Perú

Seguro de desgravamen ya no será obligatorio desde septiembre: deuda recaerá en familiares

Esto, tras la entrada en vigencia de la Resolución N.° 00890-2025 emitida por la Superintendencia Nacional de Banca, Seguros y AFP (SBS). Solamente continuará siendo un requisito obligatorio en los préstamos hipotecarios

Alejandro Delgado Tong

Por Alejandro Delgado Tong

Guardar
No está permitido exigir abonos
No está permitido exigir abonos en una divisa diferente a la del crédito, aplicar cancelaciones en partes ni fijar tarifas por revisar endosos. Foto: visualesIA Infobae

El sistema financiero en el Perú vivirá un cambio importante desde el 1 de septiembre. A partir de esa fecha, los usuarios que soliciten créditos de consumo, ya sean préstamos personales, vehiculares o tarjetas de crédito, podrán elegir entre contratar o no un seguro de desgravamen, según lo establecido en la Resolución SBS N.° 00890-2025.

Este seguro seguirá siendo exigido únicamente en los créditos hipotecarios. Según el ejecutivo Diego Rosell, la póliza de desgravamen generó S/ 1.494 millones hasta julio de este año, y con la implementación de la nueva normativa se proyecta alcanzar S/ 2.559 millones hacia finales del 2025.

Alternativas para el usuario

Las entidades financieras estarán obligadas a ofrecer al menos una opción de crédito sin seguro, la cual deberá informarse antes de la firma del contrato. Además, se prohíben cobros en moneda distinta a la del préstamo, pagos fragmentados y comisiones por la evaluación de endosos.

La normativa ordena que los bancos y financieras publiquen en sus páginas oficiales el valor de la prima y cualquier cargo adicional de intermediación. “Se corrigen vacíos que afectaban al usuario, como la imposibilidad de evitar el seguro en créditos de bajo monto, los costos extra por endoso y las barreras de acceso para personas con discapacidad”, explicó Rosell, gerente comercial de Consumos Masivos de Protecta Security.

La regulación dispone que las
La regulación dispone que las entidades bancarias y financieras deben mostrar en sus portales oficiales el costo de la prima y todos los pagos extra vinculados a la intermediación. Foto: Vecteezy

Beneficios destacados

Entre los puntos favorables resaltados por Rosell figuran tres ejes centrales:

  • Elección real: cada cliente podrá decidir si contrata o no el seguro, en función de su perfil.
  • Menor costo: quienes no lo adquieran evitarán el pago de la prima, aunque la deuda pasará a sus familiares en caso de fallecimiento; en cambio, quienes lo contraten accederán a primas ajustadas y a la protección de sus seres queridos.
  • Protección reforzada: se eliminan prácticas abusivas, se autoriza el endoso sin costo y se establecen plazos de respuesta de hasta 20 días.

¿Qué es el seguro de desgravamen?

El seguro de desgravamen es una póliza vinculada a un préstamo que entra en acción cuando el prestatario fallece o sufre una incapacidad grave y permanente. En tales circunstancias, la aseguradora se hace cargo del saldo pendiente del crédito, liberando así a los familiares del fallecido de cualquier obligación financiera. Su coste, conocido como prima, suele calcularse en función del monto todavía adeudado; en préstamos con pagos rotativos, como tarjetas de crédito, se toma como base el promedio diario del saldo.

Esta protección normalmente cubre dos situaciones principales: muerte del titular y pérdida de capacidad total y permanente, aunque algunas pólizas incluyen la devolución de parte de lo pagado en caso de que no se active la cobertura por algún evento. Aunque la legislación no siempre exige su contratación, muchas instituciones lo establecen como condición para aprobar ciertos créditos, como los hipotecarios, vehiculares o personales.

El desgravamen es un tipo
El desgravamen es un tipo de seguro ligado a un crédito, diseñado para cubrir la deuda en caso de que la persona que lo solicitó fallezca o quede con una discapacidad total y definitiva. Foto: Freepik

Un aspecto relevante es que el cliente no está obligado a contratar este seguro mediante la entidad que otorga el préstamo. Por ley, puede adquirirlo con cualquier compañía aseguradora, siempre que cumpla con los requisitos exigidos por la entidad financiera.

Esta póliza funciona como un amparo financiero que protege tanto al prestamista como a los familiares del prestatario en momentos difíciles. Se activa al presentarse la documentación correspondiente tras el evento cubierto (fallecimiento o invalidez), y una vez verificada, la aseguradora salda la deuda pendiente.

Temas Relacionados

Seguro de desgravamendeudasperu-economia

Últimas Noticias

¿Necesitas tramitar el DNI electrónico? Estas son las sedes de Reniec que atenderán 12 horas desde septiembre

Karim Pardo, directora de Servicios Registrales del Reniec, explicó a Infobae Perú que se tomó esta medida ante el incremento en la demanda de trámites del DNI electrónico

¿Necesitas tramitar el DNI electrónico?

Jugador de Pumas opinó de la salida de Piero Quispe: “Tiene que madurar muchas cosas, le queda mucha carrera”

Adalberto Carrasquilla fue consultado por la partida del volante peruano y respondió de forma contundente en conferencia de prensa

Jugador de Pumas opinó de

Partidos de hoy, sábado 30 de agosto de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos que captará de atención de todos: Real Madrid saldrá por su tercer triunfo en LaLiga, Oliver Sonne enfrentará a Manchester United, Christian Cueva hará lo suyo con Emelec, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 30

Ministro Santiváñez ordena reclasificación de internos con celulares tras megaoperativo en 68 penales

En paralelo, el titular del Minjus ordenó también la reclasificación de los internos vinculados al motín registrado en el penal de Huacariz (Cajamarca), donde se reportaron actos de violencia en semanas anteriores

Ministro Santiváñez ordena reclasificación de

Indecopi multa a H&M por revisión indebida de pertenencias a clienta por falsa alarma de seguridad en tienda de Chiclayo

Indecopi impuso a la empresa una multa de 1 UIT, equivalente a S/ 5.150, y ordenó que capacite a su personal de seguridad en un plazo máximo de 15 días hábiles

Indecopi multa a H&M por
ÚLTIMAS NOTICIAS
Misiones: rescataron a un chico

Misiones: rescataron a un chico de 11 años que se había caído a un pozo de agua de 8 metros de profundidad

Menor traslado a precios: pese a la suba del dólar y los alimentos, la inflación de agosto se mantendría cerca del 2 por ciento

Los 10 platos argentinos elegidos entre los mejores del mundo, según un prestigioso ranking

Cambios en el empleo formal: hay menos pequeños empleadores y más empresas activas

Discutió con su vecina por ruidos molestos y le baleó la casa en Mar del Plata: el hombre fue detenido

INFOBAE AMÉRICA
Backstreet Boys en Las Vegas:

Backstreet Boys en Las Vegas: revelan cuánto ganan por cada concierto en el Sphere

Investigadores desarrollan modelos de IA que predicen brotes de dengue con anticipación

Hungría rechazó una nueva declaración de la UE contra Rusia y reforzó su oposición al apoyo militar y económico a Ucrania

Cómo el trabajo de la respiración transforma las emociones y el cerebro

El origen de la Luna: cómo las rocas de las misiones Apolo dieron paso a la teoría del gran impacto

TELESHOW
Santiago Korovsky visitó la cancha

Santiago Korovsky visitó la cancha de San Lorenzo junto a Celeste Cid y fue homenajeado en el clásico ante Huracán

Anita Espasandin celebró la comunión de su hijo: cartas a mano, globos y una torta especial

El día relax de Wanda Nara en México: amigos, paseo en barco y delfines

Charly García fue visto filmando un video en la calle Corrientes a bordo de un taxi antiguo

Valentino López y Carola Sánchez hicieron “match” con dos pulseras idénticas