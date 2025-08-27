Perú

Billie Joe Armstrong sorprende en Lima con un paseo turístico, encuentro con fans y zampoña antes del concierto de Green Day

El líder de la popular banca se robó el show en pleno Centro de Lima al animarse a tocar una zampoña frente a sus seguidores, mostrando su lado más curioso y conectando con la cultura peruana

Cecilia Arias

Cecilia Arias

Billie Joe Armstrong paseó por el centro histórico de Lima y no dudó en firmar autógrafos a sus fans. Video: @rockmetal.peru

La mañana del martes 26 de agosto, el Centro de Lima se convirtió en el escenario de una escena inusual. Billie Joe Armstrong, vocalista y líder de la icónica banda Green Day, generó revuelo apareciendo entre calles coloniales, rodeado de seguidores peruanos que no dudaron en acercarse para fotografiarse y pedir autógrafos.

El músico estadounidense, de 53 años, fue visto con su característico estilo punk: pantalón y casaca de cuero negro, sudadera, gafas oscuras y una camiseta salmón, resguardándose del sol limeño mientras visitaba el Museo Convento San Francisco y descendía a sus conocidas catacumbas, uno de los principales atractivos turísticos del centro capitalino.

Acompañado en todo momento por personal de seguridad y su equipo de trabajo, Armstrong derrochó cercanía y amabilidad con sus fanáticos, accediendo a cada solicitud de foto y firma que le planteaban quienes lo reconocieron en plena vía pública. El entusiasmo de los presentes se multiplicó tras la visita al museo, cuando el artista ingresó a una tienda de artesanías ubicada en el Jr. Lampa y pasó algunos minutos curioseando los productos locales.

La zampoña y la interacción cultural de Billie Joe Armstrong con el público limeño

El momento más capturado y viralizado de la mañana limeña se produjo a la salida de la tienda de artesanía. Ante la atenta mirada de sus seguidores, Billie Joe Armstrong salió del local sosteniendo una zampoña, tradicional instrumento andino.

Billie Joe Armstrong sorprende en
Billie Joe Armstrong sorprende en Lima con un paseo turístico, encuentro con fans y zampoña antes del concierto de Green Day. Fotos: @rockmetal.peru

Sin dudarlo, el cantante se animó a tocarla en plena calle, gesto que suscitó aún más aplausos y sirvió para reforzar la imagen de un artista curioso frente a nuevas expresiones culturales. La espontanea escena, compartida en redes sociales y páginas de fanáticos, fue celebrada como un guiño de cordialidad y aprecio hacia los peruanos y sus tradiciones.

Es así como el propio Armstrong no solo se limitó a interactuar con sus seguidores, sino que también se mostró receptivo ante los sonidos típicos, en la antesala de uno de los conciertos internacionales más esperados del año.

Concierto de Green Day en Lima: tres décadas de historia y ‘The Saviors Tour 2025′

La presencia del vocalista en la capital peruana responde a la llegada de Green Day como parte de la gira mundial ‘The Saviors Tour 2025’, que promociona el álbum Saviors (2024) y celebra los 30 años del emblemático disco ‘Dookie’.

El grupo, integrado por Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool, se presentará este miércoles 27 de agosto en el Estadio San Marcos, recinto deportivo donde ya han ofrecido memorables conciertos en octubre de 2010 y noviembre de 2017.

Billie Joe Armstrong y los integrantes de Green Day llegaron a Lima para ofrecer su concierto el 27 de agosto. Video: Instagram

El espectáculo en Lima contará con la participación de la banda británica Bad Nerves como invitada, y las puertas del estadio se abrirán desde las 5:00 p.m. La expectativa es alta, tanto entre los fanáticos de Green Day como en el ambiente musical peruano, por el regreso de una de las bandas más influyentes del punk rock moderno.

Con más de 75 millones de discos vendidos, cinco premios Grammy y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, el grupo se ubica en un punto alto de su trayectoria y aprovecha cada escala de la gira para fortalecer el vínculo con sus seguidores.

En esta tercera visita a suelo peruano, la interacción de Armstrong con la cultura local añadió un matiz especial al arribo de la agrupación, que planea poner a vibrar a miles de asistentes en el Estadio San Marcos.

