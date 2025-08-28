Ventas retail alcanzan S/ 4.021 millones en junio, cuarto mes seguido de crecimiento

Ese desempeño representó una expansión de 1,5% en comparación con lo registrado en junio de 2024. Foto: visualesIA Infobae

El sector retail en el Perú cerró junio de 2025 con un desempeño favorable, al registrar ventas por S/ 4.021 millones, según el Ministerio de la Producción (Produce). Este resultado significó un crecimiento de 1,5% frente al mismo mes de 2024, consolidando cuatro meses consecutivos de expansión en la actividad comercial.

El ministro de la Producción, Sergio González, resaltó que este dinamismo se vio impulsado por la campaña del Día del Padre y la mayor demanda interna.

Resultados por sectores

Los supermercados e hipermercados registraron un crecimiento de 1,3%, con un impulso en alimentos (4%) y bebidas y tabaco (1,4%), aunque con una caída en artículos de uso doméstico (-5,4%).

En tanto, el subsector de ferreterías y acabados creció 5,5%, sustentado en mayores ventas de artículos de ferretería (5,1%), productos diversos (11%) y muebles (13,1%).

Las ventas en supermercados e hipermercados aumentaron 1,3%, impulsadas principalmente por el mayor consumo de alimentos, que mostró un avance de 4%. Foto: Europa Press

Equipamiento, cuidado personal, papel y librerías

El rubro de equipamiento del hogar avanzó 1,7%, gracias al repunte en artículos de uso doméstico (6,2%) y muebles (12,6%). Por su parte, farmacias y boticas incrementaron sus ventas en 4,2%, impulsadas por los productos farmacéuticos y medicinales (1,3%), así como por el fuerte crecimiento de los artículos de cuidado personal (17,1%).

El subsector de libros, periódicos y artículos de papelería presentó un alza de 4,4%. Este desempeño se explicó principalmente por la expansión en las ventas de productos de librería (19,7%), aunque con una contracción en productos diversos (-74%).

Las cifras de junio refuerzan la resiliencia del comercio minorista, que combina la demanda de bienes básicos con el gasto en categorías de mayor valor agregado. De mantenerse la estabilidad económica, el sector podría sostener el ritmo de crecimiento en los próximos meses.

Peruanos, colombianos y venezolanos dinamizan el consumo en el retail chileno

Chile atraviesa un proceso de cambio demográfico que está redefiniendo no solo su estructura poblacional, sino también la manera en que se consume. Uno de los actores más visibles en este nuevo escenario son los hogares migrantes, que en los últimos años han cobrado un rol central dentro del mercado. El Censo 2024 reveló que la población extranjera en el país alcanza 1.608.650 personas, lo que representa el 8,8% del total de habitantes. Esta cifra casi duplica a la registrada en 2017, cuando apenas se superaban los 746 mil migrantes, y refleja la magnitud de un fenómeno que, más allá de lo poblacional, ha comenzado a transformar los patrones de compra en el país.

Según los datos del Censo 2024, en Chile residen 1.608.650 personas de origen extranjero, lo que representa el 8,8% de la población nacional. Foto: Unplash

De acuerdo con Worldpanel by Numerator, los hogares migrantes concentran ya el 10% del gasto en la canasta de productos de consumo masivo, una participación que los coloca como uno de los segmentos emergentes más influyentes junto con los adultos mayores y los hogares unipersonales.

Este protagonismo fue resaltado en el evento “Clave de cambio” organizado por ANDA, donde se subrayó la importancia de comprender mejor sus dinámicas. Su presencia en Chile ha estado marcada por diversas etapas: primero llegaron principalmente peruanos y bolivianos; luego se sumaron venezolanos y colombianos; y tras la pandemia se incorporaron flujos más vulnerables, lo que ha configurado un colectivo heterogéneo y en constante evolución.

Esa diversidad se expresa también en sus hábitos de consumo. Según Marlis Riedel, directora de nuevos negocios en Worldpanel by Numerator, los hogares migrantes registran un ticket de compra 13% más alto que el promedio nacional, a pesar de declarar ingresos más limitados.

Además, muestran un fuerte interés por categorías específicas como maquillaje, cremas y fragancias, donde tienden a elegir marcas especializadas e incluso importadas. Esta particularidad obliga a las marcas y al comercio chileno a mirar más allá del promedio y diseñar estrategias capaces de conectar con un segmento que, aunque diverso, ya es esencial para el dinamismo del retail.