Valeria Piazza confiesa que se siente incómoda ante enfrentamiento entre América TV y Gisela Valcárcel: “Estoy entre la espada y la pared”

La conductora de América Espectáculos aclaró que mantiene contratos tanto con América TV como con GV Producciones. La modelo confesó que su posición es bastante incómoda ante este enfrenatmiento

Valeria Piazza confirma que América Hoy regresa a la TV

Valeria Piazza, conductora de América Espectáculos, abordó en vivo la polémica generada luego de la abrupta salida del aire del programa América Hoy. El incidente ocurrió después de que Gisela Valcárcel denunciara públicamente que América TV no le habría permitido ingresar a las instalaciones. Horas más tarde, el canal desmintió esta versión, asegurando que Valcárcel sí accedió al set y que su retiro fue voluntario.

Este 27 de agosto, Piazza abrió su programa América Espectáculos haciendo referencia directa a la controversia que involucró a la reconocida animadora Gisela Valcárcel y la señal abierta. “Quería comenzar este programa hablando de una polémica que tuvimos ayer (26 de agosto) que se hizo pública, porque efectivamente estábamos en vivo en América Hoy, mandamos un corte y no regresamos más. Ya todos ustedes saben lo que ha pasado, pero no tenemos los detalles exactos, yo no los tengo”, afirmó en pantalla.

Pese a que en un príncipio Gisela Valcárcel indicó que América Hoy ya no iba más, la presentadora confirmó a la audiencia que este espacio regresaría a la señal con una transmisión en vivo a las 9:30 am, con la participación de Janet Barboza, Edson Dávila y ella misma.

Valeria Piazza habla de la polémica de Gisela Valcárcel.

Revela su posición ante fuerte polémica

En cuanto a su posición personal, Valeria Piazza destacó la complejidad del escenario que enfrenta, ya que mantiene un vínculo profesional tanto con América Televisión como con Gisela Valcárcel, en GV Producciones.

“Es una situación bastante complicada. Yo me siento realmente entre la espada y la pared porque yo tengo mucho cariño y respeto tanto a América Televisión como a Gisela y GV Producciones. Yo tengo un contrato desde hace siete años con América Televisión”, sostuvo.

Piazza recordó sus inicios gracias al respaldo que recibió de ambas partes. “Gracias Luchito Otani y gracias a todo América Televisión por confiar en mí desde hace siete años, cuando yo no tenía experiencia televisiva. Confiaron en mí y siento que me he ido desarrollando poco a poco acá en la conducción. Y tanto Gisela Valcárcel, que también le tengo mucho cariño y respeto, porque confió en mí y me dio esta oportunidad para ser conductora de América Hoy”, dijo.

La conductora insistió en que, a pesar de la incertidumbre y la falta de detalles concretos sobre la interna del conflicto, su deseo es que prevalezca el diálogo para alcanzar soluciones. “No tengo mayores detalles, no les puedo dar más información sobre eso, pero yo sí creo, soy una fiel creyente que con toda la comunicación y las mejores herramientas, que es hablar y tratar de solucionar eso, yo creo que se puede lograr”, manifestó.

Valeria Piazza terminó su pronunciamiento agradeciendo que América Hpy continúe con su programación.

