Perú

‘Mala amiga’, la nueva canción de Marisol con Yahaira Plasencia, causa revuelo por indirectas hacia Leslie Shaw: “Eres arpía”

La colaboración entre la cumbiambera y la salsera despertó sospechas de mensajes ocultos dirigidos a Leslie Shaw, quien recientemente cuestionó la trayectoria musical de Yahaira y mantiene un enfrentamiento con Marisol

Ana Morocho

Por Ana Morocho

Marisol y Yahaira Plasencia se unen en tema 'Mala amiga'. América TV

Marisol Ramírez estrenó ‘Mala amiga’ junto a la salsera Yahaira Plasencia viene causando revuelo por los mensajes que deja la letra de la canción, los cuales apuntarían a Leslie Shaw, cantante con la viene enfrentándose desde hace varias semanas. Esto después que la Faraona de la Cumbia no respaldara a la rubia en su enfrentamiento con el compositor Carlos Rincón.

Para este nuevo lanzamiento, Marisol eligió a Yahaira Plasencia, cuya trayectoria fue cuestionada por Leslie Shaw tiempo atrás. La rubia indicó que no le guarda respeto a los artistas que hacen covers y no temas propios.

A pocas horas de su estreno, ‘Mala amiga’ despertó interpretaciones sobre supuestas indirectas a Leslie Shaw. Fragmentos de la canción y frases utilizadas por las cantantes en promoción del single fueron leídos por los seguidores como alusiones al contexto personal y profesional de Shaw, quien ha tenido desavenencias públicas, no solo con Marisol, sino también con otras figuras del entorno musical.

Marisol lanza Mala amiga en
Marisol lanza Mala amiga en medio de conflicto con Leslie Shaw. YouTube

En el videoclip, ambas intérpretes proyectan empoderamiento femenino y lealtad, cantando a una supuesta mala amiga que no se acuerda “cuando fue ternera”, y que hoy le paga mal pese a haberle dado la mano.

A un día del lanzamiento, el videoclip superó las 23 mil de visualizaciones en YouTube y recibió comentarios de apoyo hacia Marisol y Plasencia.

Marisol y Yahaira Plasencia lanzan
Marisol y Yahaira Plasencia lanzan tema. YouTube

La letra dice:

Con todas pudiste, conmigo chocaste,

Te fuiste de boca, todos ya saben que te equivocaste.

Sal de mi camino, no quiero humillarte.

No soy como tú no eres mi rival, no eres

importante.

Sal de mi camino, no quiero humillarte.

No soy como tú, no eres mi rival, no eres importante.

Si ya te olvidaste, ¿cómo es que llegaste?

Yo puedo hacer que recuerdes las veces

que me rogaste,

Pero así es la vida, la

vaca se olvida que un día fue ternera

y se vuelve una amiga malagradecida.

Pero así es la vida, la

vaca se olvida que un día fue ternera

y se vuelve una amiga malagradecida.

Marisol y Yahaira Plasencia se
Marisol y Yahaira Plasencia se unen en nuevo tema.

Mala amiga. Eres arpía,

Te acercaste disimulando tu hipocresía.

Mal amiga, malagradecida.

Ahora te ríes, pero recuerda que en esta

vida todo se pagar y nada se olvida.

Yo soy tu karma, sé que me tienes

purita envidia.

Todo se paga. Y nada se olvida. Yo soy

tu karma, sé que me tienes purita envidia.

“Nadie te conocía”

Este es un extracto del tema que viene causando revuelo, donde ambas cantantes lanzan frases en medio de la canción. “Y pensar que nadie te conocía. Fui yo quien te dio la mano malagradecida”, se le escucha decir a Marisol, quien recibe la respuesta de Yahaira: “Ay, Marisol, con esas amigas, ¿para qué enemigas?“

Para esta ocasión, Yahaira y Marisol lucieron varios cambios de vestuarios, en los que resaltaban los vestidos ceñidos, escotados y con brillos. Además de tener a un cuerpo de baile y la participación del maquillador Carlos Cacho.

¿Marisol y Yahaira Plasencia lanzan
¿Marisol y Yahaira Plasencia lanzan indirectas a Leslie Shaw con nuevo tema?

