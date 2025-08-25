Joven de apenas 18 años fue asesinado a golpes tras una discusión de tránsito en Villa El Salvador: familia exige justicia

Joven universitario fue asesinado a golpes tras discusión con un grupo extranjeros | América TV

Un brutal crimen conmocionó a los vecinos de Villa El Salvador y desató la indignación de una familia que exige justicia. Diego Flores Bulnes, un joven estudiante de apenas 18 años, perdió la vida luego de ser atacado por un grupo de sujetos tras una discusión de tránsito el último sábado 23 de agosto.

La víctima, quien cursaba el cuarto ciclo de Contabilidad y ayudaba en el negocio familiar, había pasado la mañana trabajando junto a su hermano. Ambos se dirigían a casa cuando se vieron envueltos en un altercado con los ocupantes de un vehículo. Lo que parecía un incidente menor terminó convertido en un ataque mortal.

Horas después, la noticia de la violenta muerte del estudiante comenzó a circular en el distrito. Amigos, compañeros y familiares describen a Diego como un joven trabajador, responsable y con grandes sueños profesionales. Su repentino fallecimiento ha dejado un profundo vacío y ha encendido la demanda ciudadana de mayor seguridad frente a la creciente violencia en la capital.

Cuatro hombres interceptaron a hermanos por una discusión de tránsito

Según relataron los familiares, alrededor de la 1 de la tarde Diego, quien cursaba el cuarto ciclo de Contabilidad, viajaba junto a su hermano David en el vehículo familiar. Minutos antes habían terminado de instalar una decoración para una fiesta, parte del pequeño negocio que ambos atendían. Al llegar a la intersección de las avenidas Mariano Pastor Sevilla y El Sol, discutieron con los ocupantes de un auto gris.

La tensión no quedó allí. El vehículo los persiguió hasta la avenida Revolución, donde finalmente fueron interceptados. El chofer descendió a increparlos y, casi de inmediato, tres sujetos salieron de un carwash cercano para unirse a la agresión. En total, cuatro hombres de nacionalidad venezolana rodearon a los hermanos.

Diego Flores Bulnes, universitario de 18 años, fue asesinado tras una discusión de tránsito en Villa El Salvador. Foto: Composición Infobae Perú

“Ha sido un ataque repentino, pero como eran matones, se bajaron y empezaron a golpearlo. A mi hijo mayor lo agarraron entre dos para que no pueda defenderse, mientras al otro hijo también lo golpeaban. Los ‘chamos’ que lavan carros ahí también se metieron a pegarles a mis hijos, y como los demás eran venezolanos, entre ellos mismos se unieron para agredirlo”, narró el padre en diálogo con América Noticias.

De acuerdo con el testimonio del tío, tres sujetos retuvieron a David mientras el conductor del auto, identificado con la placa AYL-229, golpeaba repetidamente a Diego en la cabeza. El joven de 18 años fue llevado de urgencia a un centro de salud, donde los médicos confirmaron su muerte a causa de un aneurisma cerebral provocado por los golpes.

Familia exige justicia por muerte de joven de 18 años

La familia de Diego Flores Bulnes exige que los responsables reciban una sanción ejemplar. Entre lágrimas, el padre del joven pidió que el caso no quede impune: “Pido que se haga justicia, que les caiga todo el peso de la ley, que se pudran en la cárcel, porque no es justo que a un joven inocente, trabajador, estudioso, que se dedicaba a estudiar y trabajar, lo hayan matado”, expresó.

“Que se pudran en la cárcel”, expresó entre lágrimas el padre del joven asesinado en Villa El Salvador. Foto: Composición Infobae Perú

Los allegados aseguran que Diego era un muchacho dedicado al estudio y al negocio familiar, sin antecedentes de conflictos ni problemas en su entorno. Por ello, sostienen que la agresión fue un acto de violencia desmedida que truncó de manera injusta su futuro.

Vecinos del sector también se sumaron al reclamo de justicia y manifestaron su preocupación por la inseguridad que se vive en Villa El Salvador. Denunciaron, además, la presencia constante de bandas criminales en la zona y pidieron mayor acción de las autoridades para evitar que otros jóvenes sufran la misma suerte.

Policía detuvo a uno de los agresores de joven estudiante

La Policía Nacional confirmó la detención del ciudadano venezolano David Pacheco Lizarda, alias “Ozuna”, de 21 años, señalado como uno de los responsables del asesinato de Flores Bulnes. Según las investigaciones, el detenido pertenecería a la banda criminal Los Chamos del Diablo, dedicada a delitos como tráfico ilícito de drogas, extorsión y otros actos violentos.

La captura se logró tras un operativo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Villa El Salvador, realizado horas después del crimen. En la intervención también fueron detenidos tres cómplices: Eduard Sánchez Ordoñez (31), Yovanny García Vargas (19) y Richard Varela Castillo (23), todos de nacionalidad venezolana.

Policía Nacional capturó a David Pacheco Lizarda, alias “Ozuna”, acusado de participar en el asesinato de Diego Flores Bulnes. Foto: Ministerio del Interior

Durante el allanamiento a un inmueble donde operaba la organización, la Policía incautó dos armas de fuego, más de 200 municiones de distintos calibres, un kilogramo de marihuana, 200 gramos de clorhidrato de cocaína e insumos químicos usados para la droga sintética tusi. Asimismo, se hallaron notas extorsivas, una motocicleta y el vehículo gris con el que interceptaron a los hermanos.