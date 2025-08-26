Magaly Medina no cree en disculpas de Marisol a Leslie Shaw: “Dijiste que es ignorante en la cumbia, mantén tu posición”

Magaly critica a Marisol por victimizarse: “El público valora la sinceridad”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En la última edición de Magaly TV, La Firme, emitida este 25 de agosto, Magaly Medina volvió a encender la polémica al referirse a la reciente aparición de Marisol en el set de “La Chola Chabuca”.

La cantante, quien semanas atrás protagonizó un duro enfrentamiento público con Leslie Shaw, se presentó en televisión mostrando un lado más vulnerable y asegurando que su reacción fue producto de un momento de desborde emocional.

Sin embargo, Magaly no dejó pasar el tema y lanzó comentarios cargados de ironía sobre lo que calificó como un intento de “victimización” frente a las cámaras.

Magaly critica a Marisol por victimizarse: “El público valora la sinceridad”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

“Ahora todas se van a victimizar a la televisión, ¿no? Bien que estaba valentona la Marisol cuando se sacaba la mugre con Leslie Shaw. Pero después va y se sienta con un pañuelito a punto de llorar para que la gente empatice. Yo no creo en esas lágrimas de cocodrilo”, sentenció la conductora.

La “Urraca” recordó cómo Marisol se mostró implacable en sus declaraciones contra Leslie Shaw, a quien llamó “desarreglada” y de “no tener voz”, mientras que la exchica reality le respondió criticando sus videoclips y cuestionando su vigencia en la música.

El intercambio fue fuerte y frontal, pero lo que sorprendió a Magaly fue el cambio de actitud de Marisol al dar su versión en otro espacio televisivo.

Magaly critica a Marisol por victimizarse: “El público valora la sinceridad”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

“Si explotaste y lo dijiste públicamente, ahora sosténlo. No puedes retractarte en el minuto siguiente diciendo que la respetas y que es una chica trabajadora”, comentó Medina, cuestionando la falta de coherencia en la cumbiambera.

Incluso ironizó sobre la escena en la que Marisol se limpiaba los ojos con un pañuelo: “Justo le cortaron cuando iba a llevarse el pañuelito al ojo. Yo no sé si era la lágrima o la pestaña, porque lágrima no se le vio”.

Magaly critica a Marisol por victimizarse: “El público valora la sinceridad”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Durante el programa también se escuchó la defensa de Marisol, quien aseguró que no guarda rencor hacia Leslie Shaw, aunque admitió que llegó a un punto de quiebre: “Todas las personas tienen un límite, uno aguanta, espera, y de pronto explota. Eso fue lo que me pasó, y tuve que decir todo lo que dije por qué ya no podía más. Aun así, la respeto porque es una chica trabajadora”.

Magaly critica a Marisol por victimizarse: “El público valora la sinceridad”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Pese a esas palabras conciliadoras, Magaly señaló que la cantante no puede presentarse como víctima cuando ha sido la primera en atacar. “Si dijiste que es ignorante y que no sabe de cumbia, mantén tu posición. No quieras ahora cambiar el discurso para que la gente te vea como la más buena”, expresó.

La conductora también criticó la postura del conductor Ernesto Pimentel, a quien calificó de “sobón profesional” por elogiar a Marisol en medio de la polémica.

Magaly critica a Marisol por victimizarse: “El público valora la sinceridad”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly Medina arremete contra Ernesto Pimentel

“Él siempre con esa almibarada manera de hablar, como si fuera el salvador. Ya demasiado. Dice que ella está en el top de la cumbia, pero la realidad es que ahora hay nuevos cantantes, gente de otros géneros que también hacen cumbia y tienen derecho. Esto es competencia, nada más”, explicó.

Lejos de conmoverse, Magaly Medina se burló de ese instante: “Le cortaron justo cuando se iba a limpiar con el pañuelito, pero no le salió ni una lágrima. Si explotaste y lo dijiste públicamente, ahora sosténlo. Pero no puedes retractarte a los cinco minutos”.

Magaly no dejó pasar la oportunidad de remarcar las contradicciones de Marisol, a quien recordó por su discurso de “mujer empoderada” y sus canciones contra los infieles. “Ella nos vendió la imagen de la mujer que bota a los tramposos, pero ahí la hemos visto conversando con Cueva como si nada. Si era consecuente, ya le hubiera dado un escobazo”, dijo con sarcasmo.

Magaly critica a Marisol por victimizarse: “El público valora la sinceridad”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme