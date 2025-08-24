Aeropuerto Jorge Chávez reporta fallas en el sistema de información y habilita canales alternos para consultas de pasajeros

En el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el principal terminal aéreo del país, una falla tecnológica alteró la rutina de miles de pasajeros este sábado 23 de agosto. La información de vuelos, vital para quienes esperan embarcar o recibir a familiares, dejó de actualizarse en las pantallas que usualmente guían a los usuarios dentro del recinto.

La administración del aeropuerto comunicó el inconveniente a través de sus canales oficiales. “Estamos presentando fallas en el sistema de información de vuelos; por lo que les recomendamos contactar con nuestro personal de asistencia de chaleco amarillo, desplegados en el terminal o buscar el estado de sus vuelos, a través de nuestro WhatsApp”, señaló la entidad en redes sociales.

Comunicado del Aeropuerto Jorge Chávez

¿Qué es el sistema FIDS?

El Flight Information Display System (FIDS) es una herramienta informática que administra y proyecta información de vuelos en tiempo real. Su función es ofrecer a los pasajeros detalles como el número de vuelo, la aerolínea, la ciudad de origen o destino, así como las horas programadas y actualizadas. También informa sobre cambios de puerta, mostradores de registro y el estado del vuelo —“Retrasado”, “Embarque” o “Cancelado”—, entre otros datos.

En la mayoría de aeropuertos internacionales, este sistema utiliza pantallas LCD o LED ubicadas en puntos estratégicos de las terminales. En algunos casos, aún persisten equipos con paneles mecánicos, conocidos por el característico sonido de sus flaps giratorios. Además, existe una versión digital que se encuentra en páginas web oficiales y aplicaciones móviles.

El valor del FIDS radica en la precisión y velocidad con la que transmite datos. Una modificación en el horario, por mínima que sea, puede afectar a pasajeros en conexión, a operaciones de carga o al personal de tierra. Por ello, el acceso a información inmediata reduce el margen de errores y facilita la coordinación entre aerolíneas, autoridades y usuarios.

Cuando ocurre una interrupción, como la registrada en el Jorge Chávez, se genera un efecto dominó: mayor demanda en los módulos de atención, filas prolongadas en los mostradores y un incremento en las consultas digitales.

Otro aspecto relevante en la operación de los FIDS es la gestión de vuelos en código compartido. Un solo avión puede aparecer en las pantallas con varios números de vuelo, correspondientes a diferentes aerolíneas asociadas.

Este nivel de detalle exige sistemas robustos y confiables, capaces de actualizarse al instante para evitar confusiones. El orden de la información, que puede organizarse por hora de salida, nombre de la aerolínea o ciudad de destino, busca justamente simplificar la búsqueda del pasajero.

Conoce los servicios gratis en el aeropuerto

Información siempre al alcance

Para facilitar la orientación dentro del aeropuerto, se han instalado módulos de información en diferentes puntos estratégicos: en el área de check-in, en la zona de llegadas y en las salas de embarque nacionales e internacionales. Allí, el personal capacitado está disponible para responder consultas y ofrecer asistencia a quien lo necesite.

Comunicación sin costo

En el Nuevo Jorge Chávez, es posible realizar llamadas telefónicas gratuitas, tanto nacionales como internacionales. Los módulos de llamadas libres, distribuidos en el terminal, permiten hacer llamadas de hasta cinco minutos sin costo alguno.

Movilidad y comodidad

Pensando en las personas con movilidad reducida o necesidades especiales, el aeropuerto ofrece sillas de ruedas que pueden solicitarse en los módulos de información presentando el DNI. Estos dispositivos están destinados exclusivamente para su uso dentro del terminal.

Asimismo, los padres que viajan con niños pequeños pueden contar con coches para bebés, disponibles para menores de hasta tres años. La solicitud también se realiza en los módulos de información con la presentación del DNI.