Polémica por restricción en el Puente de la Paz para ciclistas: deben bajar de la bicicleta para cruzar caminando por la ciclovía

Polémica en el Puente la Paz: ciclistas deben ir caminando por la ciclovía

El puente La Paz, que conecta los distritos de Miraflores y Barranco, fue abierto al público el jueves 21 de agosto. Aunque apenas han transcurrido unos días desde su inauguración, la megaobra impulsada por la gestión del alcalde Carlos Canales ya comenzó a generar diversas reacciones entre peatones y ciclistas que transitan por la zona.

La principal controversia gira en torno a una inusual restricción impuesta a quienes cruzan en bicicleta: deben bajarse del vehículo y avanzar caminando.

En la entrada del puente se colocó un letrero con el ícono de un ciclista y la indicación: “Obligatorio descender”. La señalización ha causado sorpresa, ya que la vía destinada a las bicicletas está claramente demarcada y existe, además, un camino independiente para los peatones. A pesar de ello, la Municipalidad de Miraflores decidió aplicar esta medida.

Ciclista camina en el puente de La Paz

Los ciclistas entrevistados por diversos medios expresaron su incomodidad frente a la disposición.

“Es la primera ciclovía para caminar. Es la primera ciclovía en la que se camina. Está señalizada, ¿qué accidentes debería haber? Por eso digo, ciclovía peatonal. No estoy de acuerdo para nada con el puente”, declaró uno de ellos a Panamericana.

El mismo medio también registró el malestar de una madre de familia que, acompañada de su pequeña hija, tuvo que bajar de la bicicleta para poder cruzar el puente.

Vecinos hacen cacerolazo en protesta contra el puente

Las críticas no solo provienen de los ciclistas. El día de la inauguración, un grupo de vecinos de Barranco y Miraflores realizó un cacerolazo en protesta por las luces azules instaladas en la estructura. Según denunciaron, la iluminación es demasiado intensa y altera el descanso de quienes residen en la zona.

“Tendría que mudarse el alcalde a cualquiera de los edificios para ver cómo le afecta la contaminación lumínica. Evidentemente, en la noche la gente quiere descansar”, señaló uno de los vecinos entrevistados.

Vecinos del puente turístico Miraflores – Barranco colocan carteles en contra de obra por contaminación lumínica.

Ante estas quejas, el alcalde Carlos Canales respondió que ya se adoptaron medidas para mitigar el problema.

“Se ha reducido la intensidad de la luminosidad, hemos escuchado los pedidos de los vecinos de Barranco”, afirmó.

¿Qué dijo el alcalde Canales?

Pese a las críticas, Canales se mostró satisfecho con la apertura del puente de La Paz. “Estoy feliz de ver las caras de las personas que han llegado hasta el lugar y de un proyecto que es icónico y que está al servicio de todos, con un uso de entretenimiento, deporte y, sobre todo, familiar”, declaró a Panamericana.

En relación con la señal que obliga a los ciclistas a descender de sus vehículos, el burgomaestre explicó que se trata de una disposición temporal, pues el puente se encuentra en una etapa de “marcha blanca”. Precisó que, al ser una obra recién inaugurada, concentra gran afluencia de visitantes y que, por motivos de seguridad y prevención de accidentes, se estableció esta medida.

Carlos Canales, alcalde de Miraflores

“Tenemos que modular, tenemos que ordenarnos los peruanos, tenemos que aprender a ir por los espacios recurrentes. Cuando hay niños, cuando hay personas, un señor hasta con un gallo fue al puente, personas con mascotas, personas en silla de ruedas. Cuando tú ves un volumen de gente, obviamente, si tú utilizas la ciclovía y pedaleas y vas a una velocidad excesiva, puede haber un accidente”, justificó en declaraciones a RPP.