento a quienes “con valor y entrega enfrentaron al terrorismo”. La mandataria destacó que la amnistía honra a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y comités de autodefensa, devolviéndoles “la dignidad que nunca debió ser cuestionada”, y argumentó que hombres de 70 u 80 años no deberían seguir “cargando cadenas judiciales”.

Boluarte afirmó estar “del lado de los peruanos”, subrayando que “ellos defendieron a la patria y derramaron su sangre por la vida, la libertad y la seguridad de nuestras comunidades, pueblos y familias, enfrentando con valentía a las fuerzas terroristas que unilateralmente le declararon la guerra a la Patria, al Estado, a los peruanos”.

Llamado a plantón ciudadano y colecta de firmas

La CNDDHH convoca a la ciudadanía a “pronunciarse y defender la democracia y el derecho a la verdad” mediante un plantón hoy a las 4:30 p.m. frente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), en protesta por la ley que podría dejar en impunidad casos emblemáticos como La Cantuta, Accomarca, y Barrios Altos. Esta acción coincide con los 40 años de la masacre de Accomarca, Ayacucho.

Además, la iniciativa incluye una recolección de firmas en línea en (https://forms.gle/gX83ft944oqYPv5f6), invitando a la población a sumarse para exigir verdad y justicia.

La atención ahora se centra en las próximas audiencias de la Corte IDH, que podrían evaluar el impacto de esta decisión en los procesos judiciales pendientes.

