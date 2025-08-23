Perú

Estudia gratis en institutos públicos: Hoy cierran inscripciones en estos 4 centros

Las carreras tienen una duración de tres años y permiten obtener el título de profesional técnico, con la posibilidad de convalidar estudios en universidades

David Solar Silva

Por David Solar Silva

Guardar
Conoce la lista. (Foto: Andina)
Conoce la lista. (Foto: Andina)

La Dirección Regional de Educación de Lima (DRE) anunció que cuatro institutos tecnológicos públicos aún mantienen abierto su proceso de admisión 2025-II, con más de 200 vacantes en programas de corta duración y rápida empleabilidad.

El director de la DRE, Marcos Saúl Tupayachi, recordó que estudiar en un instituto público representa una gran oportunidad para jóvenes que buscan profesionalizarse sin asumir altos costos.

“Solo se paga el examen de admisión y, una vez admitido, la matrícula al inicio del ciclo académico. No hay pensiones ni mensualidades”, explicó en entrevista con Andina.

Las carreras tienen una duración de tres años y permiten obtener el título de profesional técnico, con la posibilidad de convalidar estudios en universidades sin necesidad de examen de ingreso.

Según Tupayachi, esta opción resulta atractiva porque los egresados técnicos logran niveles de ingreso competitivos e incluso mayores en comparación con algunas profesiones universitarias, además de un rápido acceso al mercado laboral.

Tecnología de última generación al servicio de estudiantes

Conoce la lista. (Foto: Andina)
Conoce la lista. (Foto: Andina)

Un ejemplo del fortalecimiento de los institutos públicos es el Instituto Julio C. Tello, que recientemente recibió una donación de tres módulos especializados en motores híbridos y de energía solar, valorizados en más de 20 millones de dólares por parte de la ONU.

“Tenemos tecnologías de última generación para todo lo que es electricidad. Ningún instituto privado lo tiene”, resaltó el funcionario.

De esta manera, se busca que los jóvenes cuenten con equipamiento moderno y acceso gratuito a laboratorios, talleres y servicios complementarios como uniformes y comedor.

Cuatro institutos con vacantes disponibles

Los procesos de admisión concluyen este viernes 22 de agosto a las 8:00 p. m., con los exámenes programados para el sábado 23 y domingo 24 de agosto.

1.- Instituto Tecnológico Público Naciones Unidas (Pueblo Libre): 60 vacantes en Cosmética Dermatológica.

Contacto WhatsApp: 957 643 280.

2.- Instituto Tecnológico Público Magda Portal (Cieneguilla y Lima Este): 33 vacantes en Administración de Servicios de Hostelería y Restaurantes.

Contacto WhatsApp: 944 841 880 / 956 075 928.

3.- Instituto Tecnológico Público San Francisco de Asís (Villa María del Triunfo): 70 vacantes en Contabilidad y Electricidad Industrial.

Contacto WhatsApp: 921 890 096.

(Foto: Andina)
(Foto: Andina)

4.- Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Fe y Alegría 61 Santa Rafaela María (Villa El Salvador): 30 vacantes en Gestión de Producción de la Moda.

Contacto WhatsApp: 968 829 334 / 937 062 340.

Requisitos para postulación

Los interesados deben presentar:

  • Certificado de estudios secundarios concluidos (en cualquier modalidad).
  • Copia del DNI.
  • Partida de nacimiento.
  • Carpeta de postulante.
  • Recibo de pago de inscripción.

La DRE invitó a padres de familia y jóvenes a aprovechar esta oportunidad, destacando que los institutos públicos ofrecen formación gratuita, carreras cortas y con alta empleabilidad, además de la posibilidad de continuar estudios universitarios sin rendir examen de ingreso.

Temas Relacionados

BecaMineduInstitutos públicosDirección Regional de Educaciónperu-noticias

Últimas Noticias

Martín Vizcarra dejó Barbadillo y fue conducido al penal Ancón II bajo resguardo policial para cumplir prisión preventiva

El cambio de penal se formalizó mediante la Resolución Directoral N° 411-2025-INPE/ORL y busca resguardar la seguridad del exmandatario.

Martín Vizcarra dejó Barbadillo y

Las series más populares de Netflix Perú que no podrás dejar de ver

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma se ha ganado su lugar

Las series más populares de

Las películas más populares de Netflix Perú que no podrás dejar de ver

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma se ha ganado su lugar

Las películas más populares de

Fechas confirmadas para los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025: Alianza Lima espera decisión de Conmebol para conocer a su rival

El equipo de ‘Pipo’ Gorosito está a la expectativa del fallo de los órganos judiciales en Luque sobre los incidentes entre las barras de la Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda

Fechas confirmadas para los cuartos

Alejandra Baigorria revela que ya no es amiga de Mario Irivarren: “Por presión de alguien”

La empresaria reveló que el chico reality decidió cortar toda comunicación con ella y que no defendió su amistad en Esto es Guerra.

Alejandra Baigorria revela que ya
ÚLTIMAS NOTICIAS
Milei habló de la suba

Milei habló de la suba de las tasas de interés y apuntó contra los “sodomitas del capital, los orcos y el riesgo kuka”

Julieta Silva insistió en que fue víctima de extorsión: “No podía salir de la relación porque él tenía videos íntimos míos”

Por primera vez hallan microplásticos en el zooplancton marino de América Latina

Aerolíneas Argentinas denunció que el gremio impidió la salida de 9 vuelos que estaban fuera de la ventana del paro de controladores

Desvalijaron la casa de un secretario judicial en La Matanza y la Policía atrapó a uno de los ladrones

INFOBAE AMÉRICA
Las potencias europeas advirtieron a

Las potencias europeas advirtieron a Irán con nuevas sanciones antes de retomar las conversaciones nucleares

Por primera vez hallan microplásticos en el zooplancton marino de América Latina

El régimen de Corea del Norte denunció una “provocación deliberada” de soldados surcoreanos en la frontera y amenazó con represalias

La defensa de Jair Bolsonaro negó que haya riesgo de fuga y acusó a la Policía Federal de Brasil de presentar una investigación “política”

Un antojo que cruza fronteras: este es el restaurante que lleva el sabor chilango al AICM

TELESHOW
María Julia Oliván regresó a

María Julia Oliván regresó a su trabajo, se emocionó y mostró la chimenea de su accidente: “La vamos a sacar a la miércoles”

El video del encuentro entre Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez, y Nicolás Figal en un famoso boliche de Buenos Aires

El encuentro de Sofía Gonet y Homero Pettinato a un mes de su separación: “Somos como los padres divorciados”

Pampita: “A esta altura de la vida no perdono más infidelidades”

Cachetadas, gritos y la arenga de Lali Espósito: Dillom mostró cómo entrena para su show más grande