Estudia gratis en institutos públicos: Hoy cierran inscripciones en estos 4 centros

La Dirección Regional de Educación de Lima (DRE) anunció que cuatro institutos tecnológicos públicos aún mantienen abierto su proceso de admisión 2025-II, con más de 200 vacantes en programas de corta duración y rápida empleabilidad.
El director de la DRE, Marcos Saúl Tupayachi, recordó que estudiar en un instituto público representa una gran oportunidad para jóvenes que buscan profesionalizarse sin asumir altos costos.
“Solo se paga el examen de admisión y, una vez admitido, la matrícula al inicio del ciclo académico. No hay pensiones ni mensualidades”, explicó en entrevista con Andina.
Las carreras tienen una duración de tres años y permiten obtener el título de profesional técnico, con la posibilidad de convalidar estudios en universidades sin necesidad de examen de ingreso.
Según Tupayachi, esta opción resulta atractiva porque los egresados técnicos logran niveles de ingreso competitivos e incluso mayores en comparación con algunas profesiones universitarias, además de un rápido acceso al mercado laboral.
Tecnología de última generación al servicio de estudiantes
Un ejemplo del fortalecimiento de los institutos públicos es el Instituto Julio C. Tello, que recientemente recibió una donación de tres módulos especializados en motores híbridos y de energía solar, valorizados en más de 20 millones de dólares por parte de la ONU.
“Tenemos tecnologías de última generación para todo lo que es electricidad. Ningún instituto privado lo tiene”, resaltó el funcionario.
De esta manera, se busca que los jóvenes cuenten con equipamiento moderno y acceso gratuito a laboratorios, talleres y servicios complementarios como uniformes y comedor.
Cuatro institutos con vacantes disponibles
Los procesos de admisión concluyen este viernes 22 de agosto a las 8:00 p. m., con los exámenes programados para el sábado 23 y domingo 24 de agosto.
1.- Instituto Tecnológico Público Naciones Unidas (Pueblo Libre): 60 vacantes en Cosmética Dermatológica.
Contacto WhatsApp: 957 643 280.
2.- Instituto Tecnológico Público Magda Portal (Cieneguilla y Lima Este): 33 vacantes en Administración de Servicios de Hostelería y Restaurantes.
Contacto WhatsApp: 944 841 880 / 956 075 928.
3.- Instituto Tecnológico Público San Francisco de Asís (Villa María del Triunfo): 70 vacantes en Contabilidad y Electricidad Industrial.
Contacto WhatsApp: 921 890 096.
4.- Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Fe y Alegría 61 Santa Rafaela María (Villa El Salvador): 30 vacantes en Gestión de Producción de la Moda.
Contacto WhatsApp: 968 829 334 / 937 062 340.
Requisitos para postulación
Los interesados deben presentar:
- Certificado de estudios secundarios concluidos (en cualquier modalidad).
- Copia del DNI.
- Partida de nacimiento.
- Carpeta de postulante.
- Recibo de pago de inscripción.
La DRE invitó a padres de familia y jóvenes a aprovechar esta oportunidad, destacando que los institutos públicos ofrecen formación gratuita, carreras cortas y con alta empleabilidad, además de la posibilidad de continuar estudios universitarios sin rendir examen de ingreso.