Solo el 17% de empresas en Perú aumentará sueldos antes de fin de año

Dentro de la región, el Perú se ubica entre las naciones donde la cantidad de ceses laborales resulta más baja. Foto: Issuu

El panorama laboral en Perú se mantiene cauteloso frente al cierre del 2025. De acuerdo con el estudio Salarios y Contrataciones de Bumeran, únicamente el 17% de las compañías prevé otorgar incrementos salariales en lo que resta del año. Esta cifra apenas supera en un punto porcentual lo registrado en 2024, cuando el 16% de las empresas realizó ajustes.

El informe revela también que la mayoría de los incrementos proyectados será menor al 10%. Además, un 57% de las firmas los considera como un “aumento real”, mientras que el 36% lo asocia a simples actualizaciones por inflación. El escenario refleja la prudencia empresarial en un contexto económico complejo, donde los esfuerzos se concentran en el control de costos y la retención de talento.

Ajustes en contrataciones y despidos

Según el mismo estudio, el 26% de los especialistas en recursos humanos planea reducir la plantilla antes de fin de año, mientras que el 57% mantendrá sus equipos y solo el 17% prevé contrataciones adicionales. En los primeros seis meses del 2025, el 64% de las compañías ya aplicó despidos, principalmente por reducción de costos (49%) y bajo desempeño (43%).

A nivel latinoamericano, Perú figura entre los países con menor proporción de despidos. En la región, los porcentajes más altos se concentran en Chile (77%), Panamá (76%), Ecuador (69%) y Argentina (66%), lo que coloca al mercado peruano en una posición relativamente menos drástica frente a los ajustes laborales.

Casi 3 de cada 10 profesionales de recursos humanos consideran que antes de que acabe el año será necesario recortar personal en sus empresas. Foto: Instituto Hegel

Evaluación de políticas gubernamentales: alcance del estudio

El estudio también consultó la percepción sobre las medidas laborales implementadas por el Gobierno. El 55% de los encuestados calificó dichas políticas como regulares, el 40% las consideró malas o muy malas, y apenas el 5% las valoró de manera positiva, reflejando un bajo nivel de aprobación en este aspecto.

“En Perú, el 26% de los especialistas en recursos humanos prevé reducir la plantilla en lo que resta del año, mientras que el 57% planea mantenerla y solo el 17% considera aumentarla. Durante el primer semestre, el 64% ya realizó despidos, principalmente por reducción de costos y desempeño insuficiente. Al analizar la región, Perú se encuentra entre los países con menor proporción de despidos”, señaló Diego Tala Tala, director comercial de Bumeran.com.pe en Jobint.

El informe recogió la opinión de más de 4.100 trabajadores y especialistas de cinco países: Perú, Argentina, Chile, Ecuador y Panamá. El análisis abarcó aspectos relacionados con salarios, contrataciones y la percepción sobre las políticas gubernamentales, ofreciendo una visión integral de las tendencias laborales en la región.

¿De cuánto es el sueldo mínimo en Perú?

El salario mínimo vigente en Perú, conocido como Remuneración Mínima Vital (RMV), se elevó a S/ 1.130 mensuales desde el 1 de enero de 2025, de acuerdo con el Decreto Supremo Nº 006-2024-TR. Este ajuste representa un incremento de S/ 105 respecto al monto anterior de S/ 1.025.

El salario mínimo actual en Perú es de S/ 1.130. Foto: Chapacambio

En términos porcentuales, el alza equivale aproximadamente a un 10%, lo cual se consideró una respuesta técnica ante el contexto económico y los niveles de inflación. Además, este nuevo sueldo mensual equivale a unos USD 302.

Este monto también puede analizarse desde una perspectiva horaria: tomando una jornada laboral estándar de 48 horas semanales, el salario mínimo resulta en aproximadamente S/ 7,06 por hora.

De esta manera, la RMV actual marca el piso salarial exigido legalmente para trabajadores formales en el régimen privado con jornada completa, con efectos vinculantes tanto en sueldos como en beneficios sociales.