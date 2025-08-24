Marisol se quiebra y envía mensaje a Leslie Shaw: “Habla desde la ignorancia y desconoce mercado de la cumbia”

Marisol se quiebra y envía mensaje a Leslie Shaw: “Habla desde la ignorancia y desconoce de cumbia”. TikTok.

La polémica entre Marisol y Leslie Shaw alcanzó un nuevo nivel tras las fuertes declaraciones que ambas artistas han intercambiado en los últimos días. La popular ‘Faraona de la Cumbia’ no pudo evitar quebrarse al hablar del tema durante su visita al programa de Ernesto Pimentel, ‘La Chola Chabuca’, la noche del sábado 23 de agosto, donde dejó en claro que respeta a Shaw, pero cuestionó su desconocimiento sobre el género de la cumbia.

Marisol: “No le guardo rencor a Leslie Shaw”

Durante su aparición televisiva, Marisol aclaró que, pese a los duros señalamientos de la intérprete de “Faldita”, ella no guarda rencor y mantiene su respeto hacia la también modelo. Con la voz entrecortada, la artista norteña aseguró que siempre ha valorado el trabajo de Shaw y le deseó éxito en su carrera.

“Yo no le guardo rencor. A pesar de todo, yo la respeto porque es una chica muy inteligente, es una chica trabajadora y yo respeto mucho su trabajo y la respeto mucho a ella y deseo lo mejor. Deseo que le vaya superbien, que le siga yendo bien, que siga grabando. Todos nosotros debemos darnos la mano, apoyarnos siempre y no estar en estas cosas. Pero bueno, las cosas llegaron a un momento en que todas las personas tienen su límite. Uno aguanta, espera, espera y llega un momento en que explota. Yo sí exploté y tuve que decir todo lo que dije”, expresó la cantante visiblemente afectada.

Marisol se quiebra y envía mensaje a Leslie Shaw. América Tv

Marisol asegura que Leslie Shaw desconoce el mercado de la cumbia

En su paso por el set de ‘La Chola Chabuca’, la ‘Faraona de la Cumbia’ profundizó en su crítica hacia la exponente urbana, a quien acusó de desconocer cómo funciona el mundo de la cumbia.

“Ella, tal vez por ignorancia, habla como habla... Ella no conoce la cumbia, no conoce el mercado de la cumbia y ella cree que tal vez como está actuando es como se hacen las cosas y no es así. Los que hacemos cumbia, nuestro trabajo es muy diferente”, señaló Marisol.

Estas palabras dejaron en evidencia el malestar de la artista frente a las opiniones de Shaw, a quien considera una figura ajena a la tradición y dinámica del género que ella representa desde hace más de dos décadas.

¿Qué le dijo Marisol a Leslie Shaw?

Ante estas acusaciones, Marisol reaccionó con dureza desde sus redes sociales. En una historia de Instagram, la líder de “La Magia del Norte” escribió un extenso mensaje dirigido a Leslie Shaw, en el que dejó clara su postura y adelantó que tomará acciones legales.

“Espero que lo que afirmas lo demuestres y ojalá te alcance para pagar. Como no me puedes responder como artista porque no estás ni estarás jamás a mi nivel profesional, lo único que te queda es hablar suposiciones. Hagas lo que hagas, digas lo que digas, nunca lograrás destruir mi carrera. Recuerda que hay una justicia divina y siempre llega”, expresó la intérprete de “La Escobita”.

Marisol responde con todo a Leslie Shaw por relacionarla con Christian Cueva. IG

Leslie Shaw llama “traicionera” a Marisol

El conflicto entre ambas artistas comenzó tras una entrevista radial de Leslie Shaw en la que calificó a Marisol de “traicionera”. Según su versión, la intérprete de cumbia habría invitado a Pamela López, esposa de Christian Cueva, a participar en el videoclip “Dile que no”, mientras que al mismo tiempo supuestamente coqueteaba con el futbolista.

Leslie Shaw arremete y responde a Marisol con todo: "¿Quién es ella?". Video: Tiktok @riclatorrez / Amor y Fuego

“Me parece una traición. Así como ella invita a Pamela López a hacer un videoclip y le está coqueteando al marido, me parece lo mismo. O sea, me parece una traición tremenda”, declaró Shaw en Radio Panamericana, generando revuelo inmediato en el mundo del espectáculo.

Las palabras de la cantante urbana sorprendieron a la audiencia y rápidamente se difundieron en los medios de entretenimiento, encendiendo un enfrentamiento mediático que ya venía gestándose por anteriores declaraciones cruzadas.

Leslie Shaw explotó contra Marisol durante un programa en vivo, afirmando que traicionó a Pamela López al invitarla a grabar mientras presuntamente insinuaba interés por su esposo, Christian Cueva. (Ric La Torre)