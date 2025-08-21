Valeria Piazza revela el duro momento que vivió cuando compró su primer carro: “Se partió en dos”

Perú

La reina de belleza sorprendió al contar una anécdota luego de adquirir su primer vehículo a los 18 años

Jazmín Marcos

Por Jazmín Marcos

La modelo y ex Miss Perú, Valeria Piazza, sorprendió al compartir la experiencia traumática que tuvo al comprar su primer carro cuando tenía 18 años. Este logro llegó después de meses de trabajo como modelo y anfitriona, mientras estudiaba en la universidad, etapa en la que ahorró hasta poder adquirir el vehículo que tanto deseaba.

Según relató la propia Valeria Piazza, el acontecimiento marcó un antes y un después en su vida. “Me compré el carro. El primer día que me compré el carro fui a la casa de Pierre, que en ese momento era mi novio y ahora es mi esposo. Lo cuadré donde siempre lo cuadro, en la puerta de su edificio, y fui a visitarlo. Almorzamos con su familia y les dije: ‘No puedo creerlo. Me compré mi primer carro’”. La emoción por ese primer paso hacia la independencia económica resultó breve.

La situación cambió drásticamente en cuestión de horas. Cuando la joven quiso mostrarle el carro a sus suegros, se topó con una escena que jamás imaginó: “Quiero salir con ellos para mostrarles el carro y un árbol se había caído y había reventado mi carro a la mitad, apenas lo saqué de la tienda”.
La ex Miss Perú describió que el árbol, según luego supo, tenía más de cien años y colapsó súbitamente el mismo día en que estrenó el auto. “Tengo todavía la foto parada al frente de mi carro”, agregó la figura pública.

La anécdota se hizo pública cuando Valeria Piazza conversó en el programa Y como lo hizo. Allí, la modelo recordó ese momento y relató los detalles que lo volvieron inolvidable, incluido el trámite del seguro. Consultada sobre si logró recuperar la inversión, indicó: “Creo que sí recuperé casi todo. De hecho, tuve que pagar algo. Pero no lo podía creer. El primer día que salió de la tienda, todo lo que había trabajado”.

A pesar de la pérdida material, Piazza destacó el valor del esfuerzo personal por alcanzar ese objetivo. “Yo igual estaba feliz porque lo había logrado. Era mi carro”. La anécdota, que forma parte de sus recuerdos universitarios y sus inicios en el modelaje, muestra el carácter optimista con que la ex Miss Perú afrontó el episodio.
Valeria Piazza responde por qué no tiene hijos

La conductora de televisión Valeria Piazza vivió un momento tenso durante la transmisión de su programa luego de que su compañero Edson Dávila le consultara en vivo por qué no tiene hijos. La pregunta tomó por sorpresa a la presentadora, quien mostró incomodidad ante la insistencia de su colega y decidió responder con claridad sobre su postura frente a la maternidad.

Piazza señaló que ser madre es una decisión que solo le pertenece a ella y que tomará cuando lo considere adecuado, sin dejarse influenciar por las expectativas sociales o comentarios de terceros.

Además, rechazó la insinuación de que la falta de hijos se debe a un interés por mantener su figura física, afirmando: “A mí no me presionen, yo voy a mis tiempos”. Sus palabras generaron un debate inmediato en el set sobre la presión que muchas mujeres experimentan respecto a este tema.
A pesar de la persistencia de Edson Dávila, Valeria Piazza defendió de manera firme su derecho a decidir sobre su vida privada. “Cuando yo quiera”, concluyó, marcando una postura clara frente a las preguntas sobre su futuro familiar y abriendo una reflexión pública sobre la autonomía de las mujeres en asuntos personales.

