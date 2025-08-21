Perú

Alarma en aeropuerto Alejandro Velasco de Cusco por presunta amenaza de bomba en avión: Policías y bomberos activan protocolos de seguridad

El general Julio Becerra encabezó el operativo de seguridad; las diligencias de verificación siguen en marcha

Jazmine Angulo

Por Jazmine Angulo

Guardar
Se reporta emergencia en el aeropuerto Velasco Astete de Cusco y se genera alerta policial. Nueva TV Noticias Cusco

En la ciudad imperial, un aviso inesperado alteró la rutina del principal terminal aéreo del sur del país. En el aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco, las alarmas de seguridad se activaron tras la presunta presencia de un artefacto explosivo en una aeronave de Latam que cubría la ruta Cusco–Lima. El hecho movilizó a distintas divisiones policiales y generó tensión entre los pasajeros que esperaban su vuelo.

La alarma se emitió cerca a las 2 p.m., desde los primeros minutos, el movimiento de agentes en pista se hizo evidente. La Policía de Tránsito, efectivos de la comisaría del aeropuerto, personal de criminalística y miembros de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) ingresaron para verificar la situación. El vuelo 2025, identificado como la aeronave donde se reportó la amenaza, fue trasladado a un área alterna, aislada de la terminal principal.

En paralelo, los pasajeros continuaban sus desplazamientos sin mayores contratiempos. Los counters atendían con normalidad, y los vuelos programados mantenían su itinerario habitual. Sin embargo, la atención se concentraba en la nave intervenida, bajo la inspección de equipos especializados que seguían paso a paso el protocolo establecido en este tipo de emergencias.

Activación del protocolo

Presunta amenaza de bomba en
Presunta amenaza de bomba en una aeronave en el aeropuerto Alejandro Velasco Astete de Cusco. (Composición: Infobae)

La alerta se produjo a partir del aviso de un pasajero que mencionó la existencia de una bomba en el interior del avión. Esa declaración fue suficiente para que la seguridad del aeropuerto notificara a la Policía Nacional.

El general Julio Becerra, jefe de la Región Policial, llegó al lugar y asumió el mando de las operaciones.

El operativo incluyó el ingreso de patrulleros, ambulancias del SAMU y unidades privadas, preparadas para atender cualquier eventualidad. También se sumaron agentes de la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT), quienes aseguraron los accesos al terminal aéreo.

Desarrollo de las inspecciones

El avión fue inmovilizado en una zona apartada y los especialistas revisaron cabina, bodega y compartimentos internos. Testigos reportaron que se retiró a los pasajeros que ya habían abordado la nave antes de iniciarse las verificaciones. De forma simultánea, oficiales de investigación recogieron testimonios de los viajeros, en especial del pasajero que originó la alerta.

Los agentes de la UDEX están evaluando cada espacio del avión para descartar cualquier riesgo, confirmó diario Correo. Según su reporte, el tránsito dentro del aeropuerto y el flujo turístico continuaban en condiciones regulares, sin interrupciones en los demás vuelos programados.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

aeropuerto de Cuscoaeropuerto Alejandro Velascoperu-noticiasCusco

Últimas Noticias

Japón acogerá la mayor exposición sobre Machu Picchu y el antiguo Perú: con recorridos virtuales y acercamientos a culturas ancestrales

La ciudadela inca y más de 130 piezas arqueológicas se presentarán en Tokio, ofreciendo una experiencia inmersiva que explora la historia, el arte y la biodiversidad del antiguo Perú a visitantes de todo el mundo

Japón acogerá la mayor exposición

Dina Boluarte celebra fracaso del paro en Lima pese al atentado contra chófer de bus: “Saludo a los trabajadores que se ponen de pie”

Un conductor de la empresa Santa Catalina fue baleado en el rostro en San Juan de Lurigancho. A pesar de la gravedad de sus heridas, logró conducir hasta un hospital para recibir atención médica

Dina Boluarte celebra fracaso del

Crédito Maestría 2025: este 22 de agosto se publicará la lista oficial de seleccionados del Pronabec

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo dará a conocer este viernes a los ganadores del concurso, quienes accederán a financiamiento para iniciar o culminar estudios de posgrado en universidades de prestigio

Crédito Maestría 2025: este 22

Rebeca Escribens responde a Pamela Franco tras su rechazo a entrevista: “No te ha gustado que opine sobre tu relación con Cueva”

La cantante negó tener problemas con la Escribens tras evitar una entrevista en televisión, pero la conductora replicó en vivo y afirmó que sus opiniones se basan en lo que la propia cantante comparte públicamente

Rebeca Escribens responde a Pamela

Marina Mora descarta ser candidata a Señora Perú o Señora Universo: “Ya estoy desligada de ser la protagonista”

La ex Miss Perú asegura que su etapa en los escenarios quedó atrás y que ahora su misión es acompañar a jóvenes talentos en su formación como reinas integrales. Además, dio su opinión sobre estos certámenes de belleza.

Marina Mora descarta ser candidata
ÚLTIMAS NOTICIAS
Las ventas de los supermercados

Las ventas de los supermercados tuvieron una leve repunte de 0,2% en junio y cerraron el semestre con un 4% de alza

Un colectivo atropelló y mató a una perra en Lomas de Zamora: la empresa decidió despedir al conductor

El pedido de Lighthizer, halcón comercial de EEUU, para enfrentar la amenaza de China: “Necesitamos a Argentina de nuestro lado”

Quedó firme la condena contra un ex subcomisario que integraba una banda dedicada a la venta de autopartes

Juicio por la muerte de Maradona: pidieron notificar a los jueces que involucró Makintach por el documental

INFOBAE AMÉRICA
‘The Beatles Anthology’ regresa recargada

‘The Beatles Anthology’ regresa recargada con documental restaurado, álbum de inéditos y un libro aumentado

Arqueólogos egipcios hallaron una ciudad sumergida de más de 2.000 años con templos y estatuas intactas

Leila Guerriero: “La escritura se alimenta de vivir fuerte”

Altos mandos militares de Estados Unidos y Europa trazaron rutas para una salida negociada en la guerra en Ucrania

Lucha contra la anemia en el Perú: el tratamiento es gratuito y de fácil acceso en los centros de salud, recuerda campaña oficial

TELESHOW
Nico Vázquez y Gimena Accardi

Nico Vázquez y Gimena Accardi firmaron los papeles de divorcio

Julia Mengolini desmintió su reconciliación con Fito Páez y su ruptura con Federico Vázquez

El problema médico que padece El Polaco y le impedirá estar en el inicio del viaje de egresados de su hija Sol

Se conoció el motivo por el que Wanda Nara viajó a Los Ángeles: todos los detalles

Juariu celebró su maternidad después del cáncer de mama que superó hace más de siete años: “Nunca tuve tanto miedo”