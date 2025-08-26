Mujer en estado de ebriedad hizo pintas obscenas en muro inca del Cusco y es detenida horas después por la Policía

Detienen a mujer que hizo pintas en muro inca en Cusco. | Fuente: RPP Noticias

Un muro inca de la calle Inca Roca, a solo unas cuadras de la Plaza Mayor del Cusco, fue blanco de un acto vandálico que ha generado indignación entre autoridades y vecinos. Pintas de connotación sexual sobre las piedras históricas alertaron sobre la vulnerabilidad del patrimonio cultural en el corazón de la ciudad.

Las cámaras de seguridad del centro histórico registraron el instante exacto en que la presunta agresora realizó el grafiti. Ocurrió a las 3:46 de la madrugada del último domingo, aprovechando la poca circulación de personas y la ausencia de vigilancia, dejando evidencia clara de la acción.

La mujer, identificada como Karina Sucno, de 26 años, fue detenida por la Policía Nacional en su vivienda del distrito de San Sebastián, tras un rápido análisis de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad. Su arresto busca que responda por el daño ocasionado a este emblemático patrimonio.

El muro afectado está compuesto por piedras incas originales y refaccionadas, parte de un conjunto histórico del Cusco declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco. Gracias a la intervención inmediata del Ministerio de Cultura, se inició un proceso de recuperación que busca minimizar los daños al valioso legado histórico.

Muro inca de la calle Inca Roca, a pocas cuadras de la Plaza Mayor de Cusco, afectado por pintas vandálicas. Foto: Composición Infobae Perú

Cámaras captan a mujer vandalizando muro inca en Cusco

El video de vigilancia muestra a la mujer vestida con zapatillas negras, medias blancas, pantalón de buzo y una chompa negra con puntos de colores. Aparentemente en estado de ebriedad, se detiene frente al muro, realiza el grafiti en cuestión de segundos y se retira sin ser detenida.

La rapidez de la acción y la falta de presencia policial facilitaron que la mujer dejara pintas en cinco piedras del muro. Dos de ellas eran originales y tres refaccionadas. Sobre estas, la presunta agresora dibujó las letras “EP” junto a un símbolo de contenido sexual, generando alarma entre vecinos y especialistas.

Cámaras de seguridad del centro histórico registraron a la mujer mientras realizaba el grafiti en el muro inca.Foto: Composición Infobae Perú

Al día siguiente, los residentes de la zona alertaron al Ministerio de Cultura. La institución envió de inmediato un equipo de especialistas para evaluar los daños y proceder a la limpieza del muro, intentando minimizar cualquier deterioro adicional a la estructura histórica.

Expertos aplican técnicas seguras para restaurar muro histórico

El equipo de expertos aplicó solventes en gel y líquidos orgánicos para retirar la pintura, evitando comprometer la integridad de las piedras. Julio César Sierra, ingeniero del departamento físico-químico del Ministerio de Cultura, explicó que nunca es posible eliminar completamente los pigmentos una vez que penetran los poros de la piedra.

“Desde que entran los compuestos de la pintura a los poros, siempre queda un pequeño porcentaje dentro de ellos, lo que a futuro puede ocasionar algunas disoluciones o afectaciones menores”, señaló Sierra. Los trabajos se realizaron con productos de bajo impacto, priorizando la conservación del patrimonio.

Especialistas del Ministerio de Cultura aplican solventes y técnicas de bajo impacto para retirar el grafiti del muro inca. Foto: Ministerio de Cultura Cusco

¿Cómo reportar atentados contra el patrimonio?

En Perú, cualquier atentado contra el patrimonio cultural puede ser denunciado ante el Ministerio de Cultura. La institución cuenta con un formulario en línea para reportar daños en bienes históricos, arqueológicos o arquitectónicos. También se puede enviar un correo a atenciondedenuncias@cultura.gob.pe.

Otra opción es contactar directamente a la Policía Nacional, marcando el número 105, especialmente si el delito está en curso o es reciente. La policía puede intervenir, levantar actas y remitir la denuncia a la fiscalía y al Ministerio de Cultura para su seguimiento.

La Policía Nacional detuvo a Karina Sucno, presunta responsable del daño al patrimonio histórico en Cusco. Foto: Ministerio de Cultura Cusco

Al realizar la denuncia, es importante documentar el hecho con fotos, videos y testimonios, además de proporcionar detalles sobre la ubicación, fecha, hora y descripción del daño. Esto permite a las autoridades actuar con rapidez y preservar la integridad del patrimonio cultural.

El caso de Cusco evidencia la necesidad de vigilancia y concientización sobre la importancia de proteger los bienes históricos. La rápida intervención de vecinos, especialistas y autoridades demuestra que, aunque los daños puedan ser irreversibles en parte, es posible minimizar sus efectos y mantener la riqueza cultural de la ciudad.