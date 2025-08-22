Niño ruega por su vida a asaltantes armados dentro de restaurante en VES - Buenos Días Perú

Un asalto armado dentro de un restaurante en Villa El Salvador dejó impresiones profundas entre quienes estuvieron presentes, especialmente un menor de edad que, en un intento por proteger su vida, ofreció a los delincuentes las monedas que tenía en la mano mientras les suplicaba que no lo lastimen. El hecho ocurrió en la avenida Carlos Mariátegui, en el sector Grupo C de este distrito.

La escena: un niño implora piedad durante un asalto

La noche transcurría con normalidad cuando tres sujetos encapuchados y armados irrumpieron en el local. Descendieron de una miniván blanca y sorprendieron a los seis ocupantes del restaurante: cuatro clientes y los dos dueños. Testigos afirman que los delincuentes operaron en pocos minutos, amenazando con sus armas a todos los presentes y despojándolos de objetos personales, dinero y teléfonos móviles.

Entre los comensales se encontraba un pequeño de aproximadamente ocho años que aguardaba su comida en una de las mesas. Al percibir el peligro, el menor extendió las monedas que tenía, fruto del cambio de su pedido, hacia los delincuentes y suplicó: “No me mate, señor”. El ofrecimiento y las súplicas del niño quedaron registradas en imágenes de video, donde se escucha su llanto y su insistencia por entregar el poco dinero que portaba.

El impacto en testigos y la reacción de los responsables del local

Durante la secuencia, la dueña del establecimiento intervino y abrazó al menor, intentando brindarle protección física y emocional ante el episodio que se desarrollaba. La secuencia de gritos y sollozos resonó en el pequeño local incluso después de que los asaltantes escaparon, llevándose las posesiones de los clientes y dejando un ambiente de conmoción.

Vecinos y familiares coincidieron en que el niño no era familiar directo de los propietarios ni de los trabajadores, sino que había acudido solo al restaurante. Su reacción y desgarradora súplica reflejaron la indefensión de los menores frente a la escalada de violencia urbana. Un testigo narró: «No tengo nada, ¿qué te cuesta?», frase que evidenció la desesperación durante esos instantes.

La denuncia fue presentada ante la comisaría de Villa El Salvador. Las imágenes de seguridad fueron entregadas a las autoridades y también han circulado en redes sociales, donde han generado indignación por la presencia de menores en situaciones de alto riesgo.

Inseguridad en aumento en Lima

El caso reportado se suma a una tendencia creciente de asaltos violentos en la capital peruana. Organismos locales y expertos en temas de seguridad vienen reportando un notable incremento en la cantidad de robos y asaltos a mano armada en diferentes puntos de Lima durante los últimos años. Según datos de la Policía Nacional del Perú, los robos incrementaron de manera constante durante el último lustro, elevando la percepción de inseguridad en espacios públicos, comercios y zonas residenciales.

La preocupación ciudadana gira en torno a la posibilidad de quedar atrapados, directa o indirectamente, en hechos de violencia. Los vecinos de Villa El Salvador expresaron temor por la falta de escenarios seguros, ya que «cualquier persona puede resultar afectada, incluso quienes solo buscan comprar comida». Las imágenes del niño suplicando han amplificado el debate social sobre los riesgos que afectan especialmente a menores de edad en eventos de este tipo.

Respuesta de las autoridades y consecuencias sociales

Tras la denuncia, la policía investiga la identidad de los responsables y la procedencia del vehículo utilizado en el atraco. Las autoridades hicieron un llamado a la colaboración ciudadana para identificar a los asaltantes a través de los videos obtenidos. Mientras tanto, asociaciones de apoyo psicológico advierten sobre el impacto emocional y traumas que episodios de este tipo pueden causar en víctimas infantiles.

El suceso ocurrido en Villa El Salvador expone la vulnerabilidad de la niñez ante la inseguridad urbana y urge acciones que prevengan nuevos hechos similares en restaurantes, comercios y otros espacios públicos de Lima.