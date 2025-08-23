Perú

Diseñadora peruana crea mascota lunar que podría ser elegida para la misión Artemis II de NASA

Corey The Explorer es el nombre del personaje diseñado por Daniela Villanueva Colina, simboliza la conexión entre la humanidad y el universo, basándose en los átomos que forman el ADN

Por Alejandro Aguilar

El diseño peruano compite con
El diseño peruano compite con otros de países como Estados Unidos, Canadá, Colombia, Finlandia, etc - Créditos: EFE.

Daniela Villanueva Colina, estudiante de Diseño Gráfico, logró posicionarse como la única peruana en la etapa final del desafío internacional organizado por la NASA para crear la mascota que acompañará la misión Artemis II.

La joven compite con otras 24 propuestas seleccionadas de todo el mundo, tras una convocatoria que recibió más de 2.600 postulaciones para ser parte del histórico viaje alrededor de la Luna.

La iniciativa, denominada “Moon Mascot: NASA Artemis II ZGI Design Challenge”, permitió una experiencia inédita: la ciudadanía pudo presentar peluches que, por primera vez, formarán parte de una expedición lunar tripulada tras varias décadas. Villanueva participó con Corey The Explorer, un personaje diseñado para simbolizar la unión entre la humanidad y el universo, inspirado en la formación de los átomos que integran el ADN.

Villanueva Colina, estudiante de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), explicó durante una entrevista a Andina el origen del concepto que la llevó hasta la etapa final del concurso internacional organizado por la NASA.

La propuesta de la diseñadora
La propuesta de la diseñadora peruana compite con otros 24 proyectos elegidos entre más de 2.600 postulaciones provenientes de diversos países - Créditos: NASA.

“En el brief que nos dejaron, vi que los astronautas mencionaron que querían llevarse a toda la Tierra con ellos. Es por eso que quise buscar algo que nos represente a todos nosotros por igual, pero que también nos conecte con el espacio y cosmos“, señaló.

La joven explicó que, tras un proceso de investigación y análisis, identificó al ADN humano como el elemento que conecta a todas las personas con el espacio, ya que los átomos que componen esta estructura biológica se originaron en estrellas. Dedicó varias horas a profundizar sobre este vínculo antes de desarrollar la idea que dio vida a Corey.

“Es muy bonito representar a mi país en un proyecto tan grande, para una entidad tan grande como la  NASA y me hace sentir orgullosa de poder tener la posibilidad de que, de ser elegida, un pedacito de Perú pueda irse al espacio y ser visibilizado en el resto del mundo”, confesó.

De la misma forma, impulsa a los jóvenes a partir en este tipo de concursos. “Como siempre digo: ‘Dale con miedo y con todo’ porque muchas veces puedes pensar que tu idea no es la mejor, pero para otros, puede ser una idea ganadora”, declaró al citado medio.

La estudiante es la única
La estudiante es la única peruana finalista en el concurso internacional para seleccionar la mascota de la misión Artemis II - Créditos: NASA.

Artemis II

Artemis II marcará un hito al permitir por primera vez que la ciudadanía intervenga en la creación de la mascota que acompañará a la tripulación. Entre los 25 diseños seleccionados hay propuestas provenientes de diez países, como Estados Unidos, Canadá, Colombia, Finlandia, Francia, Alemania, Japón, Perú, Singapur y Gales.

Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense, elegirán cuál de estos proyectos viajará con ellos a bordo de la nave Orion como símbolo de la misión.

“En una nave espacial llena de equipos y herramientas complejas que mantienen viva a la tripulación en el espacio profundo, el indicador es una forma amigable y útil de resaltar el elemento humano que es tan crítico para nuestra exploración del universo. Nuestra tripulación está entusiasmada con estos diseños provenientes de muchos lugares del mundo y esperamos con interés llevar al ganador con nosotros en este viaje”, señaló Wiseman.

