Niños cada vez más expuestos a robos, asesinatos y al crimen organizado en Perú por el descontrol de la delincuencia

En los últimos días, menores de edad han sido asesinados, asaltados y encañonados en distintas regiones del país

La creciente ola criminal en la capital peruana, tiene a los menores de edad como blancos fáciles de sus actos delictivos. | Latina Noticias

La violencia en el Perú ha alcanzado niveles alarmantes, dejando expuestos incluso a los más vulnerables: los niños. En los últimos días, menores de edad han sido víctimas de asesinatos, robos y asaltos en distintas partes del país, en hechos que han generado conmoción social y evidencian la fragilidad de la seguridad ciudadana.

Huaura: niño de 8 años muere en ataque a balazos

Uno de los casos más estremecedores ocurrió el martes 19 de agosto en el distrito de Sayán, provincia de Huaura. Un niño de ocho años perdió la vida luego de que sicarios abrieran fuego en un puesto de comida rápida.

Según la Policía, el ataque habría estado dirigido contra un joven de 26 años vinculado a una organización criminal, quien se encontraba sentado cerca del menor. En la escena se registraron al menos 27 disparos, de los cuales dos impactaron contra el niño, provocándole la muerte poco después debido a la gravedad de sus lesiones.

Niño de 8 años muere
Niño de 8 años muere tras recibir bala dirigida a criminal en Huaura | Foto captura: PNP

La madre de la víctima describió con dolor lo ocurrido: “Mi hijo estaba esperando, como cualquier niño, quería comprar su broaster. Y de un momento al otro, escucho la bala y me informan que ya estaba ya tirado en el suelo”.

Puno: niño de 9 años encañonado durante robo en manada

El 20 de agosto, en Puno, un grupo de siete delincuentes armados ingresó a una vivienda y arrasó con todo a su paso. En ese momento, solo un niño de nueve años se encontraba en el inmueble y fue encañonado por los sujetos, quienes lo amenazaron con un arma en la cabeza.

Los ladrones aprovecharon que los propietarios habían salido al mercado para irrumpir en la casa ubicada en la avenida Perú, en Juliaca. Tras reducir al menor, revisaron las habitaciones y se llevaron dinero en efectivo junto con objetos de valor, sin importar el estado de shock en el que se encontraba el niño.

Vecinos, al percatarse del atraco, salieron a la calle y dieron la alarma con gritos, lo que obligó a los hampones a escapar en una camioneta que los esperaba. Sin embargo, durante su huida, efectuaron disparos contra los moradores, dejando a una persona herida. La Policía ya inició las investigaciones y no descarta que se trate de la misma banda implicada en otro asalto reciente en la urbanización Los Ángeles.

VES: niño llora tras ser encañonado

En Villa El Salvador, un asalto a una pollería dejó en evidencia la crudeza de la delincuencia cuando un niño rompió en llanto tras ser encañonado por uno de los delincuentes. El menor, sorprendido mientras cenaba junto a su madre y otros comensales, levantó las manos en señal de rendición en un intento desesperado por protegerse de los encapuchados que irrumpieron en el local.

El hecho ocurrió en horas de la noche, cuando tres sujetos armados ingresaron a la pollería y amenazaron a cuatro mujeres que se encontraban cenando. En medio del caos, el pequeño trató de escapar con su madre, pero fue interceptado por uno de los asaltantes que le apuntó directamente con un arma, lo que desató una escena de terror entre los presentes.

Tras el atraco, los delincuentes se llevaron celulares y otras pertenencias de las víctimas. Conmocionado, el niño expresó entre lágrimas frases de súplica y miedo, reflejando la vulnerabilidad de las familias frente a la inseguridad que golpea al distrito. El caso ha generado indignación en la población, que reclama mayor presencia policial para prevenir hechos similares.

La violencia de los robos
La violencia de los robos expuso el miedo de un pequeño frente a criminales armados | Foto captura.

San Martín de Porres: escolar se desmaya tras asalto

Otro hecho de violencia ocurrió en el distrito limeño de San Martín de Porres, cerca del mercado de Caquetá. Una estudiante fue asaltada por un sujeto que la había estado siguiendo. El hombre, que vestía pantalón jean, polera negra, gorra y cargaba una mochila gris, la interceptó cuando se disponía a subir a un bus de transporte público, jalándola con fuerza y arrebatándole su celular.

El ataque fue tan violento que la menor se desmayó segundos después y cayó sobre la vereda, ante la vista de transeúntes que quedaron impactados por lo sucedido.

Un escenario de violencia que no distingue edades

De acuerdo con el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), al 4 de agosto se habían registrado más de 1.200 homicidios en el país, de los cuales 492 corresponden a asesinatos.

Los casos ocurridos en Huaura, Puno, Villa El Salvador y San Martín de Porres reflejan que la delincuencia en el Perú ya no distingue edades ni circunstancias. Los niños son víctimas directas de ataques armados, robos y asaltos que dejan no solo víctimas mortales, sino también secuelas emocionales y traumas difíciles de superar.

