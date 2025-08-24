Perú

Perú busca modernizar su sector militar: proyecto de ley prioriza innovación, empleo y formación técnica

Nuevos planes del Ministerio de Defensa incluyen incentivos para empresas locales, profesionalización del capital humano y la creación de una base industrial enfocada en la defensa y la seguridad

Yenny Melo

Por Yenny Melo

Guardar
La futura ley podría modificar
La futura ley podría modificar de fondo la relación del Perú con la producción y el abastecimiento de tecnología militar propia.

Por años, la limitada capacidad de producción nacional en el ámbito militar ha significado una brecha en la autonomía estratégica del Perú. Esta situación ha llevado a que las dependencias estatales dependan de proveedores extranjeros para satisfacer necesidades clave de defensa y seguridad. Frente a este escenario, el Ministerio de Defensa (Mindef) ha colocado el fortalecimiento de la industria para la defensa como una de sus prioridades en la agenda nacional.

En el Primer Curso de Capacitación Militar dirigido a profesionales y figuras relacionadas con el Ejército del Perú, realizado en la Escuela Militar de Chorrillos, autoridades del sector detallaron las iniciativas orientadas a dinamizar la infraestructura industrial enfocada en la defensa. El eje del encuentro fue la presentación de un proyecto de ley que busca establecer un marco normativo para impulsar la industria de defensa peruana.

El viceministro de Recursos para Defensa, Adolfo Herrera Orlandini, y el director general de Recursos Materiales, general de brigada Paul Vera Delzo, coincidieron en que este proyecto tiene como fin garantizar la autonomía estratégica, aportar al crecimiento económico y mejorar la seguridad nacional. La iniciativa, que se prevé remitir al Congreso de la República próximamente, es una de las principales apuestas del sector para responder a los retos actuales.

El viceministro Adolfo Herrera y
El viceministro Adolfo Herrera y el general Paul Vera destacaron que la iniciativa promueve autonomía estratégica, innovación y capacitación en la industria de defensa. - Crédito: Mindef

Pilares y objetivos de la propuesta legislativa

La propuesta legislativa, denominada ‘Ley que Promociona la Industria para la Defensa’, busca articular la promoción, el desarrollo y el fortalecimiento del sector como elemento estratégico tanto para la economía como para la defensa del país. Según el viceministro Herrera, la ley establecerá principios y directrices para consolidar un ecosistema industrial que fomente el desarrollo local, potencie la resiliencia tecnológica y amplíe las capacidades productivas dentro del territorio peruano.

Por su parte, el general Vera Delzo explicó que el documento abarca cuatro pilares:

  • el fortalecimiento de la capacidad industrial,
  • la promoción de la ciencia, tecnología e innovación,
  • la capacitación técnica y profesional especializada,
  • y la creación de incentivos tributarios para estimular la inversión privada.

La propuesta apunta a construir una base industrial sólida que permita elevar la participación de empresas nacionales en la cadena de suministros, de modo que se puedan satisfacer las necesidades logísticas y de equipamiento de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y otras entidades estatales.

El proyecto legislativo contempla incentivos
El proyecto legislativo contempla incentivos tributarios, desarrollo tecnológico y formación especializada para dinamizar el sector.

Impactos esperados y reacciones del público

Entre los objetivos del proyecto de ley también destaca la generación de empleo de calidad y el desarrollo del capital humano a través de procesos de profesionalización y especialización. Además, la normativa contempla la creación de programas educativos técnicos y superiores, el impulso de la investigación científica y la participación directa del sector privado, apoyada por incentivos claros que buscan atraer inversión.

Durante el evento, los asistentes —integrados por personal militar, profesionales y representantes de diversos sectores— plantearon preguntas y comentarios respecto a la integración de empresas nacionales, los mecanismos de innovación y el impacto en el empleo formal. Estas intervenciones evidenciaron el interés y consenso sobre la urgencia de contar con una base industrial moderna, eficiente e independiente, capaz de responder al creciente desafío que plantea el sostenimiento del sector defensa.

Autoridades subrayan que la industria
Autoridades subrayan que la industria de defensa también puede ser un motor de empleo formal y desarrollo profesional en el país. - Crédito: Mindef

Proyección y expectativas frente al debate congresal

Para el Ministerio de Defensa, impulsar la industria para la defensa representa una respuesta a los retos de la seguridad nacional, al mismo tiempo que se perfila como un motor para el desarrollo productivo y el bienestar social. Un sector fortalecido traería como resultado más empleo formal, mayor acceso a educación técnica especializada y un aumento en la investigación y la innovación tecnológica, siempre con la meta de reducir la dependencia internacional.

El recorrido legislativo que le espera al proyecto será observado tanto por las autoridades como por la sociedad civil. Lo que finalmente decida el Congreso determinará si el país puede avanzar hacia una industria para la defensa robusta y moderna, capaz de satisfacer las demandas presentes y futuras, tal como lo plantea el Ministerio de Defensa.

Temas Relacionados

industria de defensaMinisterio de DefensaMindefley de defensa Perúperu-politica

Últimas Noticias

Aeropuerto Jorge Chávez reporta fallas en el sistema de información y habilita canales alternos para consultas de pasajeros

El aeropuerto limeño informó sobre inconvenientes en la visualización de vuelos y pidió a los pasajeros recurrir al personal de chaleco amarillo para consultas

Aeropuerto Jorge Chávez reporta fallas

¿Por qué los feriados en Perú generan pérdidas económicas? Tenemos 16 de estos días al año

Según cálculos de la SNI, entre los años 2022 y 2025 la incorporación de cuatro feriados adicionales al calendario nacional ha ocasionado pérdidas económicas para el país que se estiman en S/ 6 mil millones

¿Por qué los feriados en

Eddie Fleischman arremetió contra Jorge Fossati por quejarse previo al Universitario vs Alianza Lima: “Eterna víctima”

El periodista deportivo afirmó que el técnico uruguayo está poniendo excusas en caso pierda ante los ‘blanquiazules’ por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Eddie Fleischman arremetió contra Jorge

A qué hora juega Emelec vs Independiente del Valle: con Christian Cueva, partido por la LigaPro de Ecuador

Con ‘Aladino’ de titular, el ‘bombillo’ enfrentará a los ‘rayados’ en su condición de local con la misión de asegurar el triunfo que le permita meterse en el hexagonal final del torneo norteño. Conoce los horarios para vibrante cotejo

A qué hora juega Emelec

Niña de 3 años quedó en estado crítico tras caer de un puente en Huancayo: médicos lograron estabilizarla con cirugía de emergencia

La familia permanece a la espera de su evolución, mientras Huancayo sigue con atención el caso que evidenció la capacidad de respuesta del Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”

Niña de 3 años quedó
ÚLTIMAS NOTICIAS
Chaco: dos hombres discutieron por

Chaco: dos hombres discutieron por un cigarrillo y uno mató al otro de una puñalada

Vivir como nómade digital: cuáles son las 5 ciudades más atractivas

Un auto chocó con un camión en Pehuajó: murieron un padre y sus dos hijos

Un docente universitario se descompensó y murió durante una asamblea gremial en La Plata

El gobierno bonaerense realizó el simulacro final de las elecciones provinciales: resultados estarán a partir de las 21 horas

INFOBAE AMÉRICA
Miles de personas volvieron a

Miles de personas volvieron a marchar en Israel para exigir un acuerdo que libere a los rehenes y concluya la guerra en Gaza

Benny Gantz reclamó un gobierno de unidad en Israel para liberar a los rehenes y resolver la guerra con los terroristas de Hamas

COVID-19 y gripe: expertos y el ministerio de Salud analizan una nueva estrategia de vacunación para los sectores de riesgo

Kathryn Bigelow elige un thriller político sobre amenaza nuclear para su esperado regreso a la dirección

Protestas en varias ciudades del Reino Unido por el alojamiento de solicitantes de asilo en hoteles

TELESHOW
La respuesta de Rocío Marengo

La respuesta de Rocío Marengo luego de que Eduardo Fort le negara un antojo en medio de su embarazo: “Cuando el papá se pone exigente”

La profunda reflexión de Cande Tinelli ante el problema de salud que enfrenta su mascota

La reconciliación de Alex y Charlotte Caniggia: “Hermanos unidos para siempre”

Furor por los castings de las actrices que no quedaron en la serie “En el barro”: “A veces la cosa va bien, y otras no tanto”

La China Ansa mostró cómo vive sus últimas vacaciones antes de ser mamá por segunda vez: “Un momento a solas con Rafael”