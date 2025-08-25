Perú

Joven de apenas 18 años fue asesinado a golpes tras una discusión de tránsito en Villa El Salvador: familia exige justicia

La familia del joven estudiante exige que los agresores “se pudran en la cárcel”; por su parte, la Policía confirmó la captura de uno de los implicados en el crimen

Valeria Mendoza Talledo

Por Valeria Mendoza Talledo

Guardar
Joven universitario fue asesinado a golpes tras discusión con un grupo extranjeros | América TV

Un brutal crimen conmocionó a los vecinos de Villa El Salvador y desató la indignación de una familia que exige justicia. Diego Flores Bulnes, un joven estudiante de apenas 18 años, perdió la vida luego de ser atacado por un grupo de sujetos tras una discusión de tránsito el último sábado 23 de agosto.

La víctima, quien cursaba el cuarto ciclo de Contabilidad y ayudaba en el negocio familiar, había pasado la mañana trabajando junto a su hermano. Ambos se dirigían a casa cuando se vieron envueltos en un altercado con los ocupantes de un vehículo. Lo que parecía un incidente menor terminó convertido en un ataque mortal.

Horas después, la noticia de la violenta muerte del estudiante comenzó a circular en el distrito. Amigos, compañeros y familiares describen a Diego como un joven trabajador, responsable y con grandes sueños profesionales. Su repentino fallecimiento ha dejado un profundo vacío y ha encendido la demanda ciudadana de mayor seguridad frente a la creciente violencia en la capital.

Cuatro hombres interceptaron a hermanos por una discusión de tránsito

Según relataron los familiares, alrededor de la 1 de la tarde Diego, quien cursaba el cuarto ciclo de Contabilidad, viajaba junto a su hermano David en el vehículo familiar. Minutos antes habían terminado de instalar una decoración para una fiesta, parte del pequeño negocio que ambos atendían. Al llegar a la intersección de las avenidas Mariano Pastor Sevilla y El Sol, discutieron con los ocupantes de un auto gris.

La tensión no quedó allí. El vehículo los persiguió hasta la avenida Revolución, donde finalmente fueron interceptados. El chofer descendió a increparlos y, casi de inmediato, tres sujetos salieron de un carwash cercano para unirse a la agresión. En total, cuatro hombres de nacionalidad venezolana rodearon a los hermanos.

Diego Flores Bulnes, universitario de
Diego Flores Bulnes, universitario de 18 años, fue asesinado tras una discusión de tránsito en Villa El Salvador. Foto: Composición Infobae Perú

“Ha sido un ataque repentino, pero como eran matones, se bajaron y empezaron a golpearlo. A mi hijo mayor lo agarraron entre dos para que no pueda defenderse, mientras al otro hijo también lo golpeaban. Los ‘chamos’ que lavan carros ahí también se metieron a pegarles a mis hijos, y como los demás eran venezolanos, entre ellos mismos se unieron para agredirlo”, narró el padre en diálogo con América Noticias.

De acuerdo con el testimonio del tío, tres sujetos retuvieron a David mientras el conductor del auto, identificado con la placa AYL-229, golpeaba repetidamente a Diego en la cabeza. El joven de 18 años fue llevado de urgencia a un centro de salud, donde los médicos confirmaron su muerte a causa de un aneurisma cerebral provocado por los golpes.

Familia exige justicia por muerte de joven de 18 años

La familia de Diego Flores Bulnes exige que los responsables reciban una sanción ejemplar. Entre lágrimas, el padre del joven pidió que el caso no quede impune: “Pido que se haga justicia, que les caiga todo el peso de la ley, que se pudran en la cárcel, porque no es justo que a un joven inocente, trabajador, estudioso, que se dedicaba a estudiar y trabajar, lo hayan matado”, expresó.

“Que se pudran en la
“Que se pudran en la cárcel”, expresó entre lágrimas el padre del joven asesinado en Villa El Salvador. Foto: Composición Infobae Perú

Los allegados aseguran que Diego era un muchacho dedicado al estudio y al negocio familiar, sin antecedentes de conflictos ni problemas en su entorno. Por ello, sostienen que la agresión fue un acto de violencia desmedida que truncó de manera injusta su futuro.

Vecinos del sector también se sumaron al reclamo de justicia y manifestaron su preocupación por la inseguridad que se vive en Villa El Salvador. Denunciaron, además, la presencia constante de bandas criminales en la zona y pidieron mayor acción de las autoridades para evitar que otros jóvenes sufran la misma suerte.

Policía detuvo a uno de los agresores de joven estudiante

La Policía Nacional confirmó la detención del ciudadano venezolano David Pacheco Lizarda, alias “Ozuna”, de 21 años, señalado como uno de los responsables del asesinato de Flores Bulnes. Según las investigaciones, el detenido pertenecería a la banda criminal Los Chamos del Diablo, dedicada a delitos como tráfico ilícito de drogas, extorsión y otros actos violentos.

La captura se logró tras un operativo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Villa El Salvador, realizado horas después del crimen. En la intervención también fueron detenidos tres cómplices: Eduard Sánchez Ordoñez (31), Yovanny García Vargas (19) y Richard Varela Castillo (23), todos de nacionalidad venezolana.

Policía Nacional capturó a David
Policía Nacional capturó a David Pacheco Lizarda, alias “Ozuna”, acusado de participar en el asesinato de Diego Flores Bulnes. Foto: Ministerio del Interior

Durante el allanamiento a un inmueble donde operaba la organización, la Policía incautó dos armas de fuego, más de 200 municiones de distintos calibres, un kilogramo de marihuana, 200 gramos de clorhidrato de cocaína e insumos químicos usados para la droga sintética tusi. Asimismo, se hallaron notas extorsivas, una motocicleta y el vehículo gris con el que interceptaron a los hermanos.

Temas Relacionados

CrimenPolicía NacionalVilla El SalvadorViolenciaInseguridadperu-noticias

Últimas Noticias

Extorsionadores balean bus de la empresa Machu Picchu en Chorrillos y hieren a pasajero

Un bus fue interceptado por sujetos en moto, quienes abrieron fuego y provocaron heridas a un pasajero. La investigación apunta a un nuevo caso de extorsión a empresas de transporte

Extorsionadores balean bus de la

Lucha contra la anemia en el Perú: el tratamiento es gratuito y de fácil acceso en los centros de salud, recuerda campaña oficial

El programa llamado “Niños sin anemia, su futuro depende de ti” impulsa la identificación temprana de la enfermedad y el consumo de una alimentación con alto contenido de hierro

Lucha contra la anemia en

Tomar gaseosa todos los días puede causar alguna de estas 10 enfermedades

El 85% de los peruanos no sigue una dieta saludable, en parte debido al consumo excesivo de azúcar y las gaseosas son una de las principales fuentes de azúcar añadida en la alimentación diaria

Tomar gaseosa todos los días

Fuertes vientos en Ica: cerca de 900 turistas no pudieron sobrevolar las Líneas de Nazca por cierre de aeródromos

Corpac paralizó operaciones en Nasca y Pisco por ráfagas de hasta 63 km/h que levantaron grandes nubes de arena y redujeron la visibilidad aérea

Fuertes vientos en Ica: cerca

Si estás en Lima así es cómo debes protegerte de los fuertes vientos al salir de casa

Los fuertes vientos pueden causar problemas respiratorios y alérgicos, irritación ocular y golpes

Si estás en Lima así
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una mujer con un trastorno

Una mujer con un trastorno neurológico volvió a hablar tras 25 años con ayuda de inteligencia artificial

Tras el debate en la Legislatura, cuándo se votará la nueva Constitución de Santa Fe

Se conocieron nuevos audios de Diego Spagnuolo con cuestionamientos a funcionarios clave del Gobierno

Causa “Cupón PBI”: la Justicia de Nueva York falló en favor de la posición argentina

Cuánta fibra se debe consumir para mejorar la salud del corazón

INFOBAE AMÉRICA
Israel degradó sus relaciones diplomáticas

Israel degradó sus relaciones diplomáticas con Brasil tras su negativa a aprobar un nuevo embajador

Francia está al borde de otra crisis política: el primer ministro se someterá a una moción de confianza

Cáritas exigió un alto el fuego inmediato y el fin del apoyo internacional a la ofensiva israelí en Gaza

Vacaciones por tierra y mar: cómo combinar ambos para un emocionante viaje familiar

Alemania reafirmó su respaldo a Ucrania con la visita del vicecanciller Lars Klingbeil a Kiev

TELESHOW
Valentino Rossi, de soñar frente

Valentino Rossi, de soñar frente a un espejo a La Voz Argentina: “Desde sexto grado supe que quería vivir de la música”

Una actriz de “En el barro” se defendió de las acusaciones tras un like contra la China Suárez: “Fue una buena compañera”

L-Gante habló del incendio en su casa: “Encontramos todo negro”

Griselda Siciliani y Luciano Castro le respondieron a Flor Vigna

Andrés Gil habló por primera vez tras los rumores de romance con Gimena Accardi: “Respeten su intimidad”