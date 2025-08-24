Perú busca modernizar su sector militar: proyecto de ley prioriza innovación, empleo y formación técnica

La futura ley podría modificar de fondo la relación del Perú con la producción y el abastecimiento de tecnología militar propia.

Por años, la limitada capacidad de producción nacional en el ámbito militar ha significado una brecha en la autonomía estratégica del Perú. Esta situación ha llevado a que las dependencias estatales dependan de proveedores extranjeros para satisfacer necesidades clave de defensa y seguridad. Frente a este escenario, el Ministerio de Defensa (Mindef) ha colocado el fortalecimiento de la industria para la defensa como una de sus prioridades en la agenda nacional.

En el Primer Curso de Capacitación Militar dirigido a profesionales y figuras relacionadas con el Ejército del Perú, realizado en la Escuela Militar de Chorrillos, autoridades del sector detallaron las iniciativas orientadas a dinamizar la infraestructura industrial enfocada en la defensa. El eje del encuentro fue la presentación de un proyecto de ley que busca establecer un marco normativo para impulsar la industria de defensa peruana.

El viceministro de Recursos para Defensa, Adolfo Herrera Orlandini, y el director general de Recursos Materiales, general de brigada Paul Vera Delzo, coincidieron en que este proyecto tiene como fin garantizar la autonomía estratégica, aportar al crecimiento económico y mejorar la seguridad nacional. La iniciativa, que se prevé remitir al Congreso de la República próximamente, es una de las principales apuestas del sector para responder a los retos actuales.

El viceministro Adolfo Herrera y el general Paul Vera destacaron que la iniciativa promueve autonomía estratégica, innovación y capacitación en la industria de defensa. - Crédito: Mindef

Pilares y objetivos de la propuesta legislativa

La propuesta legislativa, denominada ‘Ley que Promociona la Industria para la Defensa’, busca articular la promoción, el desarrollo y el fortalecimiento del sector como elemento estratégico tanto para la economía como para la defensa del país. Según el viceministro Herrera, la ley establecerá principios y directrices para consolidar un ecosistema industrial que fomente el desarrollo local, potencie la resiliencia tecnológica y amplíe las capacidades productivas dentro del territorio peruano.

Por su parte, el general Vera Delzo explicó que el documento abarca cuatro pilares:

el fortalecimiento de la capacidad industrial,

la promoción de la ciencia, tecnología e innovación,

la capacitación técnica y profesional especializada,

y la creación de incentivos tributarios para estimular la inversión privada.

La propuesta apunta a construir una base industrial sólida que permita elevar la participación de empresas nacionales en la cadena de suministros, de modo que se puedan satisfacer las necesidades logísticas y de equipamiento de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y otras entidades estatales.

El proyecto legislativo contempla incentivos tributarios, desarrollo tecnológico y formación especializada para dinamizar el sector.

Impactos esperados y reacciones del público

Entre los objetivos del proyecto de ley también destaca la generación de empleo de calidad y el desarrollo del capital humano a través de procesos de profesionalización y especialización. Además, la normativa contempla la creación de programas educativos técnicos y superiores, el impulso de la investigación científica y la participación directa del sector privado, apoyada por incentivos claros que buscan atraer inversión.

Durante el evento, los asistentes —integrados por personal militar, profesionales y representantes de diversos sectores— plantearon preguntas y comentarios respecto a la integración de empresas nacionales, los mecanismos de innovación y el impacto en el empleo formal. Estas intervenciones evidenciaron el interés y consenso sobre la urgencia de contar con una base industrial moderna, eficiente e independiente, capaz de responder al creciente desafío que plantea el sostenimiento del sector defensa.

Autoridades subrayan que la industria de defensa también puede ser un motor de empleo formal y desarrollo profesional en el país. - Crédito: Mindef

Proyección y expectativas frente al debate congresal

Para el Ministerio de Defensa, impulsar la industria para la defensa representa una respuesta a los retos de la seguridad nacional, al mismo tiempo que se perfila como un motor para el desarrollo productivo y el bienestar social. Un sector fortalecido traería como resultado más empleo formal, mayor acceso a educación técnica especializada y un aumento en la investigación y la innovación tecnológica, siempre con la meta de reducir la dependencia internacional.

El recorrido legislativo que le espera al proyecto será observado tanto por las autoridades como por la sociedad civil. Lo que finalmente decida el Congreso determinará si el país puede avanzar hacia una industria para la defensa robusta y moderna, capaz de satisfacer las demandas presentes y futuras, tal como lo plantea el Ministerio de Defensa.