Perú

Disturbios y violencia en varios distritos de Lima previo al clásico Universitario vs Alianza Lima: “Mátalo, mátalo”

Una vez más, el salvajismo de varios grupos delincuenciales, disfrazados de hinchas, estremece la tranquilidad de la capital

David Solar Silva

Por David Solar Silva

Guardar
En redes sociales se viene reportando actos vandálicos en distintas partes de la capital, previo al clásico Universitario-Alianza.

Las horas previas al esperado clásico del fútbol peruano, Universitario de Deportes vs. Alianza Lima, se ven empañadas por disturbios en distintos distritos de la capital. Según reportes de redes sociales, grupos de delincuentes disfrazados de hinchas vienen protagonizando actos violentos que alteraron la tranquilidad en Surquillo, Santa Anita y Ate, y otros sectores, generando preocupación entre vecinos y comerciantes.

Según testigos, se reportaron agresiones entre facciones rivales, daños a la propiedad privada y bloqueos momentáneos de vías. En Surquillo, varios locales comerciales cerraron de manera preventiva tras la llegada de grupos con camisetas de ambos equipos. En Santa Anita, los enfrentamientos se trasladaron hasta avenidas principales, mientras que en Ate, la tensión se concentró en las calles aledañas al coloso de la U.

Los enfrentamientos escalaron a niveles alarmantes, con el uso de piedras, palos, machetes, bombardas e incluso armas de fuego, según reportaron vecinos y testigos.

Pese a la masiva presencia policial, la violencia protagonizada por facciones radicales ha sembrado preocupación en los distritos afectados. Vecinos reportaron que en algunas zonas se escucharon detonaciones y disparos al aire, mientras que varios transeúntes quedaron atrapados en medio de los enfrentamientos.

NOTICIA EN DESARROLLO...

Temas Relacionados

Estadio MonumentalUniversitarioAlianza LimaAtePNPBarras bravasperu-noticiasClásico de fútbol

Últimas Noticias

Rafael López Aliaga emula a Alberto Andrade y anuncia que colocará cañón que apunte a Palacio

El alcalde de Lima consideró retomar el gesto implementado en los años noventa a modo de protesta contra el gobierno de Dina Boluarte como “símbolo del pésimo trato y descuido absoluto” hacia la capital metropolitana

Rafael López Aliaga emula a

Dónde ver Universitario vs Alianza Lima HOY: canal TV online del clásico por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El elenco ‘merengue’ buscará hacer respetar la localía ante el conjunto ‘blanquiazul’ en el estadio Monumental. Conoce cómo seguir la contienda

Dónde ver Universitario vs Alianza

Alineaciones de Universitario vs Alianza Lima HOY: titulares confirmados para clásico por Torneo Clausura de Liga 1 2025

Néstor Gorosito repetirá el once que salió ante U. Católica en Ecuador por Copa Sudamericana 2025. Mientras que Jorge Fossati presentará algunas novedades respecto al equipo que venía jugando en el torneo local

Alineaciones de Universitario vs Alianza

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

‘Cremas’ y ‘blanquiazules’ necesitan una victoria para seguir en la parte de arriba de la tabla de posiciones del campeonato peruano. Sigue todas las incidencias del duelo en el estadio Monumental

Universitario vs Alianza Lima EN

El público del US Open despidió a Ignacio Buse con una merecida ovación tras su debut en el cuadro principal de un Grand Slam

El peruano cayó en su estreno en estas instancias a manos del local Ben Shelton y los aplausos cayeron de las gradas del Arthur Ashe en su salida de la pista

El público del US Open
ÚLTIMAS NOTICIAS
Hay video, pero no denuncia:

Hay video, pero no denuncia: los atropelló tras una discusión frente a un after clandestino en Córdoba

Cómo las proteínas ayudan a ganar masa muscular y las mejores formas de incorporarlas en la alimentación

Axel Kicillof habló de las presuntas coimas en ANDIS: “Esto requiere celeridad por parte de la Justicia porque es de enorme gravedad”

Alerta en Bariloche: voladuras de techos, cortes de luz y complicaciones en caminos por fuertes ráfagas

Un médico venezolano fue acusado por abandono de persona y estafa tras la muerte de una mujer por mala praxis

INFOBAE AMÉRICA
Francia llamó a consultas al

Francia llamó a consultas al embajador de EEUU tras denunciar falta de acciones del Gobierno contra el antisemitismo

Friedrich Merz afirmó que Alemania debe buscar nuevos socios comerciales en Sudamérica, Asia y África

Bogotá, sede de la Bienal Internacional Arte y Ciudad

Israel destruyó el palacio presidencial de los rebeldes hutíes en Yemen

El lado desconocido de Borges: amores, desengaños y pasiones secretas

TELESHOW
El look especial de la

El look especial de la China Suárez para visitar una mezquita en Estambul y la reacción de Mauro Icardi

Luck Ra en La Peña del Morfi: la intimidad de La Voz..., mini recital de hits y un sorpresivo cover de La Vela Puerca

La emoción de Juana Viale al llegar a la meta de su primera media maratón: “Lo que lloré cuando llegué”

Benjamín Alfonso de En el barro habló de sus escenas de violencia con Valentina Zenere: “No sé si puedo hacer esto”

El conmovedor homenaje de Georgina Barbarossa a su marido en el día que hubiera cumplido años: “Te amamos siempre”