Perú

No es Perú ni Argentina: este país cuenta con el tren más rápido de Sudamérica

Estas unidades ofrecen mejoras tecnológicas y de confort poco usuales en la región, como wifi gratuito, aire acondicionado, puertos USB y cámaras de seguridad

Por Alejandro Aguilar

Guardar
No es Perú ni Argentina: este país cuenta con el tren más rápido de Sudamérica

Ni Perú ni Argentina han tomado la delantera en materia de innovación urbana en la región. Es Chile el país que ha dado un salto considerable en movilidad y sostenibilidad, marcando una pauta regional ajena a los patrones tradicionales. La semana pasada se integraron 300 buses eléctricos nuevos a la flota de Santiago.

La meta para 2025 es llegar a 4,400 unidades eléctricas, lo que equivaldrá al 70 % de todo el parque automotor que traslada pasajeros en la región metropolitana, un nivel que supera ampliamente los regímenes del entorno sudamericano.

La renovación incluye avances tangibles en estándar de calidad y tecnologías aplicadas. Los vehículos recién incorporados, además de reducir el ruido ambiente y las emisiones contaminantes, ofrecen comodidades poco comunes en sistemas públicos de la región como wifi gratuito, aire acondicionado, puertos USB y cámaras de seguridad, de acuerdo con el informe periodístico de Latina.

El sistema ferroviario chileno cuenta
El sistema ferroviario chileno cuenta con el tren de pasajeros más rápido de Sudamérica, que conecta Santiago y Curicó en 2 horas y 13 minutos, a 160 km/h, y con servicios modernos como puertas automáticas, baños accesibles, cafetería y pantallas LED - Créditos: Empresa de Ferrocariles del Estado.

El objetivo oficial es que a fin de año dos de cada tres buses sean eléctricos. Santiago se posiciona ya hoy como la ciudad con el mayor número de unidades eléctricas fuera de China, un reconocimiento global que la distingue en materia de movilidad ecológica.

Las políticas de modernización avanzan también por el sector ferroviario. El año pasado se inauguró el tren de pasajeros más veloz del continente, capaz de alcanzar 160 km/h.

Conecta Santiago y Curicó en apenas 2 horas y 13 minutos, gracias a un recorrido de aproximadamente 200 kilómetros, de acuerdo con el sitio web de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE). Entre sus atributos técnicos destaca la inclusión de puertas automáticas, sanitarios accesibles, espacios acondicionados para sillas de ruedas, cafetería, portaequipajes, pantallas LED y megafonía de última generación.

Para asegurar la transformación y
Para asegurar la transformación y expansión del sistema, el país fortalece sus vínculos internacionales, especialmente con proveedores chinos; los buses llegan en cargamentos de hasta 300 unidades y algunos aceptan pagos con reconocimiento facial - Créditos: Empresa de Ferrocariles del Estado.

La recepción entre los usuarios ha sido muy favorable. Se subraya la velocidad, el confort y la menor cantidad de detenciones intermedias, lo que representa una experiencia más eficiente para el viajero. El tren dispone, además, de la capacidad de alternar entre energía eléctrica y combustible, lo que garantiza el funcionamiento continuo aunque haya interrupciones en la fuente principal de abastecimiento.

La estrategia en materia de infraestructura se apoya también en vínculos internacionales, sobre todo con proveedores chinos. Los buses llegan al país por el puerto de San Antonio, en cargamentos de hasta 300 unidades por viaje.

Esta dinámica comercial ha permitido acelerar la transformación y dotar a Chile de una red orientada a la sustentabilidad y a la integración tecnológica. De hecho, algunos buses cuentan con sistemas de pago por reconocimiento facial, expandiendo las posibilidades de interacción digital para los usuarios.

Chile se posiciona como referente
Chile se posiciona como referente en innovación urbana y sostenibilidad, tras sumar 300 nuevos buses eléctricos a la flota de Santiago, una cifra que eleva a 4,400 las unidades eléctricas proyectadas para 2025 y que representarán el 70 % del parque vehicular de pasajeros en la capital - Créditos: Empresa de Ferrocariles del Estado

El crecimiento sostenido en la red y la reciente puesta en funcionamiento del tren de alta velocidad se complementan con nuevas iniciativas dentro del ámbito ferroviario, actualmente en diversas etapas de ejecución.

De acuerdo con la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), en la actualidad hay 8 proyectos activos con fechas estimadas de operación en el periodo 2026-2027. Entre estos destacan el servicio que vinculará Santiago y Valparaíso, cuyas obras inician en 2026 y prevén operaciones para fines de 2032, y el corredor ferroportuario ligado al puerto exterior de San Antonio.

En el sur del país, se preparan el enlace Santiago-Concepción, la extensión del Biotrén para conectar Lota y Coronel, y la nueva ruta Temuco-Pitrufquén.

Temas Relacionados

SudaméricaPerúArgentinaservicio de transporteperu-noticias

Últimas Noticias

Piero Arenas se ocultó en el baño por llegada de Christian Cueva durante cumpleaños de Pamela López, contó Lucía Oxenford

Según relató la actriz, el chico reality habría buscado refugio en el baño tras la inesperada visita del futbolista Christian Cueva y su entorno. El incidente se dio en la misma fiesta donde Pamela López festejaba su cumpleaños

Piero Arenas se ocultó en

Víctor Zanabria negó conocer a oficiales del Caso Ícaro y acusó a fiscales del Eficcop de armar investigaciones sin pruebas

El comandante general de la PNP respondió a las denuncias sobre presuntas amenazas contra un testigo protegido para evitar que declare en el caso que involucra a Juan José Santiváñez

Víctor Zanabria negó conocer a

Accidente en Carabayllo: camión destruye dos viviendas y cuatro menores se salvan de morir

El impacto dejó varias casas inhabitables, mientras que los vecinos exigen que el propietario del vehículo asuma los daños

Accidente en Carabayllo: camión destruye

Más de 624 mil beneficiarios ya cobraron devolución Fonavi: ¿Cómo acceder al pago del Reintegro 4?

El Banco de la Nación reveló que desde el inicio del proceso a la fecha ya se lleva pagando a más de medio millón de exaportantes al extinto fondo de vivienda y se han devuelto casi S/2 mil millones

Más de 624 mil beneficiarios

Clima en Lima hoy sábado 30 de agosto: Senamhi pronostica temperatura mínima de 12°C con llovizna

El organismo detalló que las variaciones térmicas dependerán de la cercanía al mar, mientras que la humedad superará el 90% en algunos distritos de Lima.

Clima en Lima hoy sábado
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Nos estábamos reseteando”: la respuesta

“Nos estábamos reseteando”: la respuesta de Axel Kicillof sobre la interna con La Cámpora y su relación con Cristina Kirchner

La producción de petróleo de la Argentina alcanzó en julio su máximo nivel en 26 años

Asaltaban casas de adultos mayores y los maniataban para robarles: fueron detenidos

Elecciones en Corrientes: siete candidatos disputan la gobernación en un escenario abierto a segunda vuelta

Santilli repudió la filtración de los audios de Karina Milei: “Siempre aparecen estas operaciones antes de las elecciones”

INFOBAE AMÉRICA
A pocos días del veredicto

A pocos días del veredicto por presunto golpismo, uno de los hijos de Bolsonaro comentó que el ex presidente de Brasil “no quiere alimentarse”

Nuevos datos de inflación moderada allanan el camino para recortes de tasas de interés

Un dron ucraniano provocó un incendio cerca del “palacio de Vladimir Putin” en el sur de Rusia

El momento del asesinato del ex presidente del Parlamento ucraniano Andriy Parubiy

La historia de Karina Barbosa, la brasileña que regresó a su país tras unirse al grupo terrorista ISIS en 2016

TELESHOW
La llamativa coincidencia de Juana

La llamativa coincidencia de Juana Repetto con sus hijos luego de anunciar su embarazo: “Me parece un flash”

Daniela Batlle Casas: “Piensan que Gerson me mantiene”

Soledad definió los cinco participantes que integrarán su equipo en La Voz Argentina: el pedido de ayuda al público

Una historia de ida, de sueños y de vuelta: Yayo Cáceres emociona con su regreso al país al frente de Ron Lalá

Thomas Guzmán: “Si alguna vez me pasa algo en la calle, en mi lápida pongan que fui libre y feliz”