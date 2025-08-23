Perú

Fiscalía definirá en 15 días si el fatal accidente en el aeropuerto Jorge Chávez, que dejó tres bomberos muertos, llega a juicio

Las familias de los bomberos fallecidos exigen que el proceso avance a juicio y no quede archivado tras más de tres años de diligencias

Jazmine Angulo

Por Jazmine Angulo

Guardar
Accidente ocurrió el 18 de
Accidente ocurrió el 18 de noviembre del 2022. (Foto: Difusión)

La información fue confirmada en redes sociales por el periodista Paolo Benza, quien detalló: “Concluyó la investigación preparatoria por el accidente del Jorge Chávez de noviembre del 2022, en el que murieron tres bomberos. Incluye, entre otros, a varios controladores aéreos. LAP y Corpac son terceros civiles. El fiscal tiene 15 días para decir si acusa o archiva”. Con ello, la causa entra en una cuenta regresiva que mantiene expectantes a las familias de las víctimas y a las instituciones implicadas.

En los últimos meses, la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao remitió varias disposiciones y oficios al Poder Judicial, confirmando la incorporación de nuevos imputados y detallando las responsabilidades que se atribuyen a trabajadores, funcionarios y a terceros civiles. El expediente contiene además solicitudes de abogados de las partes, pedidos de control de plazo y requerimientos de comparecencia con restricciones para algunos de los acusados.

Twitter del periodista Paolo Benza.
Twitter del periodista Paolo Benza.

Conclusión de la investigación preparatoria

El documento judicial de fecha 21 de agosto de 2025 señala que, mediante la Disposición Fiscal N° 522, se dispuso dar por concluida la investigación preparatoria contra un grupo de personas naturales y jurídicas por el presunto delito de homicidio culposo. La resolución incluye a trabajadores del aeropuerto, controladores aéreos, personal de operaciones y representantes legales de compañías privadas.

Entre los imputados se encuentran Abraham Adrián Vega Mesías, Juan Enrique Salas Rivera, Paul Francisco Sánchez Leguía, Carlos Francisco Pérez Miranda, Esteban Puga Sánchez, Juan Sol Palomino, Cristian Sinencio Travezaño, Estela Ritter Alcántara Serrano, entre otros. A ellos se les atribuye responsabilidad en el accidente que derivó en la muerte de tres miembros del Cuerpo de Bomberos Aeronáuticos.

Asimismo, figuran representantes de empresas como Repsol Comercial SAC, Suez Perú SAC, Servicios Industriales de la Marina, Ex SAC, Norsac Perú SRL, Navinsa Logistics SAC y Seafood SAC, todas vinculadas en calidad de imputadas por el mismo delito. La investigación también determinó la incorporación de Lima Airport Partners (LAP) y la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) como terceros civiles responsables.

Con la Disposición Fiscal N°
Con la Disposición Fiscal N° 522, la investigación preparatoria por el accidente del 18 de noviembre de 2022 quedó concluida. (Twitter de Paolo Benza)

Audiencia y documentos presentados

Los documentos remitidos al Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao reflejan la complejidad del proceso. Entre ellos figura el escrito Nº 48680-2025, donde la fiscalía precisó la imputación contra Reynaldo Bravo. También se encuentran los escritos Nº 52321-2025 y Nº 52326-2025, en los que los abogados de los agraviados solicitaron control de plazo, así como el Nº 62976-2025, donde se informó sobre requerimientos de comparecencia con restricciones contra Juan Sol y Paul Sánchez.

La resolución judicial destaca que la investigación preparatoria concluyó con base en la disposición de la Quinta Fiscalía, y que todos los actuados fueron remitidos al juzgado para conocimiento y trámite conforme a ley.

Video del accidente de Latam en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima que habría provocado la muerte de dos personas

Cabe precisar que, ambas entidades han negado su responsabilidad del accidente, debido a que aseguraron que no tenían permiso.

La Fiscalía tiene ahora la responsabilidad de definir el siguiente paso. El plazo de quince días será crucial para establecer si el caso llega a juicio o si se archiva, una decisión que marcará el rumbo de un proceso que se sigue con atención tanto por los afectados como por las instituciones involucradas.

Temas Relacionados

Ministerio Públicoaeropuerto Jorge Chávezperu-noticiasaccidente

Últimas Noticias

Juan José Santivañez es el nuevo ministro de Justicia: ¿Cuál es su posición acerca de la Convención de Derechos Humanos?

El Gobierno ha tenido una posición bastante crítica contra la Convención Americana de Derechos Humanos, y esto podría variar con el nuevo lider del Mininter

Juan José Santivañez es el

La familia peruana que conquistó Chile con sus tiendas de mascotas: ya abrió 65

La cadena, que arrancó a fines de 2019, no se limita al comercio de artículos. También brinda servicios como cortes de pelo y baños, lo que le ha permitido atraer a un número cada vez mayor de clientes con altas expectativas

La familia peruana que conquistó

Perú concreta su primera exportación de carne de ave tras recuperar estatus sanitario internacional: ¿cuál fue su destino?

Tras recuperar su estatus como país libre de influenza aviar, el Perú busca reabrir mercados en América Latina y expandirse hacia Asia

Perú concreta su primera exportación

Eddie Fleischman arremetió contra Jorge Fossati por quejarse previo al Universitario vs Alianza Lima: “Eterna víctima”

El periodista deportivo afirmó que el técnico uruguayo está poniendo excusas en caso pierda ante los ‘blanquiazules’ por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Eddie Fleischman arremetió contra Jorge

Helder Domínguez, vicepresidente del TC: “Los fiscales están en mejor capacidad de identificar un delito; la Policía no, sin desmerecer su labor”

Magistrado no está de acuerdo con la interpretación que adoptaron sus colegas sobre la conducción de la investigación preliminar del delito. También defiende su ponencia sobre la extinción de dominio ante las críticas del Ministerio Público

Helder Domínguez, vicepresidente del TC:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Vivir como nómade digital: cuáles

Vivir como nómade digital: cuáles son las 5 ciudades más atractivas

Un auto chocó con un camión en Pehuajó: murieron un padre y sus dos hijos

Un docente universitario se descompensó y murió durante una asamblea gremial en La Plata

El gobierno bonaerense realizó el simulacro final de las elecciones provinciales: resultados estarán a partir de las 21 horas

La paradoja del cobre: copa los más grandes proyectos del RIGI en medio de un colapso del precio internacional

INFOBAE AMÉRICA
Kathryn Bigelow elige un thriller

Kathryn Bigelow elige un thriller político sobre amenaza nuclear para su esperado regreso a la dirección

Protestas en varias ciudades del Reino Unido por el alojamiento de solicitantes de asilo en hoteles

Los servicios postales europeos suspendieron el envío de paquetes a EEUU por los aranceles de importación

Guillermo del Toro, Lucrecia Martel y Bud Bunny encabezan la ola latina en el Festival de Venecia

El jefe del Comando Sur de EEUU destacó en Paraguay la alianza bilateral para defender la democracia

TELESHOW
La China Ansa mostró cómo

La China Ansa mostró cómo vive sus últimas vacaciones antes de ser mamá por segunda vez: “Un momento a solas con Rafael”

Albana Fuentes, la protagonista de La Sirenita, contó por qué no será parte de Patito Feo en el teatro

Araceli González mostró la intimidad del cumpleaños de Florencia Torrente: fiesta al aire libre, besos y una torta de flores

La reflexión de Sabrina Rojas luego de los dichos de Flor Vigna contra Luciano Castro

Erika De Sautu Riestra de En el barro confirmó que su personaje está inspirado en Giselle Rímolo: “Fue el disparador”