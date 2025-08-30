Magaly ‘cuadra’ a Phillip Butters por afirmar que finge enemistad con Gisela Valcárcel para “facturar”: “Soez, grosero y machista”

Tras la afirmación del periodista Phillip Butters de que la “enemistad” entre Magaly Medina y Gisela Valcárcel no es más que una actuación para atraer atención y generar ingresos, la respuesta de la conductora de espectáculos no se hizo esperar.

La popular ‘Urraca’ no solo rechazó las acusaciones sino que denunció públicamente lo que considera una estrategia política recurrente de Butters para ganar notoriedad y hacer ruido cuando, según ella, las encuestas ni siquiera lo mencionan

Butters siembra dudas sobre la enemistad entre Gisela y Magaly

Todo comenzó cuando Phillip Butters, durante un pódcast, sostuvo que la histórica rivalidad entre Magaly Medina y Gisela Valcárcel solo existe de cara al público. Según el conductor, ambas serían en realidad amigas que se “chatean”, se envían bromas, y han ideado toda una narrativa de confrontaciones para “hacer billete y facturar”.

El polémico periodista narró que incluso Magaly sería madrina de Ethel Pozo —hija de Gisela—, y aseguró, con total seriedad, que Medina le habría comprado una casa, un coche y hasta costeado estudios y matrimonios a la conductora de ‘América Hoy’.

Magaly Medina responde con todo a Phillip Butters luego que señalara que finge su enemistad con Gisela Valcárcel para “facturar”.

“La gente cree que se llevan mal. Se chatean, ya tú y tal cosa. Gise, yo te saco la lengua, yo te digo bruja. Así hacen billete, facturan, facturan, facturan...”, aseveró Butters, quien incluso bromeó con posibles reuniones de ambas en Miami, compartiendo celebraciones y fiestas, “pese a que todo es pura pantalla”.

El periodista comentó estas afirmaciones mientras cuestionaba el verdadero alcance de los conflictos mediáticos, lanzando: “Pronto va a haber un ampay de Magaly y Gisela con dos venecos”, dijo.

Magaly Medina estalla contra Phillip Butters

La respuesta de Magaly Medina no se hizo esperar. Al inicio de su programa, la comunicadora desmontó uno a uno los argumentos de Butters, tildando sus dichos de falsos y desmedidos.

“Lo dice serio, como si fuera cierto. Y hay gente que le cree. Es tan machista en su comportamiento y manera de hablar, y lo exhibe además como si fuera un galardón”, declaró.

Para Medina, la estrategia de Butters consiste en lanzar afirmaciones polémicas para hacerse notar, ya que, según ella, ni siquiera figura en las encuestas políticas recientes: “En las encuestas de popularidad ni aparece. Está tan abajo que ni en ‘otros’ lo incluyen”.

Magaly asegura que comentarios de Phllip Butters buscan "dar que hablar" por no aparecer en las encuestas políticas. Video: Magaly TV La Firme

La presentadora de ATV rechazó de plano la supuesta amistad con Valcárcel: “Yo no podría ser amiga de alguien y luego venir aquí a hablar todo lo que hablo, jamás. Nunca nos hemos divertido juntas. En Miami solo coincidimos en algo profesional y nada más. Hemos viajado juntas en aviones y cada una por su lado”, enfatizó.

Medina recalcó, además, que nunca fue madrina de Ethel Pozo, ni compró casa o auto para ella, y mucho menos financió su vida. En su respuesta, la popular conductora de espectáculos expuso lo que considera una doble moral de Butters, a quien definió como un comunicador que disfraza su estilo “soez y grosero” tras una fachada de seriedad mediática.

“Se imaginan que yo dijera algunas de las cosas tan terribles que él suele decir? Es bastante machista y lo exhibe como logro. Por eso nunca me cayó”, sentenció la conductora.

Al abordar el tema en su programa, Magaly Medina fue clara al diferenciar el ejercicio del periodismo frontal de los comentarios “inventados para generar ruido”. A modo de ejemplo, planteó: “Es como si yo dijera muy seria que el pleito de Butters con López Aliaga no existe y que va a declinar su candidatura. Bastaría con decirlo con tono serio para que la gente lo crea”, comparando así lo hecho por Butters.

Cuando Phillip Butter minimizó a Magaly Medina

Durante la visita de Phillip Butters al set de ‘Magaly TV La Firme’ en mayo de 2025, el conductor protagonizó un intercambio tenso con Magaly Medina al recordar cómo conoció a Alfredo Zambrano, esposo de la conductora.

La vez que Phillip Butter buscó minimizar a Magaly Medina. Video: Magaly TV La Firme / TikTok @josepastord

En medio de la conversación, Butters relató que su vínculo con el notario nació gracias a Rafael López Aliaga, afirmando que, en ese entonces, Zambrano ya era conocido en el mundo empresarial mientras que Magaly aún no gozaba ni de su fama actual ni del nivel de vida que ostenta hoy.

Butters relató: “El que me presenta al doctor Zambrano es Rafael (López Aliaga), porque antes iba mucho a La Carreta y un día vamos y estaba el doctor Zambrano con su terno a cuadritos”, dejando claro que tanto López Aliaga como Zambrano mantenían vínculos profesionales previos.

El momento más llamativo de la entrevista se produjo cuando Phillip Butters minimizó la relevancia de Magaly Medina en el entorno empresarial y lanzó una comparación directa: “Cuando tú no sabías qué era Louis Vuitton, él ya facturaba. (...) Uno tiene que ser ubicado. Tú eres famosa en la televisión, pero en términos empresariales, él es el reconocido. Ubícate”, sentenció ante la sorpresa del público, peor en el set trataban de tomar todo como parte de una broma.

Medina optó por responder con ironía, limitándose a decir “Gracias, Phillip” ante el comentario, evidenciando la incomodidad que generó la afirmación de Butters, quien buscó dejar claro que Alfredo Zambrano destacaba profesionalmente mucho antes de que la popular ‘Urraca’ alcanzara su actual notoriedad.