La familia peruana que conquistó Chile con sus tiendas de mascotas: ya abrió 65

Los locales de SuperZoo se distinguen por su color rojo en el exterior con tipografía blanca, y su espacio interior varía entre 150 y 300 metros cuadrados. Foto: Pinterest

La familia peruana Mulder, con un patrimonio calculado en USD 480 millones en 2024, se ha convertido en protagonista del mercado de mascotas en Sudamérica. Su apuesta por el sector ha dado frutos en tiempo récord en Chile, donde SuperZoo alcanzó 65 locales desde que inició operaciones a finales de 2019. La cadena no solo ofrece miles de productos, también servicios como peluquería y baño, con lo que ha captado a un público creciente y cada vez más exigente.

El éxito no surgió de la nada. Los Mulder construyeron su fortuna a lo largo de tres generaciones, partiendo de la llegada de Frederic Mulder al Perú en los años 40. Desde entonces, la visión empresarial de la familia los llevó a consolidar negocios farmacéuticos y, tras la venta de su buque insignia en 2018, redirigir sus inversiones hacia un rubro en expansión: el cuidado de las mascotas.

De Química Suiza al mundo de las mascotas

El origen del capital familiar se remonta a la creación de Química Suiza, empresa que cimentó la riqueza de los Mulder. Con el paso de los años, el conglomerado Quicorp integró a Mifarma, cadena de farmacias que se volvió clave en su crecimiento. En 2018, la tercera generación vendió ambos negocios a InRetail Perú por USD 583 millones, lo que abrió la puerta a nuevas estrategias de inversión.

Con el respaldo de su firma Emefin, con sede en Madrid, los primos Nicolás y Paul Mulder lideraron el ingreso al mercado de mascotas. Primero crearon SuperPet en Perú y, más tarde, dieron un salto internacional con adquisiciones y expansión.

La compañía ya logró multiplicar por tres su nivel de operaciones respecto a lo que registraba en 2019 y proyecta abrir 80 locales para el año 2026. Foto: Mercado Negro

La apuesta internacional de Emefin

El interés en este rubro trascendió la región. En 2019, la familia Mulder compró Kipenzi, una firma líder en España y Portugal con 130 tiendas, más de 60 clínicas y 11 hospitales veterinarios. Además, esa marca ya tenía presencia en Francia e Italia, lo que consolidó la proyección global de los negocios familiares.

Ese mismo año, desembarcaron en Chile al adquirir Tiendapet.cl. La operación permitió lanzar SuperZoo, que adoptó oficialmente ese nombre en 2021 y desde entonces ha crecido a gran velocidad.

SuperZoo y su expansión acelerada en Chile

La cadena ya triplicó su volumen de operaciones en comparación con 2019 y planea alcanzar 80 tiendas para 2026. Paralelamente, en Perú el formato SuperPet suma más de 44 locales, lo que confirma la presencia regional de la marca.

Las tiendas de SuperZoo son reconocibles por su fachada roja con letras blancas y cuentan con áreas de entre 150 y 300 m². Los locales más amplios se ubican en centros comerciales, mientras que los de menor tamaño están en avenidas concurridas o strip centers.

En el territorio peruano, la marca SuperPet cuenta con más de 44 establecimientos, lo que evidencia su consolidación en distintas zonas del país. Foto: Plaza Norte

“En promedio, las tiendas SuperZoo cuentan con superficies que varían entre 150 y 300 m², dependiendo de su ubicación: los locales al interior de centros comerciales suelen estar en el rango más alto, mientras que aquellos situados en avenidas de alto flujo o en strip centers tienden a ser más acotados”, señala un estudio de GP Property.

Diversificación y visión empresarial

Aunque la familia dejó el sector farmacéutico tras la venta de Quicorp, mantiene negocios en otras áreas. Con QSI, aún producen y exportan agroquímicos a industrias de alimentos, textiles, construcción y minería. Además, participan en el sector inmobiliario en Perú, con activos como Royal Plaza y el strip center Plaza Santa Catalina.

La dirección de este portafolio está a cargo de Paul Mulder Fort, director general de Emefin, quien supervisa inversiones en el rubro químico, inmobiliario y de mascotas. A su lado, Nicolás Mulder López de Romaña se centra en el crecimiento de SuperPet y SuperZoo, con un enfoque en marketing, adquisición de clientes y comunicación.

La combinación de experiencia, capital y diversificación ha permitido que la familia Mulder se posicione como un actor destacado en Latinoamérica. El avance de SuperZoo en Chile y de SuperPet en Perú refleja la ambición de continuar con un modelo de expansión que apunta a consolidarse como referente en el sector de mascotas en la región.