Tres sismos sacuden Pasco en menos de 24 horas, según el Instituto Geofísico del Perú

La región de Pasco ha experimentado una actividad sísmica notable durante las últimas 24 horas, con el registro de tres movimientos telúricos consecutivos según el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Esta secuencia de temblores afecta principalmente a la provincia de Oxapampa, donde se detectaron los epicentros y mantiene la atención de las autoridades y de la población local, de acuerdo con la información reportada por el IGP.

El primer sismo ocurrió el 29 de agosto de 2025, a las 16:43 horas, a 46 km al este de Villa Rica, Oxapampa - Pasco, con una magnitud de 3.7. Esa misma noche, se registró un segundo evento a las 23:40, con una magnitud de 3.8, localizado 23 km al este de Villa Rica, en la misma provincia de la sierra central del Perú. Finalmente, en la madrugada del 30 de agosto, a las 04:28 horas, un tercer temblor de 3.6 de magnitud tuvo su epicentro 9 km al noreste de Oxapampa, Oxapampa - Pasco.

Estos tres eventos conforman una cadena sísmica poco habitual en un periodo tan breve para la zona. La secuencia destaca por su proximidad geográfica y magnitud moderada, lo que ha generado inquietud en la población y sigue bajo monitoreo de las autoridades científicas. Reiteradamente, los sismos se han situado en un eje que abarca puntos cercanos a Villa Rica y Oxapampa, lugares que enfrentan condiciones geológicas propensas a movimientos telúricos.

Los datos del Instituto Geofísico del Perú señalan que los epicentros se ubicaron en áreas donde la actividad sísmica no suele interrumpir la vida cotidiana, aunque en algunos casos pueden percibirse levemente en las zonas urbanas. Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni personas afectadas. Las autoridades locales y equipos de Defensa Civil se mantienen atentos ante cualquier reporte de emergencia que pudiera surgir por réplicas o futuros eventos.

Este ciclo sísmico se suma a otro movimiento registrado por el IGP el 28 de agosto. En esa fecha, un sismo de magnitud 3.8 sacudió el área 16 km al noreste de Villa Rica, Oxapampa. De acuerdo con el instituto, la repetición de eventos en una franja tan cercana puede relacionarse con las características tectónicas propias de la región, donde la interacción entre placas genera liberación de energía en forma de sismos de baja y mediana magnitud.

La población de Oxapampa y Villa Rica ha recibido recomendaciones sobre acciones de seguridad y protocolos de evacuación en caso de eventos mayores. El IGP reforzó su llamado a mantenerse informados por fuentes oficiales y a evitar difundir rumores en redes sociales. Las autoridades señalaron que el monitoreo continuará y que el historial sísmico será actualizado de manera constante.

Instituto Geofisico del Peru - IGP

El Instituto Geofísico del Perú reiteró la importancia de contar con planes de emergencia domésticos y con las medidas preventivas sugeridas para zonas de riesgo sísmico, subrayando que la vigilancia permanecerá activa durante los próximos días.

Fuente de información confiable en caso de sismos

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) es una entidad pública dedicada a la investigación científica, monitoreo y difusión de información sobre fenómenos geofísicos que afectan al territorio peruano. Fundado en 1946, el IGP opera bajo la supervisión del Ministerio del Ambiente y tiene como misión principal la vigilancia y el estudio de la sismicidad, vulcanismo, geomagnetismo, meteorología y otros procesos físicos que inciden en la seguridad y desarrollo del país. Entre sus funciones clave se encuentra la detección y análisis de movimientos sísmicos, proporcionando reportes en tiempo real para alertar a la población y a las autoridades competentes sobre posibles emergencias.

El IGP se apoya en una red nacional de estaciones sísmicas y equipos de alta tecnología para registrar datos sobre temblores y terremotos en todo el territorio peruano. Cada evento es documentado y analizado con criterios científicos, permitiendo la emisión de boletines y recomendaciones preventivas. Además, el instituto desarrolla proyectos de investigación sobre procesos naturales como deslizamientos de tierra o actividad volcánica, contribuyendo con información relevante para la gestión del riesgo de desastres. El IGP mantiene un papel esencial tanto en la generación de conocimiento científico como en la protección civil frente a los riesgos geofísicos en el Perú.