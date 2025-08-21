Alarma en aeropuerto Alejandro Velasco de Cusco por presunta amenaza de bomba en avión: Policías y bomberos activan protocolos de seguridad

Se reporta emergencia en el aeropuerto Velasco Astete de Cusco y se genera alerta policial. Nueva TV Noticias Cusco

En la ciudad imperial, un aviso inesperado alteró la rutina del principal terminal aéreo del sur del país. En el aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco, las alarmas de seguridad se activaron tras la presunta presencia de un artefacto explosivo en una aeronave de Latam que cubría la ruta Cusco–Lima. El hecho movilizó a distintas divisiones policiales y generó tensión entre los pasajeros que esperaban su vuelo.

La alarma se emitió cerca a las 2 p.m., desde los primeros minutos, el movimiento de agentes en pista se hizo evidente. La Policía de Tránsito, efectivos de la comisaría del aeropuerto, personal de criminalística y miembros de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) ingresaron para verificar la situación. El vuelo 2025, identificado como la aeronave donde se reportó la amenaza, fue trasladado a un área alterna, aislada de la terminal principal.

En paralelo, los pasajeros continuaban sus desplazamientos sin mayores contratiempos. Los counters atendían con normalidad, y los vuelos programados mantenían su itinerario habitual. Sin embargo, la atención se concentraba en la nave intervenida, bajo la inspección de equipos especializados que seguían paso a paso el protocolo establecido en este tipo de emergencias.

Activación del protocolo

Presunta amenaza de bomba en una aeronave en el aeropuerto Alejandro Velasco Astete de Cusco. (Composición: Infobae)

La alerta se produjo a partir del aviso de un pasajero que mencionó la existencia de una bomba en el interior del avión. Esa declaración fue suficiente para que la seguridad del aeropuerto notificara a la Policía Nacional.

El general Julio Becerra, jefe de la Región Policial, llegó al lugar y asumió el mando de las operaciones.

El operativo incluyó el ingreso de patrulleros, ambulancias del SAMU y unidades privadas, preparadas para atender cualquier eventualidad. También se sumaron agentes de la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT), quienes aseguraron los accesos al terminal aéreo.

Desarrollo de las inspecciones

El avión fue inmovilizado en una zona apartada y los especialistas revisaron cabina, bodega y compartimentos internos. Testigos reportaron que se retiró a los pasajeros que ya habían abordado la nave antes de iniciarse las verificaciones. De forma simultánea, oficiales de investigación recogieron testimonios de los viajeros, en especial del pasajero que originó la alerta.

Los agentes de la UDEX están evaluando cada espacio del avión para descartar cualquier riesgo, confirmó diario Correo. Según su reporte, el tránsito dentro del aeropuerto y el flujo turístico continuaban en condiciones regulares, sin interrupciones en los demás vuelos programados.

Noticia en desarrollo...