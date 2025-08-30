No es Perú ni Argentina: este país cuenta con el tren más rápido de Sudamérica

Ni Perú ni Argentina han tomado la delantera en materia de innovación urbana en la región. Es Chile el país que ha dado un salto considerable en movilidad y sostenibilidad, marcando una pauta regional ajena a los patrones tradicionales. La semana pasada se integraron 300 buses eléctricos nuevos a la flota de Santiago.

La meta para 2025 es llegar a 4,400 unidades eléctricas, lo que equivaldrá al 70 % de todo el parque automotor que traslada pasajeros en la región metropolitana, un nivel que supera ampliamente los regímenes del entorno sudamericano.

La renovación incluye avances tangibles en estándar de calidad y tecnologías aplicadas. Los vehículos recién incorporados, además de reducir el ruido ambiente y las emisiones contaminantes, ofrecen comodidades poco comunes en sistemas públicos de la región como wifi gratuito, aire acondicionado, puertos USB y cámaras de seguridad, de acuerdo con el informe periodístico de Latina.

El sistema ferroviario chileno cuenta con el tren de pasajeros más rápido de Sudamérica, que conecta Santiago y Curicó en 2 horas y 13 minutos, a 160 km/h, y con servicios modernos como puertas automáticas, baños accesibles, cafetería y pantallas LED - Créditos: Empresa de Ferrocariles del Estado.

El objetivo oficial es que a fin de año dos de cada tres buses sean eléctricos. Santiago se posiciona ya hoy como la ciudad con el mayor número de unidades eléctricas fuera de China, un reconocimiento global que la distingue en materia de movilidad ecológica.

Las políticas de modernización avanzan también por el sector ferroviario. El año pasado se inauguró el tren de pasajeros más veloz del continente, capaz de alcanzar 160 km/h.

Conecta Santiago y Curicó en apenas 2 horas y 13 minutos, gracias a un recorrido de aproximadamente 200 kilómetros, de acuerdo con el sitio web de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE). Entre sus atributos técnicos destaca la inclusión de puertas automáticas, sanitarios accesibles, espacios acondicionados para sillas de ruedas, cafetería, portaequipajes, pantallas LED y megafonía de última generación.

Para asegurar la transformación y expansión del sistema, el país fortalece sus vínculos internacionales, especialmente con proveedores chinos; los buses llegan en cargamentos de hasta 300 unidades y algunos aceptan pagos con reconocimiento facial - Créditos: Empresa de Ferrocariles del Estado.

La recepción entre los usuarios ha sido muy favorable. Se subraya la velocidad, el confort y la menor cantidad de detenciones intermedias, lo que representa una experiencia más eficiente para el viajero. El tren dispone, además, de la capacidad de alternar entre energía eléctrica y combustible, lo que garantiza el funcionamiento continuo aunque haya interrupciones en la fuente principal de abastecimiento.

La estrategia en materia de infraestructura se apoya también en vínculos internacionales, sobre todo con proveedores chinos. Los buses llegan al país por el puerto de San Antonio, en cargamentos de hasta 300 unidades por viaje.

Esta dinámica comercial ha permitido acelerar la transformación y dotar a Chile de una red orientada a la sustentabilidad y a la integración tecnológica. De hecho, algunos buses cuentan con sistemas de pago por reconocimiento facial, expandiendo las posibilidades de interacción digital para los usuarios.

Chile se posiciona como referente en innovación urbana y sostenibilidad, tras sumar 300 nuevos buses eléctricos a la flota de Santiago, una cifra que eleva a 4,400 las unidades eléctricas proyectadas para 2025 y que representarán el 70 % del parque vehicular de pasajeros en la capital - Créditos: Empresa de Ferrocariles del Estado

El crecimiento sostenido en la red y la reciente puesta en funcionamiento del tren de alta velocidad se complementan con nuevas iniciativas dentro del ámbito ferroviario, actualmente en diversas etapas de ejecución.

De acuerdo con la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), en la actualidad hay 8 proyectos activos con fechas estimadas de operación en el periodo 2026-2027. Entre estos destacan el servicio que vinculará Santiago y Valparaíso, cuyas obras inician en 2026 y prevén operaciones para fines de 2032, y el corredor ferroportuario ligado al puerto exterior de San Antonio.

En el sur del país, se preparan el enlace Santiago-Concepción, la extensión del Biotrén para conectar Lota y Coronel, y la nueva ruta Temuco-Pitrufquén.