Perú

Televisor sostiene el techo de un aula y evita su colapso en Arequipa: Fiscalía responsabiliza al Gobierno Regional

El director de la institución educativa advirtió que las aulas están en riesgo de derrumbe desde hace cinco años sin recibir atención

Marlon Carrasco Freitas

Por Marlon Carrasco Freitas

Guardar
Televisor en un colegio evita que el techo de un aula colapse. (Crédito: Video/RPP)

Un televisor antiguo se ha convertido en el inusual soporte que evita el colapso del techo de un aula en la Institución Educativa Julio C. Tello, ubicada en el distrito de Paucarpata, Arequipa. La precariedad refleja la grave situación que enfrenta el plantel, donde ocho salones han sido declarados inhabitables por el riesgo de derrumbe.

El director del colegio, Gino García, informó a RPP que el peligro fue identificado hace cinco años, pero hasta la fecha no se han tomado medidas concretas. La comunidad escolar ha tenido que recurrir a soluciones improvisadas para prevenir un posible accidente, mientras las estructuras continúan deteriorándose.

Solo un televisor evitar el
Solo un televisor evitar el colapso del techo un aula en un colegio de Arequipa. (Foto: RPP)

Falta de presupuesto y riesgos estructurales

Pese a los pedidos de intervención, el Gobierno Regional de Arequipa respondió que no cuenta con presupuesto para la reparación de las aulas afectadas. Esta falta de recursos ha dejado a los estudiantes en una situación de vulnerabilidad constante.

Ante la denuncia, la Fiscalía de Prevención del Delito de Arequipa realizó una inspección y constató que parte del techo de los salones ya se ha desprendido. Asimismo, advirtió que las bases metálicas de la malla Rachel están ancladas a las estructuras dañadas, lo que incrementa el riesgo de un colapso repentino.

Televisor sostiene el techo de
Televisor sostiene el techo de un aula en colegio de Arequipa. (Foto: captura video/RPP)

Advertencia de la Fiscalía y estudiantes en riesgo

Tras la inspección, la Fiscalía advirtió que, en caso de ocurrir una tragedia, la responsabilidad recaería directamente sobre el Gobierno Regional por no adoptar medidas oportunas. La institución subrayó la urgencia de atender la situación para garantizar la seguridad de los escolares.

Actualmente, la Institución Educativa Julio C. Tello alberga a más de 800 estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria, quienes acuden diariamente a clases en medio de un grave riesgo estructural. Padres de familia y docentes han reiterado el pedido de intervención antes de que ocurra un desastre.

Televisor sostiene techo de aula
Televisor sostiene techo de aula del colegio Julio C. Tello en Arequipa. (Foto: FB/@IEJulioCTello)

Contraloría advierte deficiencias en colegios públicos de Lima Provincias

En marzo de 2025, la Contraloría General de la República alertó sobre serias deficiencias en 30 instituciones educativas públicas de Lima Provincias, tras el Operativo Educación 2025 realizado antes del inicio del año escolar. El informe detectó aulas con techos y paredes en riesgo de colapso, carencia de mobiliario, falta de docentes, escasez de personal administrativo y ausencia de psicólogos. También se evidenció que en varios colegios no existen registros de casos de violencia escolar, lo que compromete la seguridad de los estudiantes.

El Informe de Visita de Control n.° 3427-2025-CG/GRLP-SVC precisa que 19 colegios tienen cercos perimétricos en mal estado y cinco carecen de ellos por completo. Asimismo, 23 presentan paredes deterioradas, 19 techos en riesgo de colapso, ocho aulas inhabitables y tres sin módulos prefabricados como alternativa. Estas deficiencias estructurales se suman a la limitada provisión de servicios básicos en doce colegios que tienen acceso restringido al agua potable, dos sin desagüe y cuatro sin servicio de recojo de basura.

Contraloría advierte que colegios públicos
Contraloría advierte que colegios públicos de Lima Provincias presentan decifiencias. (Foto: Gob.pe)

La precariedad también alcanza a los servicios higiénicos: 25 instituciones requieren mantenimiento o sustitución de baños, mientras que 11 no cuentan con espacios diferenciados para estudiantes y personal docente. En paralelo, 25 colegios no tienen servicio telefónico y 12 carecen de internet, lo que afecta la conectividad y limita el acceso a herramientas digitales en pleno siglo XXI.

Entre los casos más críticos destacan la I.E. 20329 José Carlos Mariátegui de Hualmay, con fallas estructurales y mobiliario en mal estado, pese a tener un proyecto de mejoramiento pendiente del Gobierno Regional de Lima. En la I.E. 400 Virgen del Rosario de Huaral, el pedido de renovación de infraestructura está sin respuesta desde 2018. Asimismo, en colegios como la I.E. 20999 de Huaral, la I.E. 20944 de Cañete y la I.E. 20111 de Oyón se reportan aulas de adobe sin mantenimiento, techos deteriorados, deficiencias en servicios de agua y desagüe, así como la falta de losas deportivas y cercos perimétricos.

Temas Relacionados

MineduArequipaColapsoAulaFiscalíaperu-noticias

Últimas Noticias

Magaly Medina revela imágenes exclusivas de Gisela Valcárcel que desmienten su denuncia contra América TV: “Me siento estafada”

La ‘Urraca’ reconoció que creyó en la versión de su histórica rival, pero aseguró que la conductora buscó victimizarse para promocionar su canal digital

Magaly Medina revela imágenes exclusivas

Marcos López, único peruano en disputar la Fase de Liga de la Champions League: clasificó con FC Copenhague tras superar play-off

El lateral izquierdo de la selección nacional dirá presente en la prestigiosa competición europea, después de que los suyos dejaran en el camino al campeón de Suiza

Marcos López, único peruano en

Videos de Gisela Valcárcel ingresando a América TV y al set de América Hoy: Esto es lo que realmente pasó dentro del canal

La conductora de Magaly TV: La Firme reveló imágenes exclusivas de la ‘Señito’ entrando al canal y luego saliendo para transmitir en vivo desde la calle

Videos de Gisela Valcárcel ingresando

Gisela Valcárcel levantó en vivo ‘América Hoy’ y se llevó a todo su equipo: Magaly Medina advierte consecuencias legales

La figura de Magaly TV: La Firme criticó que la animadora ingresara con cámaras propias al canal y advirtió que ello podría tener implicancias legales para América Televisión

Gisela Valcárcel levantó en vivo

Fenómeno de “nivel naranja” afectará a Cusco y 9 regiones del Perú: Senamhi alerta a la selva peruana

La entidad advirtió que la exposición prolongada a estas condiciones climáticas puede ocasionar problemas en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas

Fenómeno de “nivel naranja” afectará
ÚLTIMAS NOTICIAS
El intendente de Lomas de

El intendente de Lomas de Zamora repudió el ataque a Milei, pero advirtió: “Hay mucha gente que está enojada”

Receta de lasaña de verduras, rápida y fácil

Los trabajadores del Hospital Garrahan realizarán un nuevo paro durante este jueves

Las exportaciones de energía lograron un récord histórico en el primer semestre y le quitaron protagonismo a la soja

Mauro Colagreco, el chef argentino más premiado del mundo: “No aprendí recetas, sino el amor por el producto”

INFOBAE AMÉRICA
El Gobierno de Luis Arce

El Gobierno de Luis Arce apeló a las decisiones favorables a los opositores bolivianos acusados por la crisis de 2019

Por qué cada 27 de agosto se celebra el ‘Día por qué sí’ y cuál es la peculiar historia detrás de la fecha

Rafael Grossi descartó movimiento de reservas nucleares en Irán tras los ataques y reabrió las inspecciones del OIEA

Alemania avanza hacia el regreso del servicio militar obligatorio frente a la amenaza rusa

Estados Unidos anunció un nuevo paquete de sanciones contra una red que financia al régimen de Corea del Norte

TELESHOW
Graciela Alfano opinó sobre la

Graciela Alfano opinó sobre la infidelidad de Gimena Accardi con Nico Vázquez: “Hiciste un quiebre”

Nora Colosimo compartió el sueño que alcanzó durante su estadía en Italia: “Mi corazón estalla de emoción”

Eva Bargiela y Gianluca Simeone compartieron su visita a la obstetra: “Clase intensiva para aprender a dar la teta”

Que fue de la vida de Ayelén Paleo: de vedette y protagonista de escándalos a CEO de una inmobiliaria

Cayó la madre de una vedette por integrar una red de trata: les ofrecían a las víctimas falsos trabajos como domésticas