Perú

NASA capta desde el espacio intensa tormenta de arena que tiñó de naranja el cielo de la costa sur de Perú

El satélite Aqua captó cómo densas columnas de polvo avanzaron sobre Ica y Tacna, afectando la visibilidad y calidad del aire

Marlon Carrasco Freitas

Por Marlon Carrasco Freitas

Guardar
NASA captó tormenta de arena
NASA captó tormenta de arena que cubrió costa sur de Perú. (Foto: Infobae Perú/NASA)

Una densa tormenta de arena azotó el pasado 31 de julio la costa sur y central del Perú, tiñendo de naranja el cielo en ciudades como Ica y Tacna. La magnitud del fenómeno fue tal que la NASA lo registró desde el espacio mediante sus satélites Aqua y NOAA-20, que captaron cómo el polvo avanzó rápidamente tierra adentro, afectando la visibilidad y la calidad del aire.

Las imágenes satelitales, publicadas por el Observatorio de la Tierra de la NASA, muestran columnas de polvo extendiéndose en el desierto costero peruano alrededor de las 3:00 p.m. (hora local). El satélite Aqua, equipado con el espectrorradiómetro MODIS, captó la tormenta en pleno desarrollo, mientras que el satélite NOAA-20, con su sistema VIIRS, registró una imagen apenas 70 minutos antes, evidenciando la velocidad con la que el evento se propagó.

NASA captó desde el espacio
NASA captó desde el espacio la intensa tormenta de arena en la costa de Perú. (Foto: NASA)

Vientos de Paracas y condiciones extremas

Según reportó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), ese día los vientos en Ica alcanzaron velocidades cercanas a los 40 km/h. Este tipo de tormentas no son inusuales en la región y están asociadas a los llamados vientos de Paracas, corrientes de aire que se intensifican durante el invierno austral. Sin embargo, esta vez el fenómeno se vio amplificado por la interacción de un frente de alta presión anómalo del Pacífico Sur con un sistema de baja presión, generando fuertes corrientes descendentes que levantaron el polvo del suelo.

“Las montañas andinas actúan como una barrera natural que impide que el polvo se extienda hacia el resto del continente”, explicó Santiago Gassó, científico atmosférico de la Universidad de Maryland. Según el experto, el polvo se desplazó localmente hacia los Andes, sin lograr superar su altitud.

NASA logró captar desde el
NASA logró captar desde el espacio una intensa tormenta de arena que cubrió costa peruana. (Foto: NASA)

Impacto en la costa y riesgo ambiental

La tormenta afectó diversas zonas urbanas del sur peruano, particularmente la ciudad de Ica, ubicada a unos 300 kilómetros al sur de Lima. En varias localidades, la visibilidad se redujo notablemente, y el cielo adquirió una tonalidad naranja debido a la alta concentración de partículas en suspensión. Las autoridades locales alertaron sobre el deterioro de la calidad del aire, lo que representa un riesgo para la salud de personas con afecciones respiratorias.

Los vientos también alcanzaron regiones más al sur, incluyendo Tacna, cerca de la frontera con Chile, extendiendo así los efectos del fenómeno por buena parte del litoral sur del país.

Impresionante tormenta de arena sorprendió
Impresionante tormenta de arena sorprendió a residentes de Ica.

Satélites envejecidos, nuevas perspectivas

Uno de los detalles más llamativos del informe de la NASA es que el satélite Aqua logró captar esta tormenta vespertina gracias a una particularidad técnica: el aparato, con 23 años en operación, ha comenzado a observar la Tierra más tarde de lo habitual debido al desgaste de su sistema de propulsión. Esta variación en su órbita está permitiendo registrar fenómenos atmosféricos que antes quedaban fuera de su rango de observación.

“La tormenta fue registrada en un horario en que antes no habríamos tenido imágenes”, detalló Gassó, lo que muestra cómo incluso los satélites envejecidos pueden seguir aportando datos valiosos sobre eventos climáticos extremos.

Satélite Aqua. (Foto: NASA)
Satélite Aqua. (Foto: NASA)

La NASA difundió las imágenes como parte de sus esfuerzos por monitorear fenómenos atmosféricos globales y resaltar el impacto del clima extremo en distintas regiones del mundo.

Temas Relacionados

NASATormenta de arenaFuertes vientosCostaperu-noticias

Últimas Noticias

Estas son las 7 enfermedades más comunes causadas por el moho en casa

El moho es un tipo de hongo microscópico que crece en superficies húmedas, como paredes, techos, baños, cocinas y roperos

Estas son las 7 enfermedades

Waldemar Cerrón fan de ‘Melcochita’: las veces que el parlamentario de Perú Libre buscó su reconocimiento en el Congreso

El vicepresidente del Congreso busca que Pablo Villanueva, reconocido sonero y humorista, sea considerado patrimonio cultural de la nación en la categoría de ‘leyenda viva’

Waldemar Cerrón fan de ‘Melcochita’:

La increíble red de puentes en lo alto de la Amazonía peruana que protege a la fauna de la tala ilegal

Un video captado por cámaras trampa en Madre de Dios muestra cómo monos, kinkajús y otras especies cruzan por casi 20 corredores aéreos instalados por la WWF para evitar trochas madereras

La increíble red de puentes

Defensoría exhorta al Gobierno a resolver tensiones con Colombia por isla Santa Rosa mediante diálogo y respeto a tratados internacionales

La entidad peruana solicitó al Ejecutivo actuar conforme al derecho internacional y advirtió que las declaraciones del presidente colombiano afectan décadas de cooperación y confianza entre ambos países

Defensoría exhorta al Gobierno a

Moda peruana brilla en Brasil: es el principal destino regional de prendas nacionales y envíos sumaron USD 28 millones

La preferencia del mercado brasileño se inclinó hacia polos y camisetas de algodón, lo que permitió a la nación vecina alcanzar el 36% del total exportado en la región y crecer un 15,3% en comparación al año anterior

Moda peruana brilla en Brasil:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo la forma de cocinar

Cómo la forma de cocinar las papas influye en el riesgo de diabetes tipo 2, según Harvard

El mensaje de Excursionistas al descubrirse la identidad del joven hallado al lado de la casa donde vivió Cerati

De Kendall Jenner a Dua Lipa, el collar se consolida como declaración de estilo en la moda contemporánea

Jornada financiera: el dólar minorista volvió a bajar y quedó en 1.345 pesos

Detectaron a dos mulas en un micro que había salido de Salta: estaban ingestadas con 197 cápsulas de cocaína

INFOBAE AMÉRICA
Marco Rubio advirtió que “aún

Marco Rubio advirtió que “aún queda mucho por hacer” antes de concretar una cumbre entre Trump y Putin

La dictadura de Ortega creó la Procuraduría General de Justicia para “castigar la corrupción”

El acuerdo entre Estados Unidos y Japón elimina barreras para autos, pero no conquista el mercado nipón

El gobierno del Reino Unido exige a China detalles completos del plan para la nueva embajada en Londres

Petro, la política y la mafia

TELESHOW
Fabián Cubero habría denunciado a

Fabián Cubero habría denunciado a Nicole Neumann por incumplimiento en el régimen de comunicación de sus hijas

El divertido ida y vuelta de Pampita y Bautista Vicuña en Los 8 Escalones: “Anotá madre”

Homero Pettinato reaccionó a una sesión de fotos sensual de Sofía Gonet

Yanina Latorre contó la razón por la que Diego Latorre no quiso festejar su cumpleaños: “No es su estilo”

Alberto Cormillot reveló las claves para mantenerse vigente a los 86 años