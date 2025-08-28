Perú

Ventas retail alcanzan S/ 4.021 millones en junio, cuarto mes seguido de crecimiento

El más reciente reporte del Ministerio de la Producción señala que, gracias al efecto de la campaña por el Día del Padre y al mayor dinamismo del consumo interno, las ventas del comercio minorista lograron expandirse

Alejandro Delgado Tong

Por Alejandro Delgado Tong

Guardar
Ese desempeño representó una expansión
Ese desempeño representó una expansión de 1,5% en comparación con lo registrado en junio de 2024. Foto: visualesIA Infobae

El sector retail en el Perú cerró junio de 2025 con un desempeño favorable, al registrar ventas por S/ 4.021 millones, según el Ministerio de la Producción (Produce). Este resultado significó un crecimiento de 1,5% frente al mismo mes de 2024, consolidando cuatro meses consecutivos de expansión en la actividad comercial.

El ministro de la Producción, Sergio González, resaltó que este dinamismo se vio impulsado por la campaña del Día del Padre y la mayor demanda interna.

Resultados por sectores

Los supermercados e hipermercados registraron un crecimiento de 1,3%, con un impulso en alimentos (4%) y bebidas y tabaco (1,4%), aunque con una caída en artículos de uso doméstico (-5,4%).

En tanto, el subsector de ferreterías y acabados creció 5,5%, sustentado en mayores ventas de artículos de ferretería (5,1%), productos diversos (11%) y muebles (13,1%).

Las ventas en supermercados e
Las ventas en supermercados e hipermercados aumentaron 1,3%, impulsadas principalmente por el mayor consumo de alimentos, que mostró un avance de 4%. Foto: Europa Press

Equipamiento, cuidado personal, papel y librerías

El rubro de equipamiento del hogar avanzó 1,7%, gracias al repunte en artículos de uso doméstico (6,2%) y muebles (12,6%). Por su parte, farmacias y boticas incrementaron sus ventas en 4,2%, impulsadas por los productos farmacéuticos y medicinales (1,3%), así como por el fuerte crecimiento de los artículos de cuidado personal (17,1%).

El subsector de libros, periódicos y artículos de papelería presentó un alza de 4,4%. Este desempeño se explicó principalmente por la expansión en las ventas de productos de librería (19,7%), aunque con una contracción en productos diversos (-74%).

Las cifras de junio refuerzan la resiliencia del comercio minorista, que combina la demanda de bienes básicos con el gasto en categorías de mayor valor agregado. De mantenerse la estabilidad económica, el sector podría sostener el ritmo de crecimiento en los próximos meses.

Peruanos, colombianos y venezolanos dinamizan el consumo en el retail chileno

Chile atraviesa un proceso de cambio demográfico que está redefiniendo no solo su estructura poblacional, sino también la manera en que se consume. Uno de los actores más visibles en este nuevo escenario son los hogares migrantes, que en los últimos años han cobrado un rol central dentro del mercado. El Censo 2024 reveló que la población extranjera en el país alcanza 1.608.650 personas, lo que representa el 8,8% del total de habitantes. Esta cifra casi duplica a la registrada en 2017, cuando apenas se superaban los 746 mil migrantes, y refleja la magnitud de un fenómeno que, más allá de lo poblacional, ha comenzado a transformar los patrones de compra en el país.

Según los datos del Censo
Según los datos del Censo 2024, en Chile residen 1.608.650 personas de origen extranjero, lo que representa el 8,8% de la población nacional. Foto: Unplash

De acuerdo con Worldpanel by Numerator, los hogares migrantes concentran ya el 10% del gasto en la canasta de productos de consumo masivo, una participación que los coloca como uno de los segmentos emergentes más influyentes junto con los adultos mayores y los hogares unipersonales.

Este protagonismo fue resaltado en el evento “Clave de cambio” organizado por ANDA, donde se subrayó la importancia de comprender mejor sus dinámicas. Su presencia en Chile ha estado marcada por diversas etapas: primero llegaron principalmente peruanos y bolivianos; luego se sumaron venezolanos y colombianos; y tras la pandemia se incorporaron flujos más vulnerables, lo que ha configurado un colectivo heterogéneo y en constante evolución.

Esa diversidad se expresa también en sus hábitos de consumo. Según Marlis Riedel, directora de nuevos negocios en Worldpanel by Numerator, los hogares migrantes registran un ticket de compra 13% más alto que el promedio nacional, a pesar de declarar ingresos más limitados.

Además, muestran un fuerte interés por categorías específicas como maquillaje, cremas y fragancias, donde tienden a elegir marcas especializadas e incluso importadas. Esta particularidad obliga a las marcas y al comercio chileno a mirar más allá del promedio y diseñar estrategias capaces de conectar con un segmento que, aunque diverso, ya es esencial para el dinamismo del retail.

Temas Relacionados

sector retailMinisterio de la Producciónperu-economia

Últimas Noticias

Las 10 películas de Netflix en Perú para engancharse este día

Netflix busca mantenerse en el preferencias de su audiencia a través de estas historias

Las 10 películas de Netflix

¿Qué es el tamal peruano, el plato que ahora acompaña al pan con chicharrón en el ‘Mundial de Desayunos’ de Ibai Llanos?

El ‘streamer’ español anunció a los ocho clasificados y destacó la masiva votación que logró la propuesta peruana en la primera ronda

¿Qué es el tamal peruano,

Néstor Gorosito habló del controversial caso de U. de Chile vs Independiente por Copa Sudamericana 2025: “Dios quiera que nos metan a semifinales”

‘Pipo’ espera una “sanción ejemplar” para ambos clubes por los terribles disturbios ocasionados en el estadio Libertadores de América. De igual manera, se aferra a la esperanza de una clasificación directa

Néstor Gorosito habló del controversial

Nicola Porcella arremete contra Gisela Valcárcel tras su polémica con América TV: “Es por karma y mala persona”

El actor peruano recordó cómo fue retirado de la televisión y aseguró que la situación de la ‘Señito’ es consecuencia de sus propios actos.

Nicola Porcella arremete contra Gisela

Tres años después del derrumbe, Kuélap logra un 78 % de avance en la restauración de su muralla colapsada

El colapso de abril del 2022 reveló la vulnerabilidad del sitio arqueológico ante las lluvias. Hoy se aplican sistemas de drenaje y metodologías internacionales para garantizar su preservación

Tres años después del derrumbe,
ÚLTIMAS NOTICIAS
Atraparon a “Dibu”, uno de

Atraparon a “Dibu”, uno de los 10 delincuentes más buscados en Santa Fe

El ex secretario de Menem defendió al Gobierno de las acusaciones de coimas: “Mientras no haya pruebas concretas, no creo nada”

YPF: la jueza Preska rechazó el pedido de Argentina, que deberá entregar chats y correos de los últimos dos ministros de Economía

Misterio en Tristán Suárez por el hallazgo del cuerpo de una mujer semi enterrada en su casa

Tragedia en La Plata: un jubilado murió tras cortarse con una motosierra mientras podaba un árbol en su casa

INFOBAE AMÉRICA
Amnistía Internacional repudió la impunidad

Amnistía Internacional repudió la impunidad por los crímenes de lesa humanidad del régimen chino en Xinjiang

Crisis política en Francia: Macron respaldó a Bayrou y pidió responsabilidad a los críticos del presupuesto

El Tribunal Electoral de Bolivia busca un acuerdo de “no agresión” entre los binomios que disputarán el balotaje

Zelensky pidió a Estados Unidos y a sus aliados más presión sobre Rusia para lograr el fin de la guerra

La infraestructura oculta de la IA: anatomía del boom mundial de los centros de datos

TELESHOW
El enojo de Cinthia Fernández

El enojo de Cinthia Fernández luego de que volvieron a cerrar su cuenta de Instagram

Brenda Asnicar y Laura Esquivel se reencontraron: cuál fue su reacción a una famosa escena de “Patito Feo”

Andrés Gil se mostró en público con Cande Vetrano luego de los rumores de infidelidad

La publicación que encendió los rumores de casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: “No puedo contar nada”

Natalie Weber reveló cómo vencer al cáncer le enseñó a vivir el presente: “No necesito más que esto”