Perú

Magaly ‘cuadra’ a Phillip Butters por afirmar que finge enemistad con Gisela Valcárcel para “facturar”: “Soez, grosero y machista”

La conductora de espectáculos no se guardó nada y desmintió rotundamente las declaraciones del periodista, dejando claro que su rivalidad con la productora no es ningún show armado

Cecilia Arias

Por Cecilia Arias

Guardar

Tras la afirmación del periodista Phillip Butters de que la “enemistad” entre Magaly Medina y Gisela Valcárcel no es más que una actuación para atraer atención y generar ingresos, la respuesta de la conductora de espectáculos no se hizo esperar.

La popular ‘Urraca’ no solo rechazó las acusaciones sino que denunció públicamente lo que considera una estrategia política recurrente de Butters para ganar notoriedad y hacer ruido cuando, según ella, las encuestas ni siquiera lo mencionan

Butters siembra dudas sobre la enemistad entre Gisela y Magaly

Todo comenzó cuando Phillip Butters, durante un pódcast, sostuvo que la histórica rivalidad entre Magaly Medina y Gisela Valcárcel solo existe de cara al público. Según el conductor, ambas serían en realidad amigas que se “chatean”, se envían bromas, y han ideado toda una narrativa de confrontaciones para “hacer billete y facturar”.

El polémico periodista narró que incluso Magaly sería madrina de Ethel Pozo —hija de Gisela—, y aseguró, con total seriedad, que Medina le habría comprado una casa, un coche y hasta costeado estudios y matrimonios a la conductora de ‘América Hoy’.

Magaly Medina responde con todo
Magaly Medina responde con todo a Phillip Butters luego que señalara que finge su enemistad con Gisela Valcárcel para “facturar”.
“La gente cree que se llevan mal. Se chatean, ya tú y tal cosa. Gise, yo te saco la lengua, yo te digo bruja. Así hacen billete, facturan, facturan, facturan...”, aseveró Butters, quien incluso bromeó con posibles reuniones de ambas en Miami, compartiendo celebraciones y fiestas, “pese a que todo es pura pantalla”.

El periodista comentó estas afirmaciones mientras cuestionaba el verdadero alcance de los conflictos mediáticos, lanzando: “Pronto va a haber un ampay de Magaly y Gisela con dos venecos”, dijo.

Magaly Medina estalla contra Phillip Butters

La respuesta de Magaly Medina no se hizo esperar. Al inicio de su programa, la comunicadora desmontó uno a uno los argumentos de Butters, tildando sus dichos de falsos y desmedidos.

Lo dice serio, como si fuera cierto. Y hay gente que le cree. Es tan machista en su comportamiento y manera de hablar, y lo exhibe además como si fuera un galardón”, declaró.

Para Medina, la estrategia de Butters consiste en lanzar afirmaciones polémicas para hacerse notar, ya que, según ella, ni siquiera figura en las encuestas políticas recientes: “En las encuestas de popularidad ni aparece. Está tan abajo que ni en ‘otros’ lo incluyen”.

Magaly asegura que comentarios de Phllip Butters buscan "dar que hablar" por no aparecer en las encuestas políticas. Video: Magaly TV La Firme
La presentadora de ATV rechazó de plano la supuesta amistad con Valcárcel: “Yo no podría ser amiga de alguien y luego venir aquí a hablar todo lo que hablo, jamás. Nunca nos hemos divertido juntas. En Miami solo coincidimos en algo profesional y nada más. Hemos viajado juntas en aviones y cada una por su lado”, enfatizó.

Medina recalcó, además, que nunca fue madrina de Ethel Pozo, ni compró casa o auto para ella, y mucho menos financió su vida. En su respuesta, la popular conductora de espectáculos expuso lo que considera una doble moral de Butters, a quien definió como un comunicador que disfraza su estilo “soez y grosero” tras una fachada de seriedad mediática.

“Se imaginan que yo dijera algunas de las cosas tan terribles que él suele decir? Es bastante machista y lo exhibe como logro. Por eso nunca me cayó”, sentenció la conductora.

Al abordar el tema en su programa, Magaly Medina fue clara al diferenciar el ejercicio del periodismo frontal de los comentarios “inventados para generar ruido”. A modo de ejemplo, planteó: “Es como si yo dijera muy seria que el pleito de Butters con López Aliaga no existe y que va a declinar su candidatura. Bastaría con decirlo con tono serio para que la gente lo crea”, comparando así lo hecho por Butters.

Cuando Phillip Butter minimizó a Magaly Medina

Durante la visita de Phillip Butters al set de ‘Magaly TV La Firme’ en mayo de 2025, el conductor protagonizó un intercambio tenso con Magaly Medina al recordar cómo conoció a Alfredo Zambrano, esposo de la conductora.

La vez que Phillip Butter buscó minimizar a Magaly Medina. Video: Magaly TV La Firme / TikTok @josepastord

En medio de la conversación, Butters relató que su vínculo con el notario nació gracias a Rafael López Aliaga, afirmando que, en ese entonces, Zambrano ya era conocido en el mundo empresarial mientras que Magaly aún no gozaba ni de su fama actual ni del nivel de vida que ostenta hoy.

Butters relató: “El que me presenta al doctor Zambrano es Rafael (López Aliaga), porque antes iba mucho a La Carreta y un día vamos y estaba el doctor Zambrano con su terno a cuadritos”, dejando claro que tanto López Aliaga como Zambrano mantenían vínculos profesionales previos.

El momento más llamativo de la entrevista se produjo cuando Phillip Butters minimizó la relevancia de Magaly Medina en el entorno empresarial y lanzó una comparación directa: “Cuando tú no sabías qué era Louis Vuitton, él ya facturaba. (...) Uno tiene que ser ubicado. Tú eres famosa en la televisión, pero en términos empresariales, él es el reconocido. Ubícate”, sentenció ante la sorpresa del público, peor en el set trataban de tomar todo como parte de una broma.

Medina optó por responder con ironía, limitándose a decir “Gracias, Phillip” ante el comentario, evidenciando la incomodidad que generó la afirmación de Butters, quien buscó dejar claro que Alfredo Zambrano destacaba profesionalmente mucho antes de que la popular ‘Urraca’ alcanzara su actual notoriedad.

Temas Relacionados

Magaly MedinaPhillip ButtersGisela Valcárcelperu-entretenimiento

Últimas Noticias

Christian Cueva se suma al Mundial de Desayunos de Ibai Llanos: sorprende al elegir entre el pan con chicharrón y comida ecuatoriana

‘Aladino’ se sometió a divertida pregunta por parte de la prensa de Ecuador y generó diversas reacciones con su respuesta sobre la comida peruana

Christian Cueva se suma al

Diego Rebagliati opinó del fichaje de Piero Quispe a Australia: “Es un paso cortito para ir a Arabia y asegurarse económicamente”

El comentarista deportivo se refirió al traspaso del volante peruano a Sydney FC, uno de los equipos más galardonados de Oceanía

Diego Rebagliati opinó del fichaje

Comentarista de ESPN le cambió la nacionalidad a Oliver Sonne en su debut de Premier League ante Manchester United: lo llamó francés

El peruano ingresó en la derrota de Burnley en el mítico Old Trafford y fue víctima de una inesperada confusión en plena transmisión. Este error provocó diversos comentarios en redes sociales

Comentarista de ESPN le cambió

Violento motín en penal de Cajamarca: reclusos tomaron como rehenes a dos agentes durante el amotinamiento

La Defensoría del Pueblo intervino y anunció una mesa de diálogo con Fiscalía e INPE para evitar nuevos episodios de violencia

Violento motín en penal de

Gisela Valcárcel suspende evento en Plaza Norte tras polémica con América TV: “No es el momento”

La empresaria explicó que elegirá un mejor momento para compartir con sus seguidores y presentar oficialmente su nueva colección.

Gisela Valcárcel suspende evento en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Misiones: rescataron a un chico

Misiones: rescataron a un chico de 11 años que se había caído a un pozo de agua de 8 metros de profundidad

Menor traslado a precios: pese a la suba del dólar y los alimentos, la inflación de agosto se mantendría cerca del 2 por ciento

Los 10 platos argentinos elegidos entre los mejores del mundo, según un prestigioso ranking

Cambios en el empleo formal: hay menos pequeños empleadores y más empresas activas

Discutió con su vecina por ruidos molestos y le baleó la casa en Mar del Plata: el hombre fue detenido

INFOBAE AMÉRICA
Trump puso en duda una reunión

Trump puso en duda una reunión bilateral entre Putin y Zelensky: “Quizás necesiten enfrentarse un poco más”

Backstreet Boys en Las Vegas: revelan cuánto ganan por cada concierto en el Sphere

Investigadores desarrollan modelos de IA que predicen brotes de dengue con anticipación

Hungría rechazó una nueva declaración de la UE contra Rusia y reforzó su oposición al apoyo militar y económico a Ucrania

Cómo el trabajo de la respiración transforma las emociones y el cerebro

TELESHOW
Santiago Korovsky visitó la cancha

Santiago Korovsky visitó la cancha de San Lorenzo junto a Celeste Cid y fue homenajeado en el clásico ante Huracán

Anita Espasandin celebró la comunión de su hijo: cartas a mano, globos y una torta especial

El día relax de Wanda Nara en México: amigos, paseo en barco y delfines

Charly García fue visto filmando un video en la calle Corrientes a bordo de un taxi antiguo

Valentino López y Carola Sánchez hicieron “match” con dos pulseras idénticas