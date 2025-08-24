La plata podría multiplicar su valor hasta 160% al 2030 y empujar un ciclo histórico para la bolsa peruana

Perú se posiciona como líder en la revalorización de la plata ante la transición energética, de acuerdo con Washington Capital

Las previsiones sobre el mercado de metales apuntan a una transformación profunda en el valor de la plata en el escenario internacional: de acuerdo con proyecciones iniciales, este metal podría alcanzar los 100 dólares la onza en tan solo cinco años, lo que representaría un recorrido alcista de hasta 160% desde los precios actuales. Este potencial de crecimiento supera incluso al del oro y el cobre, renovando la atención global sobre la minería peruana.

Washington López Aguilar, director de Washington Capital y analista de inversiones, sostiene que este contexto favorece a la Bolsa de Valores de Lima (BVL) y abre una ventana de oportunidades para el país. En entrevista con Infobae Perú, el especialista subraya que Perú “tiene el terreno libre para seguir subiendo hasta 2030”, con volúmenes y precios que pueden posicionarla entre las plazas bursátiles más rentables de América Latina.

El auge de la plata redefine el papel de Perú en la transición energética global

El fuerte crecimiento esperado de la plata está sustentado en factores estructurales globales. Entre los principales motores se cuenta su uso crítico en industrias tecnológicas, incluyendo la electromovilidad, la energía solar y los dispositivos electrónicos, mercados donde la demanda avanza más rápido que la oferta minera actual.

De hecho, explica, el déficit acumulado por cuarto año consecutivo, impulsado por el cierre de importantes minas en México y limitaciones recientes en la oferta global, refuerza la inercia alcista, mientras países y empresas buscan asegurar insumos estratégicos para la transición energética mundial. ¿Una chance sin precedentes?

“La plata es hoy el metal más subvaluado respecto al cobre y el oro. Si bien el oro ha liderado el rally de precios, la plata debería superar pronto sus máximos históricos y, de concretarse la previsión de cien dólares la onza para 2030, estaría acumulando una subida de 160% desde los niveles actuales”, señala el ejecutivo.

El déficit de plata se agrava por cuarto año consecutivo debido a la caída de la producción en México.

Buenaventura y Southern Copper, en la mira por repunte de sus acciones

Para López Aguilar, las mineras peruanas son las protagonistas de este impulso. Destaca el caso de Buenaventura, cuya cotización actual alcanza valores no vistos desde 2018. “Si supera los 18 dólares, puede avanzar rápidamente hacia los 24 y hasta la zona de 30 dólares. Todo dependerá del desempeño del oro, que esperamos llegue a niveles de hasta 5.000 dólares la onza para 2030, y de los resultados de producción que estamos estimando”, señala.

En esa línea, el financista también apunta la solidez de Southern Copper, que, habiendo corregido de 124 a 93 dólares recientemente, tiene potencial para recuperar e incluso superar sus máximos históricos: “Proyecto que debería ir a la zona de 150 dólares. La fortaleza del grupo mexicano detrás de Southern y su liderazgo en cobre y plata les otorga un soporte adicional”, confiere.

Washington Lopez, director de Washington Capital. La baja de tasas en EEUU y Perú impulsa la inversión en acciones y bonos mineros.

“La demanda de plata creció casi 1,2 millones de onzas, mientras la oferta solo aumentó un 1%. El cierre de grandes minas, particularmente en México, ha llegado en un momento de auge tecnológico y transición energética. La plata se convierte en un instrumento esencial para esta nueva era y Perú está bien posicionado para capitalizar ese escenario”, detalla López.

En esta línea, López remarca que Latinoamérica retoma el protagonismo visto en 2012, gracias al repunte de los metales y la atracción de inversiones. “Ya están presentes las mineras globales más relevantes con joint ventures en Perú, como Peñoles, Barrick Gold y Newmont. Un entorno político estable reforzaría esta integración y permitiría expandir aún más el ciclo alcista”, sostiene.

Bolsa de Lima podría ser la más rentable de Latinoamérica, según Washington Capital

Respecto al desempeño de la bolsa peruana en contextos de volatilidad política y ciclos electorales, López Aguilar recuerda que la sensibilidad del mercado local puede provocar rebalanceos y caídas puntuales como respuesta a la incertidumbre. Pero eso no tendría por qué desalentar al inversionista.

Explica que, durante procesos electorales pasados, la caída fue significativa, “pero fueron reacciones especulativas”. Tras el pánico inicial, muchas acciones, como Credicorp, recuperaron su valor y hoy se encuentran en máximos. Así, las correcciones ofrecen oportunidades de compra a largo plazo para jugadores atentos.

La Bolsa de Valores de Lima podría ubicarse entre las más rentables de Latinoamérica.

“Creo que Perú va a continuar este rally que empezó en 2022 y actualmente cotiza en 51 dólares el EPU. Espero que alcance los 62 dólares en el corto plazo, lo que equivaldría a una subida del 30%, y que hacia 2030 podría llegar hasta 80 dólares, representando un rendimiento del 60% respecto del nivel actual. La Bolsa de Lima podría ubicarse entre las más rentables de Latinoamérica en ese periodo”, afirma.

El iShares MSCI All Peru Capped (EPU) es un Exchange Traded Fund (ETF) que cotiza en Nueva York y busca reflejar el rendimiento del mercado de acciones peruano, medido por el índice MSCI All Peru Capped. Es un fondo de inversión que invierte en una muestra representativa de las acciones peruanas más grandes y de mediana capitalización.

¿Volatilidad política frena el atractivo de Perú?

Finalmente, el especialista advierte que, aunque la diversificación global y los conflictos generan volatilidad, los metales ofrecen una alternativa de refugio y fortalecen la economía minera regional, en especial para Perú y Chile. Sin embargo, anticipa que escenarios extremos, como una recesión global severa o un conflicto bélico a gran escala, sí tendrían un fuerte impacto negativo.

“La baja de tasas en EEUU y también del Banco Central de Perú está generando liquidez e impulsando la inversión en acciones y bonos. Hay una correlación directa entre las bolsas estadounidense y peruana, y la mayor liquidez anima a los inversionistas a asumir riesgo en el mercado de capitales local”, concluye. ¿Se viene un nuevo ciclo auspicioso para la plaza peruana?