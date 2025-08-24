Disturbios y violencia en varios distritos de Lima previo al clásico Universitario vs Alianza Lima: “Mátalo, mátalo”

En redes sociales se viene reportando actos vandálicos en distintas partes de la capital, previo al clásico Universitario-Alianza.

Las horas previas al esperado clásico del fútbol peruano, Universitario de Deportes vs. Alianza Lima, se ven empañadas por disturbios en distintos distritos de la capital. Según reportes de redes sociales, grupos de delincuentes disfrazados de hinchas vienen protagonizando actos violentos que alteraron la tranquilidad en Surquillo, Santa Anita y Ate, y otros sectores, generando preocupación entre vecinos y comerciantes.

Según testigos, se reportaron agresiones entre facciones rivales, daños a la propiedad privada y bloqueos momentáneos de vías. En Surquillo, varios locales comerciales cerraron de manera preventiva tras la llegada de grupos con camisetas de ambos equipos. En Santa Anita, los enfrentamientos se trasladaron hasta avenidas principales, mientras que en Ate, la tensión se concentró en las calles aledañas al coloso de la U.

Los enfrentamientos escalaron a niveles alarmantes, con el uso de piedras, palos, machetes, bombardas e incluso armas de fuego, según reportaron vecinos y testigos.

Pese a la masiva presencia policial, la violencia protagonizada por facciones radicales ha sembrado preocupación en los distritos afectados. Vecinos reportaron que en algunas zonas se escucharon detonaciones y disparos al aire, mientras que varios transeúntes quedaron atrapados en medio de los enfrentamientos.

NOTICIA EN DESARROLLO...