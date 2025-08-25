Greissy Ortega admite que su madre no la ama: “Sé que no me quiere, pero yo la necesito”

“Yo rompí cadenas”: Greissy Ortega revela cómo superó la ausencia de cariño de su madre. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

El regreso de Greissy Ortega a ‘El valor de la verdad’ ha dejado al público conmovido y estremecido. En esta nueva edición del programa de Beto Ortiz, la colombiana abrió las puertas de su intimidad como nunca antes, revelando una de las heridas más profundas de su vida: la relación con su madre.

Frente a la pregunta “¿Te ama tu madre?”, el silencio inicial lo dijo todo. La respuesta oficial fue un contundente “No”, y el veredicto confirmó que era verdad. Lo que vino después fue un desahogo cargado de dolor y honestidad. Con la voz temblorosa, Greissy Ortega explicó:

“Yo de mi mamá, nunca he recibido un ‘hija, te quiero’. Siempre me decía niña, nunca hija. Ella me dijo que llegué en su peor momento, siempre me culpó de que por mi culpa le dio preeclampsia. Siempre me culpó de eso”.

Greissy Ortega en “El valor de la verdad”: “Mi mamá nunca me dijo ‘te quiero’”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Beto Ortiz intervino con serenidad: “Un bebé no puede ser culpable de nada”. Pero Greissy, entre risas nerviosas y lágrimas contenidas, insistió en que esas frases de rechazo marcaron su vida.

“Siempre me dijo que por mi culpa se iba a morir, que por mi culpa le abrieron el vientre. Son cosas con las que nunca he podido lidiar. Todo el mundo me dice que olvide, que perdone, pero eso ha marcado mi vida. Yo nunca tuve una amiga en mi mamá. Nunca la vi cuidando a mis hijos, enseñándome cómo criarlos. Yo veía a otras madres ayudando, y a mí nunca me pasó”.

El relato se volvió aún más doloroso cuando recordó un episodio en el que estuvo internada por complicaciones de salud. “Cuando tuve el problema con Milena, ella me escribió, pero no para preguntarme cómo estaba. Solo me dijo que dejara en paz a Milena, que la dejara tranquila. Yo estaba en riesgo en la clínica, pero su preocupación siempre fue por mi hermana, nunca por mí”, señaló con amargura.

Greissy Ortega en “El valor de la verdad”: “Mi mamá nunca me dijo ‘te quiero’”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Greissy Ortega afirma que Milena la enfrentaba con su mamá

En ese momento, la conversación giró hacia la raíz del conflicto entre las hermanas. Greissy Ortega admitió que la figura materna fue un factor decisivo en la enemistad con Milena Zárate.

“Siempre sentí que ella la ponía en mi contra. Yo no la juzgo ni la culpo porque al final es mi mamá, pero siempre he tenido la esperanza de que un día me diga: ‘Eres mi hija y pase lo que pase siempre lo serás’. Ese cariño nunca lo tuve. Aunque sé que no me quiere, siento que la necesito”, dijo entre sollozos.

La modelo no dudó en señalar que esa ausencia de amor maternal pudo haberla llevado a aceptar críticas y maltratos de otras personas a lo largo de su vida. “Cuando a uno le repiten tantas veces algo, acaba por creerlo. Si te dicen que eres mala, que no sirves, que no vales nada, al final lo asumes como verdad”, mencionó Greissy.

Greissy Ortega en “El valor de la verdad”: “Mi mamá nunca me dijo ‘te quiero’”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Greissy Ortega revela cómo superó la ausencia de cariño de su madre

La parte más emotiva de la noche llegó cuando habló de cómo esa falta de cariño la llevó a tomar una decisión: ser lo opuesto con sus propios hijos.

“Yo no le pedía dinero ni nada a mi mamá, solo cariño. Y eso es lo que yo les doy a mis hijos. A todos les digo que los amo, que pueden lograrlo. Si mi hija me dice que sacó diecisiete, le digo que está bien, que puede mejorar. Si mi hijo pierde en un juego, le digo que no pasa nada, que la próxima vez puede ganar. Yo siento que estoy siendo buena madre para ellos. Soy imperfecta, pero para ellos soy perfecta”, contó, con los ojos brillosos de orgullo.

Greissy Ortega en “El valor de la verdad”: “Mi mamá nunca me dijo ‘te quiero’”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

“Cuando me dijeron que podíamos morir, yo o mi hijo, le pedí al doctor que salvara a mi hijo. Le dije: ‘Mi hijo tiene a su papá. Yo no tengo familia, nadie va a llorar por mí. Dele la vida a mi hijo’. Y aquí estamos, él está vivo y yo también, pero fue una decisión que tomé sin dudarlo”, confesó con valentía.

Esa experiencia la llevó a reflexionar sobre su rol como madre, y en lugar de repetir patrones, se convirtió en un ejemplo de resiliencia. “A las malas aprendí, pero aprendí. Rompí cadenas. Lo que no tuve yo, lo broté sola. Quise ser lo contrario de lo que fue conmigo, mi mamá”, afirmó, dejando claro que, pese al dolor, transformó su historia en fuerza para criar a sus hijos con amor.

Greissy Ortega en “El valor de la verdad”: “Mi mamá nunca me dijo ‘te quiero’”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV