El sábado 30 de agosto es feriado: ¿Cuántos días festivos nacionales quedan durante el 2025?

La fecha por Santa Rosa de Lima se encuentra entre los más esperados por coincidir con un fin de semana. No obstante, antes de culminar el año aún restan varias fechas importantes en el calendario

Santa Rosa de Lima.
Santa Rosa de Lima.

El sábado 30 de agosto está declarado como feriado nacional por el Día de Santa Rosa de Lima, la primera santa de América y patrona del Perú. En esta fecha, todos los trabajadores del régimen privado tienen derecho a descanso con goce de haber, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Legislativo 713, que regula los descansos remunerados.

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), quienes trabajen durante este día feriado tienen derecho a percibir el triple de su remuneración diaria, siempre que no reciban descanso sustitutorio en otro momento. Este pago se desglosa de la siguiente manera:

  • Un pago por concepto del feriado.
  • Un pago por la jornada efectivamente laborada.
  • Una sobretasa del 100 % de la remuneración diaria.

Por ejemplo, si un trabajador percibe 80 soles diarios y labora el 30 de agosto sin descanso compensatorio, deberá recibir 240 soles en total por esa jornada. En caso de que el empleador otorgue un día de descanso sustitutorio, solo corresponderá el pago ordinario del feriado.

El próximo feriado en Perú
El próximo feriado en Perú es el de Santa Rosa de Lima.

El incumplimiento de esta disposición se considera una infracción muy grave y puede acarrear multas que superan los 240 mil soles, dependiendo del tamaño de la empresa y el número de trabajadores afectados. La Sunafil recordó que cualquier empleado puede presentar denuncias ante su plataforma virtual o de forma presencial en sus oficinas a nivel nacional.

Próximos feriados nacionales en el calendario 2025

El feriado por Santa Rosa de Lima se encuentra entre los más esperados por coincidir con un fin de semana. No obstante, antes de culminar el año aún restan varias fechas importantes en el calendario nacional:

  • 8 de octubre: Combate de Angamos.
  • 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
  • 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Estas fechas son aplicables tanto para el sector público como para el privado. Además, en algunos casos, el Gobierno podría disponer días no laborables adicionales para los trabajadores del Estado, con el fin de promover el turismo interno.

Así emitió opinión la Cámara
Así emitió opinión la Cámara de Comercio de Lima sobre el proyecto de ley para eliminar seis feriados del calendario nacional.

Santa Rosa de Lima

El 30 de agosto tiene un profundo significado religioso y cultural. Ese día se conmemora a Santa Rosa de Lima, cuyo nombre de nacimiento fue Isabel Flores de Oliva. Nació en Lima el 30 de abril de 1586 y falleció a los 31 años, el 23 de agosto de 1617.

Desde temprana edad decidió consagrar su vida a Dios y a la atención de enfermos y niños, motivo por el cual ingresó a la orden de los dominicos. Su vida se caracterizó por la austeridad, la oración constante y el cuidado de quienes más lo necesitaban.

En 1668, el papa Clemente IX la beatificó, y un año después fue proclamada patrona de Lima y del Perú. Posteriormente, en 1670, el papa Clemente X la declaró patrona principal de América, Filipinas y las Indias Orientales. Finalmente, el 12 de abril de 1671, fue canonizada oficialmente, fijándose su festividad el 30 de agosto.

Aunque el Concilio Vaticano II trasladó la fecha litúrgica de Santa Rosa al 23 de agosto, en el Perú y otros países se mantiene la conmemoración el 30 de agosto como feriado nacional.

Retrato de Santa Rosa de
Retrato de Santa Rosa de Lima hecho por el pintor Pedro José Díaz. (Foto: Museo Convento San Francisco de Lima)

Por sus virtudes religiosas, instituciones como la Policía Nacional del Perú la adoptaron como Patrona y Protectora, celebrando cada 30 de agosto el Día de la Virtud Policial. Ese día, además de las ceremonias litúrgicas, se realizan actos oficiales y peregrinaciones, siendo tradicional que fieles de todo el país acudan a su santuario ubicado en el Centro de Lima.

Impacto en la economía

El feriado por Santa Rosa de Lima no solo tiene un trasfondo religioso y cultural, también impacta en el ámbito económico y social. Para los trabajadores, representa la oportunidad de disfrutar de un día de descanso remunerado o de obtener ingresos adicionales en caso de laborar.

Por su parte, para los sectores vinculados al turismo, la gastronomía y el comercio, la fecha significa un incremento en la actividad económica, especialmente en Lima y regiones con alta devoción a la santa peruana.

